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Yıllar İçinde Yaşadıkları Radikal Değişimlerle Görenlerin Ağzını Açık Bırakan Ünlü İsimler

Yıllar İçinde Yaşadıkları Radikal Değişimlerle Görenlerin Ağzını Açık Bırakan Ünlü İsimler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 11:31

Zamanı durdurabilmek imkansız. Bu durum ünlü isimler için de çok farklı değil. Peki ünlüler yıllara ne kadar meydan okumuş dersiniz? Madonna'dan Lady Gaga'ya; Mine Tugay'dan Hadise'ye kadar değişimleriyle herkesi şaşırtan ünlü isimlere gelin beraber bakalım.👇

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1. Bella Hadid

1. Bella Hadid

2. Amelia Gray Hamlin

2. Amelia Gray Hamlin

3. Skrillex

3. Skrillex
3. Skrillex

4. Dwayne Johnson

4. Dwayne Johnson

5. Miley Cyrus

5. Miley Cyrus
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6. Zeynep Bastık

6. Zeynep Bastık

7. Ariana Grande

7. Ariana Grande

8. Julia Fox

8. Julia Fox

9. Gigi Hadid

9. Gigi Hadid

10. Adele

10. Adele
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11. Hadise

11. Hadise

12. Zac Efron

12. Zac Efron

13. Mine Tugay

13. Mine Tugay

14. Katy Perry

14. Katy Perry

15. Hilal Altınbilek

15. Hilal Altınbilek
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16. Lady Gaga

16. Lady Gaga

17. Madonna

17. Madonna

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