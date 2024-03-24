Yıllar İçinde Yaşadıkları Radikal Değişimlerle Görenlerin Ağzını Açık Bırakan Ünlü İsimler
Yıllar İçinde Yaşadıkları Radikal Değişimlerle Görenlerin Ağzını Açık Bırakan Ünlü İsimler
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1. Bella Hadid
2. Amelia Gray Hamlin
3. Skrillex
4. Dwayne Johnson
5. Miley Cyrus
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6. Zeynep Bastık
7. Ariana Grande
8. Julia Fox
9. Gigi Hadid
10. Adele
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11. Hadise
12. Zac Efron
13. Mine Tugay
14. Katy Perry
15. Hilal Altınbilek
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16. Lady Gaga
17. Madonna
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