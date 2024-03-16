Kanye West, Son 20 Yıldaki Tüm Müzik Türlerini Kendisinin 'Yarattığını' İddia Etti

Kanye West'in müzik sektöründeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde son 20 yıldaki müzik türlerini kendisinin yarattığını ve birçok ünlü şarkıcının kariyerlerini oluşturduğunu söyledi.

Buyurun detaylara.👇