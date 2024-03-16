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Kanye West, Son 20 Yıldaki Tüm Müzik Türlerini Kendisinin 'Yarattığını' İddia Etti

Kanye West, Son 20 Yıldaki Tüm Müzik Türlerini Kendisinin 'Yarattığını' İddia Etti

Kanye West
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 00:19

Kanye West'in müzik sektöründeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde son 20 yıldaki müzik türlerini kendisinin yarattığını ve birçok ünlü şarkıcının kariyerlerini oluşturduğunu söyledi.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.billboard.com/music/rb-hi...
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Ünlü şarkıcı Kanye West'i hepimiz biliyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki eşi Bianca Censori ile birlikte adından sıkça söz ettiren bir isim.

Ünlü şarkıcı Kanye West'i hepimiz biliyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki eşi Bianca Censori ile birlikte adından sıkça söz ettiren bir isim.

Sizler de takdir edersiniz ki ikili, son 2-3 aydır beraber görüntülenip magazin manşetlerinde yerlerini alıyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz tabii. Ama Bianca Censori birçok kez halktan ağır tepkiler alıyor ve adeta linçleniyor.

Sizler de takdir edersiniz ki ikili, son 2-3 aydır beraber görüntülenip magazin manşetlerinde yerlerini alıyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz tabii. Ama Bianca Censori birçok kez halktan ağır tepkiler alıyor ve adeta linçleniyor.

Fakat Kanye West, son günlerde yeni çıkardığı "Vultures" albümü ile konuşuluyor. Kızına da yer verdiği albüm dünya çapında büyük bir ün kazandı.

Fakat Kanye West, son günlerde yeni çıkardığı "Vultures" albümü ile konuşuluyor. Kızına da yer verdiği albüm dünya çapında büyük bir ün kazandı.

Albümün detaylarına burada yer vermiştik👇

Gelin görün ki West, albümün bu kadar çok dinlenmesinden dolayı gaza gelmiş olacak ki tüm sektör hakkında son derece büyük bir iddia ortaya attı.

Gelin görün ki West, albümün bu kadar çok dinlenmesinden dolayı gaza gelmiş olacak ki tüm sektör hakkında son derece büyük bir iddia ortaya attı.

Kanye West, son 20 yılda kendisinin müzik sektöründe çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyerek tüm müzik türlerini kendisinin 'yarattığını' dile getirdi.

Kanye West, son 20 yılda kendisinin müzik sektöründe çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyerek tüm müzik türlerini kendisinin 'yarattığını' dile getirdi.
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"Son 20 yıldaki her müzik tarzını ben icat ettim, bu türü ben yarattım. Weeknd'in tarzını ben yarattım, Trav'i, Drake'i... Tüm sevgimle söylüyorum, Future ve Thug'ı da, eğer autotune albümlerini düşünürseniz anlarsınız." dedi Big Boy'a.

"Son 20 yıldaki her müzik tarzını ben icat ettim, bu türü ben yarattım. Weeknd'in tarzını ben yarattım, Trav'i, Drake'i... Tüm sevgimle söylüyorum, Future ve Thug'ı da, eğer autotune albümlerini düşünürseniz anlarsınız." dedi Big Boy'a.

Kanye West'in müzik sektöründeki etkisi yadsınamaz derecede büyük. Peki kendisinin iddia ettiği kadar büyük mü? Yorumlarda buluşalım!

Kanye West'in müzik sektöründeki etkisi yadsınamaz derecede büyük. Peki kendisinin iddia ettiği kadar büyük mü? Yorumlarda buluşalım!

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