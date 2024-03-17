Başarılı Oyuncu Bradley Cooper, Kızıyla Birlikte Aynı Tuvaleti Paylaştıklarını İtiraf Etti!
Başarılı Oyuncu Bradley Cooper, Kızıyla Birlikte Aynı Tuvaleti Paylaştıklarını İtiraf Etti!
Hollywood'un sevilen yüzü Bradley Cooper, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kızıyla tuvaleti aynı anda kullanabildiklerini ve bundan hiç çekinmediğini dile getirdi. Röportajın sonlarına doğru ise kızına ilk başlarda 'ısınamadığını' söyledi.
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Film sektörünü ve Hollywood'u yakından takip ediyorsanız Bradley Cooper'ı kesinlikle duymuşsunuzdur: Kendisi, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oyunculardan bir tanesi.
Hatırlarsanız başarılı oyuncunun geçtiğimiz günlerde Irına Shayk'tan olan kızı Lea hakkında bazı açıklamalarda bulunarak hepimize adeta şok geçirtmişti.
Cooper bu sefer de başka bir konuyla gündeme geldi! Katıldığı bir podcast programında kızıyla alakalı başka bir açıklamada daha bulundu.
Açıklamasına öncelikle New York'taki evinde geleneksel oda ayrımının bulunmadığını söyleyerek başladı.
Onunla birlikte yaşayan 6 yaşındaki kızı ise bu durumdan hiç etkilenmiyormuş.
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Bradley Cooper, muhafazakar bir ailede büyüdüğünü ve şu anki yaşam tarzının da küçüklüğünden son derece farklı olduğunu söylüyor.
Röportajın sonlarına doğru Bradley Cooper, kızını ilk başlarda sevmekte zorlandığını itiraf etti.
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