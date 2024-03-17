Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Başarılı Oyuncu Bradley Cooper, Kızıyla Birlikte Aynı Tuvaleti Paylaştıklarını İtiraf Etti!

Başarılı Oyuncu Bradley Cooper, Kızıyla Birlikte Aynı Tuvaleti Paylaştıklarını İtiraf Etti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 19:39

Hollywood'un sevilen yüzü Bradley Cooper, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kızıyla tuvaleti aynı anda kullanabildiklerini ve bundan hiç çekinmediğini dile getirdi. Röportajın sonlarına doğru ise kızına ilk başlarda 'ısınamadığını' söyledi.

Buyurun detaylara👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Film sektörünü ve Hollywood'u yakından takip ediyorsanız Bradley Cooper'ı kesinlikle duymuşsunuzdur: Kendisi, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oyunculardan bir tanesi.

Film sektörünü ve Hollywood'u yakından takip ediyorsanız Bradley Cooper'ı kesinlikle duymuşsunuzdur: Kendisi, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oyunculardan bir tanesi.

Hatırlarsanız başarılı oyuncunun geçtiğimiz günlerde Irına Shayk'tan olan kızı Lea hakkında bazı açıklamalarda bulunarak hepimize adeta şok geçirtmişti.

Hatırlarsanız başarılı oyuncunun geçtiğimiz günlerde Irına Shayk'tan olan kızı Lea hakkında bazı açıklamalarda bulunarak hepimize adeta şok geçirtmişti.

Kızıyla bağ kurmakta zorluk çektiğini söyleyen oyuncunun diğer açıklamalarına da bu içerikten ulaşabilirsiniz:

Cooper bu sefer de başka bir konuyla gündeme geldi! Katıldığı bir podcast programında kızıyla alakalı başka bir açıklamada daha bulundu.

Cooper bu sefer de başka bir konuyla gündeme geldi! Katıldığı bir podcast programında kızıyla alakalı başka bir açıklamada daha bulundu.

Açıklamasına öncelikle New York'taki evinde geleneksel oda ayrımının bulunmadığını söyleyerek başladı.

Bunun yerine, yatak odası, banyo ve yaşam alanının arasında hiçbir engel olmadan bir arada bulunduğu açık plan tasarıma sahip olduğunu dile getirdi.

Onunla birlikte yaşayan 6 yaşındaki kızı ise bu durumdan hiç etkilenmiyormuş.

Onunla birlikte yaşayan 6 yaşındaki kızı ise bu durumdan hiç etkilenmiyormuş.

Cooper, kızıyla aynı anda banyoyu paylaştığını, ünlü oyuncu küvetteyken bile kızıyla sohbet ettiğini dile getirdi. Tuvalet esnasında Lea, 'şak' diye tuvalete giriyormuş.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bradley Cooper, muhafazakar bir ailede büyüdüğünü ve şu anki yaşam tarzının da küçüklüğünden son derece farklı olduğunu söylüyor.

Bradley Cooper, muhafazakar bir ailede büyüdüğünü ve şu anki yaşam tarzının da küçüklüğünden son derece farklı olduğunu söylüyor.

Kendi çocukluğunda böyle bir 'samimiyete' hiç tanık olmadığını söyleyerek hastalanana kadar babasını tuvalette hiç görmediğini belirtti.

Röportajın sonlarına doğru Bradley Cooper, kızını ilk başlarda sevmekte zorlandığını itiraf etti.

Röportajın sonlarına doğru Bradley Cooper, kızını ilk başlarda sevmekte zorlandığını itiraf etti.

Ancak kızının kendi gözleri önünde büyümesi, ilkili arasındaki bağı epey bi' güçlendirmiş. Sonrasında ise baba olarak son derece mutlu olduğunu söyleyerek sözlerini noktalıyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?