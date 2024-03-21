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Sağlık Durumu Riskli mi? Taylor Swift'in Avustralya'daki Konserindeki Zor Anları Hayranlarını Endişelendirdi!

Sağlık Durumu Riskli mi? Taylor Swift'in Avustralya'daki Konserindeki Zor Anları Hayranlarını Endişelendirdi!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 11:57

'Yılın Kişisi' seçilen Taylor Swift, bu ayın başlarında Avustralya'da verdiği 'The Eras Tour' konserindeki zor anlarıyla sağlığı konusunda endişelendirdi. Şarkıcının o anları ise tekrardan gündeme geldi.

Buyurun.👇

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Ünlü şarkıcı Taylor Swift'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz: Kendisi son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz: Kendisi son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Hatırlarsanız 2023 yılında başarılı şarkıcı, 'Yılın Kişisi' seçilmişti.

Hatırlarsanız 2023 yılında başarılı şarkıcı, 'Yılın Kişisi' seçilmişti.

Anlatmıştık:

Swift, bu sefer Mart ayının başında verdiği konserle gündeme geldi.

Swift, bu sefer Mart ayının başında verdiği konserle gündeme geldi.

TikTok'ta tekrardan viral olan videoda Taylor Swift, konser esnasında zor anlar yaşıyor.

TikTok'ta tekrardan viral olan videoda Taylor Swift, konser esnasında zor anlar yaşıyor.

Avusturalya'daki 'The Eras Tour'unda şarkı söylerken öksüren ve nefes nefese kalan Taylor Swift hayranlarını endişelendirdi.

Avusturalya'daki 'The Eras Tour'unda şarkı söylerken öksüren ve nefes nefese kalan Taylor Swift hayranlarını endişelendirdi.
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Medya kuruluşları, Swift'in turnesi sırasında tek bir gösteriyi bile iptal etmesi durumunda, bunun milyonlarca dolar tutarında önemli mali kayıplara yol açacağının ve kalan turne programında aksamalara neden olacağının tahmin edildiğini bildiriyor.

Medya kuruluşları, Swift'in turnesi sırasında tek bir gösteriyi bile iptal etmesi durumunda, bunun milyonlarca dolar tutarında önemli mali kayıplara yol açacağının ve kalan turne programında aksamalara neden olacağının tahmin edildiğini bildiriyor.

O anları buradan izleyebilirsiniz.👇

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