Amsterdam'ın Kalbinde Yer Alan Teknolojiden Uzak Konseptiyle Dikkat Çeken Kafeyi Görmelisiniz!
Amsterdam'ın Kalbinde Yer Alan Teknolojiden Uzak Konseptiyle Dikkat Çeken Kafeyi Görmelisiniz!
Kaynak: https://www.greenme.it/en/lifestyle-e...
Amsterdam'da açılan Café Brecht isimli kafe, alışılagelmiş tüm konseptelrrin dışına çıkarak bambaşka bir yenilikle müşterilerini karşılıyor. Bu kafede teknoloji ve dijitallik yok, doğal iletişim var!
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Şu ana kadar gördüğünüz tüm kafe konseptlerini unutun: Çünkü Amsterdam'da açılan Café Brecht isimli kafe, alışılagelmiş tüm konseptelrrin dışına çıkarak bambaşka bir yenilikle müşterilerini karşılıyor.
Café Brecht, sürekli dijital iletişimin ortasında bir huzur kalesi olarak yer alıyor ve dijital koşuşturmacadan uzaklaşmak isteyenler için bir sığınak sunuyor.
"Çevrimdışı Kulüp"ün amacı, konuklara kişisel huzur anlarının tadını çıkarma veya deneyimlerini diğer kişilerle paylaşma fırsatı sunmak.
Masa oyunları, sanat kitapları ve piyano gibi olanaklara sahip olan Café Brecht, sosyal medya ve dijital iletişimin dikkat dağıtıcı unsurlarından uzak durarak okumanın, sanatın, yazmanın ve ruhu zenginleştiren diğer faaliyetlerin keyfini yeniden keşfetmek için ideal bir mekan.
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