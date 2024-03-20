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Amsterdam'ın Kalbinde Yer Alan Teknolojiden Uzak Konseptiyle Dikkat Çeken Kafeyi Görmelisiniz!

Amsterdam'ın Kalbinde Yer Alan Teknolojiden Uzak Konseptiyle Dikkat Çeken Kafeyi Görmelisiniz!

Hollanda
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 11:46

Amsterdam'da açılan Café Brecht isimli kafe, alışılagelmiş tüm konseptelrrin dışına çıkarak bambaşka bir yenilikle müşterilerini karşılıyor. Bu kafede teknoloji ve dijitallik yok, doğal iletişim var!

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.greenme.it/en/lifestyle-e...
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Şu ana kadar gördüğünüz tüm kafe konseptlerini unutun: Çünkü Amsterdam'da açılan Café Brecht isimli kafe, alışılagelmiş tüm konseptelrrin dışına çıkarak bambaşka bir yenilikle müşterilerini karşılıyor.

Şu ana kadar gördüğünüz tüm kafe konseptlerini unutun: Çünkü Amsterdam'da açılan Café Brecht isimli kafe, alışılagelmiş tüm konseptelrrin dışına çıkarak bambaşka bir yenilikle müşterilerini karşılıyor.

Amsterdam'ın kalbinde yer alan Café Brecht, akıllı telefonlardan uzaklaşmak ve çevrimdışı deneyimlere geri dönmek isteyen bireylere yönelik "Çevrimdışı Kulüp" adlı yeni bir girişim başlattı.

Café Brecht, sürekli dijital iletişimin ortasında bir huzur kalesi olarak yer alıyor ve dijital koşuşturmacadan uzaklaşmak isteyenler için bir sığınak sunuyor.

Café Brecht, sürekli dijital iletişimin ortasında bir huzur kalesi olarak yer alıyor ve dijital koşuşturmacadan uzaklaşmak isteyenler için bir sığınak sunuyor.

Bu mekanda odak noktası, sürekli bildirimlerden sıcak ve samimi bir atmosfere kayarak huzur ve rahatlama unsurlarını teşvik ediyor.

"Çevrimdışı Kulüp"ün amacı, konuklara kişisel huzur anlarının tadını çıkarma veya deneyimlerini diğer kişilerle paylaşma fırsatı sunmak.

"Çevrimdışı Kulüp"ün amacı, konuklara kişisel huzur anlarının tadını çıkarma veya deneyimlerini diğer kişilerle paylaşma fırsatı sunmak.

Bu ortam, sıcak ve rahat bir ortamda spontane sohbetleri, yeni arkadaşlıkların kurulmasını ve fikir ve proje alışverişini teşvik ediyor.

Masa oyunları, sanat kitapları ve piyano gibi olanaklara sahip olan Café Brecht, sosyal medya ve dijital iletişimin dikkat dağıtıcı unsurlarından uzak durarak okumanın, sanatın, yazmanın ve ruhu zenginleştiren diğer faaliyetlerin keyfini yeniden keşfetmek için ideal bir mekan.

Masa oyunları, sanat kitapları ve piyano gibi olanaklara sahip olan Café Brecht, sosyal medya ve dijital iletişimin dikkat dağıtıcı unsurlarından uzak durarak okumanın, sanatın, yazmanın ve ruhu zenginleştiren diğer faaliyetlerin keyfini yeniden keşfetmek için ideal bir mekan.

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