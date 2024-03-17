Araştırma Esnasında Bir Proton Işını Tarafından Vurulan Rus Fizikçi: Anatoli Bugorski
Araştırma Esnasında Bir Proton Işını Tarafından Vurulan Rus Fizikçi: Anatoli Bugorski
Kaynak: https://twitter.com/fasc1nate/status/...
Rus fizikçi Anatoli Bugorski, 13 Temmuz 1978'de Bugorski bir arızayı kontrol etmek için güvenlik mekanizmasının kapalı olduğunu fark etmeden senkrotona eğildi. O esnada bir proton ışını kafasını delip geçti! Peki Antoli Bugorski kimdir?
Buyurun hikayesine beraber bakalım.👇
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Rus fizikçi Anatoli Bugorski ile tanışın: Kendisi, 1978 yılında başına gelen bir kaza nedeniyle tarihin en çok dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
Protvino, Soğuk Savaş döneminin bilim patlamasının yaşandığı bir kasaba olarak, öncelikli amacı nükleer araştırmalar olmak üzere kurulmuştu.
13 Temmuz 1978'de Bugorski bir arızayı kontrol etmek için güvenlik mekanizmasının kapalı olduğunu fark etmeden senkrotona eğildi.
Bugorski 3,000 mSv radyasyona maruz kaldı.
Radyasyon ışını, kemik ve beyin dokusunu yakarak Bugorski'nin yüzünün sol yarısının tamamen felç olmasına sebep oldu.
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Bugorski ayrıca sol kulağındaki işitme yetisini kaybetmiş ve ara sıra nöbet geçirip zihinsel yorgunluk yaşasa da sağlık durumu oldukça iyiydi.
Şaşırtıcı bir şekilde, proton ışını beynini parçalamış olmasına rağmen, neredeyse hiçbir zihinsel hasar görmedi ve doktorasını tamamlayıp Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü'ndeki araştırmalarına devam etti.
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