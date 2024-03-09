Ne Kadar Araştırılsa da Hiçbir Zaman Gizemi Çözülememiş Olan 10 Esrarengiz Olay

20 Ağustos 1966'da, Rio de Janeiro, Brezilya'nın dışındaki ulaşılması zor bir tepede uçurtma uçuran genç bir çocuk, iki erkeğin cesedini buldu ve polise bildirdi. Ancak zorlu arazi nedeniyle tepeye ancak ertesi gün çıkabildiler.

Polis ve itfaiyeciler geldiğinde, çok garip bir sahne buldular: İki adam birbirinin yanında yatıyor ve kısmen çimlerle kaplıydı. Tuhaf olan kısım, her iki ölü adamın da resmi bir takım elbise, su geçirmez bir ceket ve kurşun bir göz maskesi giymesi idi. Tepede su geçirmez ceket veya kurşun göz maskesi giymeleri için herhangi bir mantıklı sebep yoktu.