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Ne Kadar Araştırılsa da Hiçbir Zaman Gizemi Çözülememiş Olan 10 Esrarengiz Olay

Ne Kadar Araştırılsa da Hiçbir Zaman Gizemi Çözülememiş Olan 10 Esrarengiz Olay

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 19:03

Tarih boyunca açıklaması zor birçok olay meydana gelmiş. Fakat öyle olaylar var ki açıklaması sadece zor değil neredeyse imkansız... Gelin meydana geldiği dönemde hiç kimsenin neden olduğuna dair bir açıklama bulamadığı 10 esrarengiz olaya bir göz atalım. 👇

Kaynak: https://listverse.com/2024/02/27/10-c...
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1. Circleville mektupları (1977)

1. Circleville mektupları (1977)

Her şey, 1977 yazında, Circleville, Ohio'daki küçük bir kasabada yaşayan bir kadının anonim bir mektup almasıyla başladı. Mektubu açtığında tuhaf, kabaca karalanmış bir el yazısıyla karşılaştı. Mektupta, adı belirtilmeyen bir kişinin evini gözlemlediği ve çocuklarının olduğunu bildiği yazıyordu. Dahası, mektubu yazan kişi, başkalarının bilmediği bir şeyi biliyordu: Kadın, yerel okul müdürü ile bir ilişki yaşıyordu. Haklı olarak korkuya kapılan kadın, birinin onu izlediğini hissetti. Ancak, işler bundan sonra çok daha kötüye gidecekti.

Öfkeli bir şekilde, kocası bir silah kapıp arabasına atladı ve mektup yazarını bildiğini ve onu öldüreceğini söyledi.

Ancak aceleyle sürerken korkunç bir araba kazasında öldü. Yıllar sonra bile mektuplar gelmeye devam etti. Ve sadece ilkini alan kadına gelmediler. Circleville'deki onlarca kişi neredeyse 20 yıl boyunca mektuplar aldı. Şoke edici bir şekilde, mektuplar kişilerin kendileri hakkında kişisel bilgiler içeriyordu ve insanlar bu rastgele yabancının nasıl öğrendiği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Bu mektupların gizemi asla çözülemedi.

2. Maskeli cesetler (1966)

2. Maskeli cesetler (1966)

20 Ağustos 1966'da, Rio de Janeiro, Brezilya'nın dışındaki ulaşılması zor bir tepede uçurtma uçuran genç bir çocuk, iki erkeğin cesedini buldu ve polise bildirdi. Ancak zorlu arazi nedeniyle tepeye ancak ertesi gün çıkabildiler.

Polis ve itfaiyeciler geldiğinde, çok garip bir sahne buldular: İki adam birbirinin yanında yatıyor ve kısmen çimlerle kaplıydı. Tuhaf olan kısım, her iki ölü adamın da resmi bir takım elbise, su geçirmez bir ceket ve kurşun bir göz maskesi giymesi idi. Tepede su geçirmez ceket veya kurşun göz maskesi giymeleri için herhangi bir mantıklı sebep yoktu.

İki cesedin yanında boş bir su şişesi ve içinde iki ıslak havlu olan bir paket vardı.

İki cesedin yanında boş bir su şişesi ve içinde iki ıslak havlu olan bir paket vardı.

Daha da gizemli olanı ise, içinde Portekizce zamanlı talimatların yazılı olduğu küçük bir not defteri bulunmasıydı. Talimatların İngilizce'ye kabaca çevirisi şöyleydi: “16:30'da belirtilen yerde olun. 18:30'da kapsülleri yutun, etkisinden sonra metalleri koruyun, maske sinyalini bekleyin.”

3. Woolpit'in yeşil çocukları (1100)

3. Woolpit'in yeşil çocukları (1100)

12. yüzyılın ortalarında, uzun zaman önce unutulmuş bir noktada, yeşilimsi tenli iki genç çocuk, İngiltere'nin Suffolk ilindeki küçük Woolpit köyünde aniden ortaya çıktı. İkili, benzerliklerine ve yaşlarına dayanarak kardeş olarak belirlendi. Woolpit sakinlerinin anlayamadığı garip, bilinmeyen bir dilde konuşuyorlardı.  Daha da tuhaf olanı, köye tamamen fark edilmeden girmişlerdi ve kimse onların nereden geldiğini veya oraya gelmeden önceki hayatlarının nasıl olduğunu bilmiyordu.

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Yemek yemeleri için teşvik edildiklerinde sadece çiğ bakla yerlerdi.

Yemek yemeleri için teşvik edildiklerinde sadece çiğ bakla yerlerdi.

Zamanla kardeşlerden erkek olanm öldü ancak kız, zamanla tamamen sağlığına kavuştu ve hatta tenindeki yeşil renk bile kayboldu. Zamanla, vaftiz edildi ve İngilizce öğrendi. Efsaneye göre, İngilizce öğrendikten sonra, köylülere güneşin hiç doğmadığı, toprağın sürekli alacakaranlıkla kaplı olduğu ve her şeyin yeşil olduğu bir yerden geldiğini söylediği iddia edildi. Döneme ait bir rapora göre, bu yerin adının Saint Martin's Land olduğunu iddia etti.

4. Mary Celeste gemisi olayı (1872)

4. Mary Celeste gemisi olayı (1872)

4 Aralık 1872'de, Atlantik Okyanusu'nda, Portekiz'in birkaç yüz mil batısında, Azorlar açıklarında seyahat edenler Mary Celeste gemisi ile karşılaştı. Mary Celeste Kanada yapımı bir gemiydi. Değerli yüklerle dolmuş ve o sırada Avrupa'ya doğru yol alması gerekiyordu. Bir ay önce, İtalya'ya gitmek üzere New York City'den ayrılmıştı. Ürkütücü olan kısım, geminin içinde hiçbir insan aktivitesi bulamamasıydı. Alkol stokları doluydu ve mürettebat malzemeleri de eşit derecede doluydu, bu da kimsenin açlıktan ölmediğini gösteriyordu.

Ayrıca, Mary Celeste'teki tüm mürettebatın kişisel eşyaları yerli yerindeydi.

Ayrıca, Mary Celeste'teki tüm mürettebatın kişisel eşyaları yerli yerindeydi.

Ancak gemide çalışması gereken mürettebatın hiçbiri bulunamadı. Hepsi iz bırakmadan kaybolmuştu. Gemi günlüğü de ipucu vermiyordu, son girişi on gün önce yapılmıştı. Geminin hala denize elverişli olması ve hala güzelce yüzüyor olması daha da garip bir durumdu. Cankurtaran botu eksikti. Ancak başka hiçbir şeyin eksik olmaması ve geminin bir fırtınada sarsılmamış olması çok tuhaftı. Gemi mürettebatına hiçbir zaman ulaşılamadı.

5. Flannan adası deniz feneri olayı (1900)

5. Flannan adası deniz feneri olayı (1900)

15 Aralık 1900'de İskoçya'ya giden bir buhar gemisi Flannan Adaları'nda faaliyet göstermesi gereken bir deniz fenerinin iyi çalışmadığını fark etti. Kurul hemen, ne olduğunu anlamak için uzak İskoç adasına bir yardım gemisi gönderdi. Oraya vardıklarında, deniz fenerinde çalışması gereken üç adamı bulmayı bekliyorlardı. Ancak  adanın hiçbir yerinde bulamadılar.

Gizem başından beri rahatsız ediciydi. Deniz fenerinin bayrak direğinde bayrak yoktu. Deniz fenerinin malzeme kutularından hiçbiri, olması gerektiği gibi yeniden stoklamak için iskelede bırakılmamıştı.

Ve üç kişilik ekibin hiçbir izini yakınlarda bulamadılar.

Ve üç kişilik ekibin hiçbir izini yakınlarda bulamadılar.

Yardım için komplekse ulaştıklarında, giriş kapısını kapalı, yatakların içinde çarşafların toplanmamış ve dinlenme odasının saatinin durmuş olduğunu buldular. Temizlenmiş ve yeniden doldurulmuş ancak içeride zararsız bir şekilde duran lambaları da buldular. Deniz fenerinin ortadan kaybolan personeli nereye gitmişse, lambaları da yanlarına almayı düşünmemişlerdi. Üç bekçinin hiçbir izi hiç bulunamadı.

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6. Patomskiy krateri (1949)

6. Patomskiy krateri (1949)

1949 yılında, Rus jeolog Vadim Kolpakov, Sibirya'nın güneydoğusundaki kırsal bir bölgede son derece büyük ve tuhaf bir krater keşfetti. Bu kaya oluşumunun nasıl meydana geldiğini bilmiyorlar. Krater, parçalanmış kireçtaşı bloklarından oluşan çok büyük bir höyük gibi. Kraterin merkezinde, halka şeklinde bir taçla bir koni var ve bu daha küçük höyüğün yüksekliği, kraterin dış duvarları kadar yüksek.

Nasıl oluştuğunu kimse bilmiyor.

Nasıl oluştuğunu kimse bilmiyor.

Tüm bu yapı son derece büyük olup, iç hacminin 8 milyon üzerinde olduğu ve ağırlığının yaklaşık bir milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, bu kadar büyük ve çevresine göre inanılmaz derecede yerinden olmasına rağmen, kimse bunun nasıl oraya geldiğini veya nereden geldiğini bilmiyor. Tabii ki teoriler var, en önde geleni bunun, büyük bir gösteri ile Dünya'ya iniş yapan bir meteor olduğu yönünde.

7. Flight 19 mürettebatı (1945)

7. Flight 19 mürettebatı (1945)

5 Aralık 1945'te, ABD Donanması için uçan beş Avenger torpido bombardıman uçağı, Florida kıyılarının hemen dışında bir görevdeyken tamamen kayboldu ve bir daha hiç haber alınamadı. Uçuşun bir noktasında, ilk uçaktaki ana navigatör, grubun nereye gittiği konusunda dezorientasyon yaşadı ve ana karaya dönüş yönlerini kaybetti.

Birçok teori ortaya atıldı. Bazıları, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki zor durumun bu uçakların kaybolmasına neden olduğunu söylüyor.

Birçok teori ortaya atıldı. Bazıları, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki zor durumun bu uçakların kaybolmasına neden olduğunu söylüyor.

Ne yazık ki, uçaklar bir daha hiç görülmedi ve o gün bu beş uçakta görev yapan 14 kişi sonsuza dek kayboldu. İşleri daha da kötüleştiren, kayıp erkekleri aramak için bir arama-kurtarma görevine gönderilen Martin PBM Mariner uçan teknesinin de 13 mürettebatı ile birlikte kaybolmasıydı. Donanma resmi olarak uçağın, arama sırasında havada meydana gelen bir patlamada kaybolduğuna inanıyor.

8. Max headroom yayını (1987)

8. Max headroom yayını (1987)

22 Kasım 1987 gecesi, Chicago, Illinois'teki televizyon izleyicileri oldukça ilginç bir olaya tanık oldular. Kimliği hiçbir zaman belirlenemeyen bir kişi, şehirdeki yayın sinyalini ele geçirdi. İstasyon, bir spor bölümünün ortasında iken aniden, bir Max Headroom maskesi takan ve metal bir panelin önünde düzensiz bir şekilde sallanan bir kişi ekranda belirdi.

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Video hacklenmesiyle birlikte yüksek bir uğultu sesi duyuldu ve bu 17 saniye sürdü.

Video hacklenmesiyle birlikte yüksek bir uğultu sesi duyuldu ve bu 17 saniye sürdü.

İki saat sonra, ikinci ve çok daha büyük bir ihlal meydana geldi. Bu bir 'Doctor Who' bölümünün yayını sırasında oldu. Kanalın o sırada nöbetçi mühendisleri yoktu, çünkü sadece hazır programları yayınlıyorlardı. Bu yüzden bu sefer toplamda 90 saniyeden fazla sürdü.

9. Kaybolan ordu (1400'ler)

9. Kaybolan ordu (1400'ler)

Norse isimli bir millet onuncu yüzyılda keşfettiği Grönland'da beş yüz yıl boyunca aktif bir koloni sürdürdüler. Ancak, 15. yüzyılın sonlarında, bu koloni tamamen ortadan kayboldu. Kolonideki tüm insanlar gitti ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi birçok malzemeyi geride bıraktılar. Şimdi, koloninin tamamen kaybolmasından 500 yıldan fazla bir süre sonra, tarihçiler ve arkeologlar bu olayın neden olduğu ve orada yaşayan insanların ne olduğu konusunda bir çıkmaza girdiler.

Grönland'ın kayıp kolonisini neden kaybettiği konusunda birçok teori var.

Grönland'ın kayıp kolonisini neden kaybettiği konusunda birçok teori var.

Bazıları çevresel değişikliklerin orada yaşamı zorlaştırdığına ve insanları kaçmaya zorladığına inanıyor. Diğerleri yerel İnuitlerin ve diğer yerli halkların koloniyi o kadar çok yağmaladığını düşünüyor ki insanlar öldürüldü ve esir alındı.

Tüm bu gizemin en garip kısmı, insanların koloniyi çok düzenli ve ölçülü bir şekilde terk etmiş olması. Hiçbir arkeolojik kanıtı herhangi bir saldırı belirtisini göstermiyor.

10. Dans vebası (1518)

10. Dans vebası (1518)

Temmuz 1518'de bir kadının Alsace şehrinde durduramadığı bir dansa başladığı bildirildi. Sokaklara çıktı ve günler boyu hiç durmadan dans etti. 

Çok geçmeden, diğer insanlar da sokaklarda ona katılarak dans etmeye başladılar. Toplam, dans durumu çok dikkat çekici ve çok garip bir kitlesel histeri olayına dönüştü. Durumu belgeleyen kayıtlara dayanarak, tarihçiler bugün dans vebasına 50 ile 400 kişi arasında insanın katıldığını tahmin ediyor. Ve bu haftalar boyu sürdü.

Bu "vebanın" neden meydana geldiği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. En yaygın teori, bunun stres kaynaklı kitlesel bir histerinin tezahürü olduğu yönünde.

Bu "vebanın" neden meydana geldiği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. En yaygın teori, bunun stres kaynaklı kitlesel bir histerinin tezahürü olduğu yönünde.

En yaygın teori, nüfusun, çiftçilik yaptıkları ve besin olarak kullandıkları çavdarın içindeki mantarlar nedeniyle zehirlendikleri yönünde. Bazıları, tüm bu dansın dini bir açıklaması olup olmadığını bile sorguluyor. Bazı tarihçiler, haftalarca süren bitmek bilmeyen dansın ardından onlarca (hatta yüzlerce) insanın yorgunluktan öldüğünü iddia eden belgeler bulmuşlar. Ancak bu 'vebanın' ve başlangıcının tam nedenleri ve sebepleri muhtemelen hiçbir zaman bilinmeyecek.

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