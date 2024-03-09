Ne Kadar Araştırılsa da Hiçbir Zaman Gizemi Çözülememiş Olan 10 Esrarengiz Olay
Ne Kadar Araştırılsa da Hiçbir Zaman Gizemi Çözülememiş Olan 10 Esrarengiz Olay
Kaynak: https://listverse.com/2024/02/27/10-c...
Tarih boyunca açıklaması zor birçok olay meydana gelmiş. Fakat öyle olaylar var ki açıklaması sadece zor değil neredeyse imkansız... Gelin meydana geldiği dönemde hiç kimsenin neden olduğuna dair bir açıklama bulamadığı 10 esrarengiz olaya bir göz atalım. 👇
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1. Circleville mektupları (1977)
Öfkeli bir şekilde, kocası bir silah kapıp arabasına atladı ve mektup yazarını bildiğini ve onu öldüreceğini söyledi.
2. Maskeli cesetler (1966)
İki cesedin yanında boş bir su şişesi ve içinde iki ıslak havlu olan bir paket vardı.
3. Woolpit'in yeşil çocukları (1100)
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Yemek yemeleri için teşvik edildiklerinde sadece çiğ bakla yerlerdi.
4. Mary Celeste gemisi olayı (1872)
Ayrıca, Mary Celeste'teki tüm mürettebatın kişisel eşyaları yerli yerindeydi.
5. Flannan adası deniz feneri olayı (1900)
Ve üç kişilik ekibin hiçbir izini yakınlarda bulamadılar.
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6. Patomskiy krateri (1949)
Nasıl oluştuğunu kimse bilmiyor.
7. Flight 19 mürettebatı (1945)
Birçok teori ortaya atıldı. Bazıları, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki zor durumun bu uçakların kaybolmasına neden olduğunu söylüyor.
8. Max headroom yayını (1987)
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Video hacklenmesiyle birlikte yüksek bir uğultu sesi duyuldu ve bu 17 saniye sürdü.
9. Kaybolan ordu (1400'ler)
Grönland'ın kayıp kolonisini neden kaybettiği konusunda birçok teori var.
10. Dans vebası (1518)
Bu "vebanın" neden meydana geldiği konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. En yaygın teori, bunun stres kaynaklı kitlesel bir histerinin tezahürü olduğu yönünde.
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