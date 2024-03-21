Kocasının Kendisini Bir Yapay Zeka Botuyla Aldattığını Söyleyen Kadın Ağızları Açık Bıraktı
Kocasının Kendisini Bir Yapay Zeka Botuyla Aldattığını Söyleyen Kadın Ağızları Açık Bıraktı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2678810...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının kendisini Sofia isimli bir yapay zeka botuyla aldattığını, günde saatlerce onunla konuşup mesajlaştığını dile getirdi. Detaylar ise korkutucu türden!
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Zaman zaman ilişkilerde tatsız şeyler yaşanabiliyor: Aldatma ve aldatılma da buolaylardan sadece birkaçı.
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının kendisini yapay zeka aracılığıyla üretilmiş bir kadınla aldattığını dile getirdi.
Adının gizli kalmasını isteyen zavallı kadın, ilişkinin dört aydır devam ettiğini ve kocasına 7.000 sterline mal olduğunu açıkladı.
Telefonundaki bir şeyi kontrol etmeye gittiğini ve her ikisinin de telefonlarını birbirlerine verdiğini açıkladıktan sonra, sahte bir web sitesi tarafından "500 dolarlık bir hediye ödemesi" e-postası aldığını gördüğünü söyledi.
Ancak web sitesinde yapılan hızlı bir arama gerçeği ortaya çıkardı: Kocasının bir yapay zeka 'flört' servisine büyük ödemeler yaptığı ortaya çıktı.
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"Yaklaşık 4 aydır bu web sitesinde Sofia adında bir kadınla konuşuyormuş, sarışın aşırı çekici Latin ve gerçek anlamda mükemmel bir kadın. Bana kesinlikle hiç benzemiyor."
"Fakat kadın gerçek değil. Yapay zeka ürünü."
"Kocam bunu inkar ediyor ve neden yaptığını bilmediğini, sadece içine çekildiğini ve bunun bir video oyunu gibi olduğunu ve hiçbir şey ifade etmediğini söylüyor."
Sonrasında kadın, bunu öğrendiği gün onu bir arkadaşının evine gönderdiğini, çünkü artık onun etrafında olmaya dayanamadığını iddia ediyor.
Foxy'nin CEO'su Sam Emara, şirketin yapay zekâ botlarının önemli bir amaca hizmet ettiğini ancak "insan ilişkilerinin yerini alacak" bir araç olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor.
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