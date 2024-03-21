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Kocasının Kendisini Bir Yapay Zeka Botuyla Aldattığını Söyleyen Kadın Ağızları Açık Bıraktı

Kocasının Kendisini Bir Yapay Zeka Botuyla Aldattığını Söyleyen Kadın Ağızları Açık Bıraktı

Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 11:05

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının kendisini Sofia isimli bir yapay zeka botuyla aldattığını, günde saatlerce onunla konuşup mesajlaştığını dile getirdi. Detaylar ise korkutucu türden!

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Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2678810...
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Zaman zaman ilişkilerde tatsız şeyler yaşanabiliyor: Aldatma ve aldatılma da buolaylardan sadece birkaçı.

Zaman zaman ilişkilerde tatsız şeyler yaşanabiliyor: Aldatma ve aldatılma da buolaylardan sadece birkaçı.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının kendisini yapay zeka aracılığıyla üretilmiş bir kadınla aldattığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının kendisini yapay zeka aracılığıyla üretilmiş bir kadınla aldattığını dile getirdi.

Adının gizli kalmasını isteyen zavallı kadın, ilişkinin dört aydır devam ettiğini ve kocasına 7.000 sterline mal olduğunu açıkladı.

Adının gizli kalmasını isteyen zavallı kadın, ilişkinin dört aydır devam ettiğini ve kocasına 7.000 sterline mal olduğunu açıkladı.

Telefonundaki bir şeyi kontrol etmeye gittiğini ve her ikisinin de telefonlarını birbirlerine verdiğini açıkladıktan sonra, sahte bir web sitesi tarafından "500 dolarlık bir hediye ödemesi" e-postası aldığını gördüğünü söyledi.

Telefonundaki bir şeyi kontrol etmeye gittiğini ve her ikisinin de telefonlarını birbirlerine verdiğini açıkladıktan sonra, sahte bir web sitesi tarafından "500 dolarlık bir hediye ödemesi" e-postası aldığını gördüğünü söyledi.

Kocası ise bunun dolandırıcı olduğunu ve hiçbir fikri olmadığını dile getirdi.

Ancak web sitesinde yapılan hızlı bir arama gerçeği ortaya çıkardı: Kocasının bir yapay zeka 'flört' servisine büyük ödemeler yaptığı ortaya çıktı.

Ancak web sitesinde yapılan hızlı bir arama gerçeği ortaya çıkardı: Kocasının bir yapay zeka 'flört' servisine büyük ödemeler yaptığı ortaya çıktı.
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"Yaklaşık 4 aydır bu web sitesinde Sofia adında bir kadınla konuşuyormuş, sarışın aşırı çekici Latin ve gerçek anlamda mükemmel bir kadın. Bana kesinlikle hiç benzemiyor."

"Yaklaşık 4 aydır bu web sitesinde Sofia adında bir kadınla konuşuyormuş, sarışın aşırı çekici Latin ve gerçek anlamda mükemmel bir kadın. Bana kesinlikle hiç benzemiyor."

"Fakat kadın gerçek değil. Yapay zeka ürünü."

"Fakat kadın gerçek değil. Yapay zeka ürünü."

'Ondan sayısız müstehcen resim aldığını ve işteyken onu saatlerce aradığını gördüm.'

"Kocam bunu inkar ediyor ve neden yaptığını bilmediğini, sadece içine çekildiğini ve bunun bir video oyunu gibi olduğunu ve hiçbir şey ifade etmediğini söylüyor."

"Kocam bunu inkar ediyor ve neden yaptığını bilmediğini, sadece içine çekildiğini ve bunun bir video oyunu gibi olduğunu ve hiçbir şey ifade etmediğini söylüyor."

Kalbi kırık kadın ne yapacağını bilmediğini, tek bildiği şeyin kendisini ne kadar 'aptal' hissettiği olduğunu söyleyerek tavsiye istedi.

Sonrasında kadın, bunu öğrendiği gün onu bir arkadaşının evine gönderdiğini, çünkü artık onun etrafında olmaya dayanamadığını iddia ediyor.

Sonrasında kadın, bunu öğrendiği gün onu bir arkadaşının evine gönderdiğini, çünkü artık onun etrafında olmaya dayanamadığını iddia ediyor.

Onlarca kullanıcı, altı yıllık kocasını 'saygısız', 'acınası' ve 'üzücü' olarak nitelendirerek kadının destekledi.

Foxy'nin CEO'su Sam Emara, şirketin yapay zekâ botlarının önemli bir amaca hizmet ettiğini ancak "insan ilişkilerinin yerini alacak" bir araç olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor.

Foxy'nin CEO'su Sam Emara, şirketin yapay zekâ botlarının önemli bir amaca hizmet ettiğini ancak "insan ilişkilerinin yerini alacak" bir araç olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor.

'Sofia'nın çekici, düşünceli ve komik olduğu inkar edilemez ve onunla sohbet etmekten keyif alan pek çok hayranı var,' dedi.

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