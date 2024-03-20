Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gambiya Parlamentosu Kadın Sünneti Yasağını Kaldıracak Yasa Tasarısı İçin Bir Araya Geldi

Gambiya Parlamentosu Kadın Sünneti Yasağını Kaldıracak Yasa Tasarısı İçin Bir Araya Geldi

Gambiya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 11:45

Gambiya'daki milletvekilleri, pazartesi günü 'kadın sünneti' ile ilgili yeni yasa düzenlemesi için bir araya geldi. Hakkını arayan kadınlar ve kuruluşlar, bu karar için toplanıp protesto gösterisi düzenledi.

Kaynak: https://www.reuters.com/world/africa/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gambiya'daki milletvekilleri, pazartesi günü 'kadın sünneti' ile ilgili yeni yasa düzenlemesi için bir araya geldi.

Gambiya'daki milletvekilleri, pazartesi günü 'kadın sünneti' ile ilgili yeni yasa düzenlemesi için bir araya geldi.

Küçük Batı Afrika ülkesi Gambiya, 2015 yılında kadın sünnetini gerçekleştirenlere ağır para ve hapis cezaları getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, uygulamanın sağlık açısından hiçbir faydası olmadığını ve aşırı kanama, şok, psikolojik sorunlar ve hatta ölüme yol açabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, uygulamanın sağlık açısından hiçbir faydası olmadığını ve aşırı kanama, şok, psikolojik sorunlar ve hatta ölüme yol açabileceğini söylüyor.

Milletvekili Almameh Gibba bu ayın başlarında, yasağın vatandaşların kültürlerini ve dinlerini uygulama haklarını ihlal ettiğini savunarak iptal tasarısını sundu.

Milletvekili Almameh Gibba bu ayın başlarında, yasağın vatandaşların kültürlerini ve dinlerini uygulama haklarını ihlal ettiğini savunarak iptal tasarısını sundu.

Tasarının kabul edilmesi halinde Gambiya, kadın sünneti yasağını kaldıran ilk ülke olacak.

Meclis Başkanı, tasarının görüşülmesinin ardından milletvekillerinin 42'ye karşı 4 oyla tasarıyı incelenmek üzere bir parlamento komitesine gönderdiğini söyledi.

Meclis Başkanı, tasarının görüşülmesinin ardından milletvekillerinin 42'ye karşı 4 oyla tasarıyı incelenmek üzere bir parlamento komitesine gönderdiğini söyledi.

Komite tasarı üzerinde değişiklikler yapabilir ve genellikle en az 3 ay süren rutin bir prosedür olan oylama için tasarıyı ulusal meclise geri göndermesi beklenir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun bu ayın başlarında bildirdiğine göre, dünya genelinde kadın sünneti geçiren kadın ve kız çocuklarının sayısı sekiz yıl önce 200 milyon iken 230 milyona yükselmiştir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun bu ayın başlarında bildirdiğine göre, dünya genelinde kadın sünneti geçiren kadın ve kız çocuklarının sayısı sekiz yıl önce 200 milyon iken 230 milyona yükselmiştir.

Raporda, kadın ve kız çocuklarının en büyük bölümünün 144 milyondan fazla vaka ile Afrika ülkelerinde bulunduğu, bunu 80 milyondan fazla vaka ile Asya ve 6 milyondan fazla vaka ile Orta Doğu'nun takip ettiği belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Equality Now, kadın sünnetinin suç sayılmasının sünnetle mücadelede çok önemli bir adım olduğunu belirtirken, kadın sünnetinin uygulandığı 92 ülkenin yarısından fazlasında sünneti yasaklayan yasalar bulunduğuna dikkat çekti.

Equality Now, kadın sünnetinin suç sayılmasının sünnetle mücadelede çok önemli bir adım olduğunu belirtirken, kadın sünnetinin uygulandığı 92 ülkenin yarısından fazlasında sünneti yasaklayan yasalar bulunduğuna dikkat çekti.

Equality Now'da program görevlisi olan Caroline Lagat, "Gambiya'da yasa geri çevrilirse, sonraki ülkelerdeki savunuculuk çabalarının başarısız olma ya da geri tepme riski var" dedi.

Equality Now'da program görevlisi olan Caroline Lagat, "Gambiya'da yasa geri çevrilirse, sonraki ülkelerdeki savunuculuk çabalarının başarısız olma ya da geri tepme riski var" dedi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?