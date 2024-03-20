Gambiya Parlamentosu Kadın Sünneti Yasağını Kaldıracak Yasa Tasarısı İçin Bir Araya Geldi
Gambiya Parlamentosu Kadın Sünneti Yasağını Kaldıracak Yasa Tasarısı İçin Bir Araya Geldi
Kaynak: https://www.reuters.com/world/africa/...
Gambiya'daki milletvekilleri, pazartesi günü 'kadın sünneti' ile ilgili yeni yasa düzenlemesi için bir araya geldi. Hakkını arayan kadınlar ve kuruluşlar, bu karar için toplanıp protesto gösterisi düzenledi.
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Gambiya'daki milletvekilleri, pazartesi günü 'kadın sünneti' ile ilgili yeni yasa düzenlemesi için bir araya geldi.
Dünya Sağlık Örgütü, uygulamanın sağlık açısından hiçbir faydası olmadığını ve aşırı kanama, şok, psikolojik sorunlar ve hatta ölüme yol açabileceğini söylüyor.
Milletvekili Almameh Gibba bu ayın başlarında, yasağın vatandaşların kültürlerini ve dinlerini uygulama haklarını ihlal ettiğini savunarak iptal tasarısını sundu.
Meclis Başkanı, tasarının görüşülmesinin ardından milletvekillerinin 42'ye karşı 4 oyla tasarıyı incelenmek üzere bir parlamento komitesine gönderdiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun bu ayın başlarında bildirdiğine göre, dünya genelinde kadın sünneti geçiren kadın ve kız çocuklarının sayısı sekiz yıl önce 200 milyon iken 230 milyona yükselmiştir.
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Equality Now, kadın sünnetinin suç sayılmasının sünnetle mücadelede çok önemli bir adım olduğunu belirtirken, kadın sünnetinin uygulandığı 92 ülkenin yarısından fazlasında sünneti yasaklayan yasalar bulunduğuna dikkat çekti.
Equality Now'da program görevlisi olan Caroline Lagat, "Gambiya'da yasa geri çevrilirse, sonraki ülkelerdeki savunuculuk çabalarının başarısız olma ya da geri tepme riski var" dedi.
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