İspanya'da Vergi Kaçakçılığı İddiasıyla Hakkında Soruşturma Açılan Arda Turan'ın Cezası Belli Oldu!
İspanya'da Vergi Kaçakçılığı İddiasıyla Hakkında Soruşturma Açılan Arda Turan'ın Cezası Belli Oldu!
Kaynak: https://www.mundodeportivo.com/futbol...
İspanya'da Ateletico Madrid ve Barcelona formaları giyen eski milli futbolcu Arda Turan'ın vergi kaçırmakla suçlandığı iddia edilmişti. Barselona'nın 13. ceza mahkemesine çıkan Arda Turan'ın cezası belli oldu!
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İspanya'da Ateletico Madrid ve Barcelona formaları giyen eski milli futbolcu Arda Turan'ın vergi kaçırmakla suçlandığı iddia edilmişti.
Hazine’ye karşı toplam 828 bin Euro borcu olduğu iddia edilen Arda Turan'a 2021 yılında Ekonomik Suçlar Savcılığı tarafından yapılan şikayet sonucunda soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı.
Bugün Barselona'nın 13. Ceza Mahkemesi'ne çıkan Arda Turan, Kamu Hazinesi'ne karşı işlenen iki vergi suçunun her biri için altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yargıcın hasarı onarmanın yüksek nitelikli hafifletici faktörünü tanıdığı ünlü futbolcu, hapis cezası yerine biri 2015 mali yılı için 303.000 Euro ve diğeri 2016 yılı için 330.000 Euro olmak üzere toplam 633.000 Euro para cezası ödemeye mahkum edildi.
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