Fenerbahçe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Yanıt Verdi: "Açıklamalarını Üzüntü ile Takip Ettik"
Fenerbahçe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Yanıt Verdi: "Açıklamalarını Üzüntü ile Takip Ettik"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma hakkında 'Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur.” açıklaması yapmıştı. Fenerbahçe, Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına cevap verdi. Daha sonra Adalet Bakanı Tunç, 'Bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş.' diyerek konunun yanlış anlaşıldığını ifade etti.
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Fenerbahçe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyleydi👇
"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’un bugün basına yansıyan aşağıdaki açıklamalarını üzüntü ile takip ettik."
"Sayın Bakanımız tarafından dile getirilen; 'Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur.' sözleri"
"Maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan,"
"Sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz."
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Fenerbahçe'nin açıklaması👇
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Futbolcularla ilgili herhangi bir adli soruşturma söz konusu değil" açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları👇
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