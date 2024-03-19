Fenerbahçe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Yanıt Verdi: "Açıklamalarını Üzüntü ile Takip Ettik"

'Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe’yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır.

Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur.

Saygılarımızla'