Yılın Transfer Hamlesi: Saliha Şahin Sultanlar Ligi'ne Geri Dönüyor!
Yılın Transfer Hamlesi: Saliha Şahin Sultanlar Ligi'ne Geri Dönüyor!
Polonya ekibi Chemik Police forması giyen Filenin Sultanları'nın başarılı smaçörü Saliha Şahin, gelecek yıldan itibaren Sultanlar Ligi'nde oynayacak. Geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı Dynavit'ten yeni bir maceraya atılan Saliha Şahin önümüzdeki sene ülkemize geri dönüyor.
Kaynak: Voleybol Plus
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Elif Şahin'in kardeşi Saliha Şahin önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi'ne geri dönüyor. Voleybol Plus'ın özel haberine göre milli smaçörün hangi takımda forma giyeceği belli oldu.
Eczacıbaşı Dynavit'ten Polonya ekibi Chemik Police'e transfer olarak yeni bir maceraya atılan Şahin, önümüzdeki sezon Beşiktaş Ayos forması giyecek.
Milletler Ligi'ni kazandığımız turnuvada yer alan ve Filenin Sultanları'na kritik sayılarda katkı veren Şahin 25 yaşında.
Karayolları altyapısında yetişen Şahin, 2018 yılında Eczacıbaşı'nın yolunu tuttu. 2022 yılında CEV Kupası'nı kazanan ekibin parçasıydı.
1998 doğumlu yıldız smaçörün yeniden Sultanlar Ligi'nde görecek olmak heyecan yarattı.
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Saliha Şahin'e başarılar diliyoruz!
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