Tüm Dünya Gözünü Türkiye'ye Çevirdi: Trabzonspor-Fenerbahçe Maçındaki Olaylar Dış Basında Geniş Yer Buldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar uluslararası basında da yankı uyandırdı. FIFA Başkanı Infantino, durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederken yabancı basın da dikkat çekici haber başlıklarına imza attı.