Fenerbahçe Maçının Ardından İlk Kez Konuştu! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Açıklama
Fenerbahçe Maçının Ardından İlk Kez Konuştu! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Açıklama
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe karşılaşmasındaki olaylara ilişkin açıklamada bulundu.
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Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetinin ardından Trabzonsporlu taraftarlar ve sarı-lacivertli futbolcular arasında arbede yaşanmıştı. Bordo-mavili kulübün başkanı, ilk kez konuştu.
Doğan, Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan sürecin yönetim kurulu olarak dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirtti.
Başkan, Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı disiplin sevklerinden sonra detaylı açıklamada bulunacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı 👇
"Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."
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