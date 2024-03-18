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Fenerbahçe Maçının Ardından İlk Kez Konuştu! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Açıklama

Fenerbahçe Maçının Ardından İlk Kez Konuştu! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Açıklama

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.03.2024 - 22:28

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe karşılaşmasındaki olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

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Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetinin ardından Trabzonsporlu taraftarlar ve sarı-lacivertli futbolcular arasında arbede yaşanmıştı. Bordo-mavili kulübün başkanı, ilk kez konuştu.

Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetinin ardından Trabzonsporlu taraftarlar ve sarı-lacivertli futbolcular arasında arbede yaşanmıştı. Bordo-mavili kulübün başkanı, ilk kez konuştu.

Doğan, Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan sürecin yönetim kurulu olarak dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirtti.

Doğan, Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan sürecin yönetim kurulu olarak dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirtti.

Başkan, Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı disiplin sevklerinden sonra detaylı açıklamada bulunacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı 👇

Başkan, Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı disiplin sevklerinden sonra detaylı açıklamada bulunacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı 👇

"Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."

"Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor’un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."
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