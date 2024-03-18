Fenerbahçe'den Açıklama: Süper Lig’den Çekilme Değerlendirilecek!
Fenerbahçe'den Açıklama: Süper Lig’den Çekilme Değerlendirilecek!
Fenerbahçe Kulübü resmi siteden yaptığı açıklama ile Yönetim Kurulu Toplantısı'nda futbol takımının ligden çekilmesinin değerlendirileceğini açıkladı.
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, olaylı Trabzonspor karşılaşmasının ardından 2 Nisan 2024'te yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 9 Nisan 2024'te bir araya gelecek.
Sarı-lacivertliler, olağanüstü toplantıda futbol takımının Süper Lig'den çekilmesinin konuşulacağını belirtti 👇
Başkan Ali Koç, ligden çekilme ihtimalleri hakkında ise FB TV'de şu açıklamalarda bulundu 👇
"Alt lige düşersek başkanlığı bırakmam"
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