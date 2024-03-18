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Fenerbahçe'den Açıklama: Süper Lig’den Çekilme Değerlendirilecek!

Fenerbahçe'den Açıklama: Süper Lig’den Çekilme Değerlendirilecek!

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.03.2024 - 18:33

Fenerbahçe Kulübü resmi siteden yaptığı açıklama ile Yönetim Kurulu Toplantısı'nda futbol takımının ligden çekilmesinin değerlendirileceğini açıkladı.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, olaylı Trabzonspor karşılaşmasının ardından 2 Nisan 2024'te yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 9 Nisan 2024'te bir araya gelecek.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, olaylı Trabzonspor karşılaşmasının ardından 2 Nisan 2024'te yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 9 Nisan 2024'te bir araya gelecek.

Sarı-lacivertliler, olağanüstü toplantıda futbol takımının Süper Lig'den çekilmesinin konuşulacağını belirtti 👇

Sarı-lacivertliler, olağanüstü toplantıda futbol takımının Süper Lig'den çekilmesinin konuşulacağını belirtti 👇

18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; 

toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem​:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış.

Başkan Ali Koç, ligden çekilme ihtimalleri hakkında ise FB TV'de şu açıklamalarda bulundu 👇

Başkan Ali Koç, ligden çekilme ihtimalleri hakkında ise FB TV'de şu açıklamalarda bulundu 👇

'Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti. '

"Alt lige düşersek başkanlığı bırakmam"

"Alt lige düşersek başkanlığı bırakmam"

'Şimdi de başlamışlar; Fenerbahçeli oyunculara şu ceza verilsin bu ceza verilsin. Hadi verin, ne ceza veriyorsanız verin. Fenerbahçe tarihi için çok önemli bir virajdan geçiyoruz. Rica ediyorum kongre üyelerine, gelin kulübünüzün yanında durun. İstenen Fenerbahçe'nin kazanmaması hatta sahalarda yer almamasıdır. Biz Genel Kurul'da Kongre Üyelerimiz'le birlikte bu işin nereye gideceğine karar vereceğiz. Ligden çekilme kararı alırsak, bırakmayacağım. Kulübü yine üst lige çıkartırız ve öyle bırakırım.'

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