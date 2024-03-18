Fenerbahçe'den Açıklama: Süper Lig’den Çekilme Değerlendirilecek!

'Şimdi de başlamışlar; Fenerbahçeli oyunculara şu ceza verilsin bu ceza verilsin. Hadi verin, ne ceza veriyorsanız verin. Fenerbahçe tarihi için çok önemli bir virajdan geçiyoruz. Rica ediyorum kongre üyelerine, gelin kulübünüzün yanında durun. İstenen Fenerbahçe'nin kazanmaması hatta sahalarda yer almamasıdır. Biz Genel Kurul'da Kongre Üyelerimiz'le birlikte bu işin nereye gideceğine karar vereceğiz. Ligden çekilme kararı alırsak, bırakmayacağım. Kulübü yine üst lige çıkartırız ve öyle bırakırım.'