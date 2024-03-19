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Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Koridorda Neler Yaşandı? "Osayi-Samuel Bayıldı"

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Koridorda Neler Yaşandı? "Osayi-Samuel Bayıldı"

Trabzon Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 10:19

Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında çıkan olayların yankıları sürüyor. Maç sonunda Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girmiş ve Fenerbahçeli bazı oyuncularla kavga etmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, olaylı maçta koridorlarda neler yaşandığını anlattı.

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta çıkan olaylarla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta çıkan olaylarla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Hürriyet’ten Mehmet Aslan’a konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, soyunma odası koridorlarında olayların devam ettiğini ifade etti.

Hürriyet’ten Mehmet Aslan’a konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, soyunma odası koridorlarında olayların devam ettiğini ifade etti.

Kaynak

Futbolcularının maç sonunda sevincinin doğal olduğunu söyleyen Kartal; “Bu sevincin tahrik olduğunu söylüyorlar. Kadıköy’de 23 maç yenilmediğimiz, namağlup olduğumuz bir dönemde Trabzonspor bizi yendi. Sevinçten kalecilerini havaya attılar. Kazandılar, sevinmekte haklılar. O gün tek bir olay çıktı mı? Trabzon’daki maçta da biz kazandık ve oyuncularımız sevindi. Neden bundan gocunuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Futbolcularının maç sonunda sevincinin doğal olduğunu söyleyen Kartal; “Bu sevincin tahrik olduğunu söylüyorlar. Kadıköy’de 23 maç yenilmediğimiz, namağlup olduğumuz bir dönemde Trabzonspor bizi yendi. Sevinçten kalecilerini havaya attılar. Kazandılar, sevinmekte haklılar. O gün tek bir olay çıktı mı? Trabzon’daki maçta da biz kazandık ve oyuncularımız sevindi. Neden bundan gocunuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Maç sonun yaşanan olayların koridorda da sürdüğünü belirten Kartal; “Asıl olaylar soyunma odası koridorlarında oldu. Kim kime vurdu belli değil. Antrenörleri olaya karıştı, saldırdı, kavgaya girdi. Bir ara Fred’e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken, yaralandı. Kafasına davul tokmağı ile vurmuşlar. Gözlerinize inanamazsınız ama ortam tam can pazarına döndü.” dedi.

Maç sonun yaşanan olayların koridorda da sürdüğünü belirten Kartal; “Asıl olaylar soyunma odası koridorlarında oldu. Kim kime vurdu belli değil. Antrenörleri olaya karıştı, saldırdı, kavgaya girdi. Bir ara Fred’e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken, yaralandı. Kafasına davul tokmağı ile vurmuşlar. Gözlerinize inanamazsınız ama ortam tam can pazarına döndü.” dedi.

“O anda Osayi-Samuel’e de bir saldırı oldu. 3 basamaklı bir merdivenden itilmiş, başını duvara vurmuş. O an da kısa küreli bir baygınlık da geçirmiş oyuncu.”

“O anda Osayi-Samuel’e de bir saldırı oldu. 3 basamaklı bir merdivenden itilmiş, başını duvara vurmuş. O an da kısa küreli bir baygınlık da geçirmiş oyuncu.”
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İsmail Kartal son olarak kendisi hakkındaki eleştirilere de sitem etti.

İsmail Kartal son olarak kendisi hakkındaki eleştirilere de sitem etti.

Haksızlık diyorum, evet haksızlık. Bıçak sırtında görev yapıyorum ben. Ne medya da ne de kendi camiamda destek var! Hoca kötü. Avrupa’da ilk 8’e girmiş, en çok ülke puanı kazandırmış bir hocaya ve takıma yapılıyor bunlar. Benim yaptığımı yabancı bir hoca yapsa, heykelini dikerlerdi. Ama birileri imparator oluyor, dünyanın en iyi hocası oluyor. Ama İsmail Kartal’a gelince, “Hoca mı bu?” Gücüme gidiyor, ağırıma gidiyor. Benim de takımımım da önü kesiliyor.”

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