Acun Ilıcalı'dan Hakem Halil Umut Meler'e Sert Çıkış: 'Acilen Hakemliği Bırakmalı'
Acun Ilıcalı'dan Hakem Halil Umut Meler'e Sert Çıkış: 'Acilen Hakemliği Bırakmalı'
Acun Ilıcalı, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçınının hakem Halil Umut Meler'e sert bir çıkışta bulundu. Acun Ilıcalı, hakem Halil Umut Meler'e 'Acilen hakemliği bırakmalı' diyerek tepki gösterdi.
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Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-2 kazandığı Trabzonspor maçı sonrası ortalık savaş alanına dönmüştü. Sahanın içine atlayan bir grup Trabzonspor taraftarı ile Fenerbahçeli futbolcular arasına kavga çıkmıştı.
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı, Hodri Meydan TV YouTube Kanalı'nda konuştu. "Geçen hafta Türkiye'de hakemlik bitti demiştim. Futbol da yok'' diyen Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: ''Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı? Böyle can korkusu yaşayan biri futbol oynayabilir mi?."
Acun Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe, bu operasyonun kurbanı" diyerek hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşamada göre yapan Halil Umut Meler, maçın ardından Ankaragücü Başkanı tarafından saldırıya uğramıştı.
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