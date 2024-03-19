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Kadıköy Belediyesi'nden Osayi Samuel Grafitisi İçin Açıklama

Kadıköy Belediyesi'nden Osayi Samuel Grafitisi İçin Açıklama

Kadıköy
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 21:45

Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de bir duvara, Osayi Samuel'in sahaya giren taraftarı yumrukladığı anları grafiti yapmış, sonrasında ise belediye görevlileri duvardaki grafitiyi temizlenmişti. Belediye yetkilileri silinme talebinin emniyet müdürlüğünden geldiğini söyledi. 

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Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası çıkan olaylar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası çıkan olaylar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Mücadeleyi sarı-lacivertli takımın 2-3 kazanması sonrası Trabzonsporlu taraftarlar saha içine girerek futbolculara saldırmak istedi.

Mücadeleyi sarı-lacivertli takımın 2-3 kazanması sonrası Trabzonsporlu taraftarlar saha içine girerek futbolculara saldırmak istedi.

Bu anlardan birinde Fenerbahçeli oyuncu Osayi Samuel'in Trabzonspor taraftarı bir kişiyi yumruklamaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Karşılaşma sonrası sosyal medyada viral olan görüntü Kadıköy'de bir bina duvarına grafiti olarak yapıldı.

Bu anlardan birinde Fenerbahçeli oyuncu Osayi Samuel'in Trabzonspor taraftarı bir kişiyi yumruklamaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Karşılaşma sonrası sosyal medyada viral olan görüntü Kadıköy'de bir bina duvarına grafiti olarak yapıldı.

Duvardaki grafitinin belediye görevlileri tarafından temizlendiği ortaya çıkması sonrası Kadıköy Belediyesi'nin sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada 'Kadıköy sınırları içerisinde apartman duvarları, kaldırımlar, reklam tabelaları ve benzeri alanlara yapılan kimi yazılamalar ve çizimlerin üzeri Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nün rutin takibi ve talepleri doğrultusunda kapatılmaktadır. Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi’nde yer alan grafitinin üzerinin 19.03.2024 tarihinde kapatılması da bu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün rutin talebi doğrultusunda gerçekleşmiştir.' denildi.

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