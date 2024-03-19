Kadıköy Belediyesi'nden Osayi Samuel Grafitisi İçin Açıklama

Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de bir duvara, Osayi Samuel'in sahaya giren taraftarı yumrukladığı anları grafiti yapmış, sonrasında ise belediye görevlileri duvardaki grafitiyi temizlenmişti. Belediye yetkilileri silinme talebinin emniyet müdürlüğünden geldiğini söyledi.