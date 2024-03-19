Kadıköy Belediyesi'nden Osayi Samuel Grafitisi İçin Açıklama
Kadıköy Belediyesi'nden Osayi Samuel Grafitisi İçin Açıklama
Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de bir duvara, Osayi Samuel'in sahaya giren taraftarı yumrukladığı anları grafiti yapmış, sonrasında ise belediye görevlileri duvardaki grafitiyi temizlenmişti. Belediye yetkilileri silinme talebinin emniyet müdürlüğünden geldiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası çıkan olaylar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Mücadeleyi sarı-lacivertli takımın 2-3 kazanması sonrası Trabzonsporlu taraftarlar saha içine girerek futbolculara saldırmak istedi.
Bu anlardan birinde Fenerbahçeli oyuncu Osayi Samuel'in Trabzonspor taraftarı bir kişiyi yumruklamaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Karşılaşma sonrası sosyal medyada viral olan görüntü Kadıköy'de bir bina duvarına grafiti olarak yapıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda