Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Bayram Tatili 9 Gün Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Bayram Tatili 9 Gün Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 20:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şoför Esnafları İle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şoför Esnafları İle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Kamu çalışanlarının 1.5 gün izinli sayılacağını söyleyen Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne tamamlanacağını açıkladı.

Kamu çalışanlarının 1.5 gün izinli sayılacağını söyleyen Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne tamamlanacağını açıkladı.

Erdoğan konuşmasının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı: 'Kamu çalışanlarımızın bayram tatiline 10 Nisan tarihinde başlayacaklarını 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını duyurmak istiyorum. Kamuya 9 gün bayram tatili verdik. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
30
15
13
10
7
4
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?