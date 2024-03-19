Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Bayram Tatili 9 Gün Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Bayram Tatili 9 Gün Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şoför Esnafları İle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Kamu çalışanlarının 1.5 gün izinli sayılacağını söyleyen Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne tamamlanacağını açıkladı.
Erdoğan konuşmasının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı: 'Kamu çalışanlarımızın bayram tatiline 10 Nisan tarihinde başlayacaklarını 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını duyurmak istiyorum. Kamuya 9 gün bayram tatili verdik. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.'
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