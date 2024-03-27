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Bilimsel Araştırma: Dünya Genelinde 783 Milyon İnsan Açlık ve Yoksullukla Pençeleşiyor

Bilimsel Araştırma: Dünya Genelinde 783 Milyon İnsan Açlık ve Yoksullukla Pençeleşiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 20:04

Açlık ve yoksulluk, onyıllardır dünya genelinde büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma dünya genelinde 783 milyon insan açlıkla pençeleşiyor. Gıda israfı da cabası!

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://apnews.com/article/united-nat...
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Açlık ve yoksulluk, onyıllardır dünya genelinde büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce insan açlıkla ve yoksullukla savaşıyor.

Açlık ve yoksulluk, onyıllardır dünya genelinde büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce insan açlıkla ve yoksullukla savaşıyor.

783 milyon insan kronik açlıkla karşı karşıya. BM'ye göre dünya, ürettiği gıdanın yüzde 19'unu israf ediyor.

783 milyon insan kronik açlıkla karşı karşıya. BM'ye göre dünya, ürettiği gıdanın yüzde 19'unu israf ediyor.

Yeni bir Birleşmiş Milletler raporuna göre, 2022 yılında dünya genelinde üretilen gıdanın tahmini olarak yüzde 19'u ya da yaklaşık 1,05 milyar metrik tonu israf edildi.

BM Çevre Programı'nın Çarşamba günü yayınlanan Gıda İsrafı Endeksi Raporu, ülkelerin 2030 yılına kadar gıda israfını yarıya indirme konusundaki ilerlemelerini konu alıyor.

BM Çevre Programı'nın Çarşamba günü yayınlanan Gıda İsrafı Endeksi Raporu, ülkelerin 2030 yılına kadar gıda israfını yarıya indirme konusundaki ilerlemelerini konu alıyor.

BM, endeks için raporlama yapan ülke sayısının 2021'deki ilk rapora göre neredeyse iki katına çıktığını söyledi.

2021 raporunda, 2019 yılında küresel olarak üretilen gıdanın yüzde 17'sinin, yani 931 milyon metrik tonun (1,03 milyar ton) israf edildiği tahmin edilmiş, ancak yazarlar birçok ülkeden yeterli veri olmaması nedeniyle doğrudan karşılaştırma yapılmaması konusunda uyarıda bulunmuştur.

2021 raporunda, 2019 yılında küresel olarak üretilen gıdanın yüzde 17'sinin, yani 931 milyon metrik tonun (1,03 milyar ton) israf edildiği tahmin edilmiş, ancak yazarlar birçok ülkeden yeterli veri olmaması nedeniyle doğrudan karşılaştırma yapılmaması konusunda uyarıda bulunmuştur.

Rapor UNEP ve uluslararası bir yardım kuruluşu olan Atık ve Kaynaklar Eylem Programı (WRAP) tarafından ortaklaşa hazırlandı.

Atıkların yüzde 60'ı evlerden geliyor. Yaklaşık yüzde 28'i gıda hizmetlerinden ya da restoranlardan, yaklaşık yüzde 12'si ise perakendecilerden geliyor.

Atıkların yüzde 60'ı evlerden geliyor. Yaklaşık yüzde 28'i gıda hizmetlerinden ya da restoranlardan, yaklaşık yüzde 12'si ise perakendecilerden geliyor.

Yazar Clementine O'Connor, 'Bu bir travma,' dedi. 'Hiç mantıklı değil ve karmaşık bir sorun, ancak işbirliği ve sistematik eylem yoluyla üstesinden gelinebilecek bir sorun.'

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Rapor, dünya genelinde 783 milyon insanın kronik açlıkla karşı karşıya olduğu ve pek çok yerde gıda krizinin derinleştiği bir döneme denk geliyor.

Rapor, dünya genelinde 783 milyon insanın kronik açlıkla karşı karşıya olduğu ve pek çok yerde gıda krizinin derinleştiği bir döneme denk geliyor.

İsrail-Hamas savaşı ve Haiti'deki şiddet olayları krizi daha da kötüleştirirken, uzmanlar Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın yakın olduğunu ve Haiti'de de yaklaştığını belirtiyor.

Yazarlar, raporun düşük ve orta gelirli ülkelerde gıda israfı konusunda kayda değer bir büyüme gösterdiğini belirtiyor.

Yazarlar, raporun düşük ve orta gelirli ülkelerde gıda israfı konusunda kayda değer bir büyüme gösterdiğini belirtiyor.

Ancak gıda israfını azaltmak için uluslararası işbirliği ve politika geliştirmede liderliğin daha zengin ülkelere düşebileceğini belirttiler.

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