Bilimsel Araştırma: Dünya Genelinde 783 Milyon İnsan Açlık ve Yoksullukla Pençeleşiyor
Bilimsel Araştırma: Dünya Genelinde 783 Milyon İnsan Açlık ve Yoksullukla Pençeleşiyor
Kaynak: https://apnews.com/article/united-nat...
Açlık ve yoksulluk, onyıllardır dünya genelinde büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma dünya genelinde 783 milyon insan açlıkla pençeleşiyor. Gıda israfı da cabası!
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Açlık ve yoksulluk, onyıllardır dünya genelinde büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce insan açlıkla ve yoksullukla savaşıyor.
783 milyon insan kronik açlıkla karşı karşıya. BM'ye göre dünya, ürettiği gıdanın yüzde 19'unu israf ediyor.
BM Çevre Programı'nın Çarşamba günü yayınlanan Gıda İsrafı Endeksi Raporu, ülkelerin 2030 yılına kadar gıda israfını yarıya indirme konusundaki ilerlemelerini konu alıyor.
2021 raporunda, 2019 yılında küresel olarak üretilen gıdanın yüzde 17'sinin, yani 931 milyon metrik tonun (1,03 milyar ton) israf edildiği tahmin edilmiş, ancak yazarlar birçok ülkeden yeterli veri olmaması nedeniyle doğrudan karşılaştırma yapılmaması konusunda uyarıda bulunmuştur.
Atıkların yüzde 60'ı evlerden geliyor. Yaklaşık yüzde 28'i gıda hizmetlerinden ya da restoranlardan, yaklaşık yüzde 12'si ise perakendecilerden geliyor.
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Rapor, dünya genelinde 783 milyon insanın kronik açlıkla karşı karşıya olduğu ve pek çok yerde gıda krizinin derinleştiği bir döneme denk geliyor.
Yazarlar, raporun düşük ve orta gelirli ülkelerde gıda israfı konusunda kayda değer bir büyüme gösterdiğini belirtiyor.
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