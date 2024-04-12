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Ekranlara Damga Vuran Dizilerden Sonra Bir Anda Yok Satmaya Başlayan Ürünleri İnceliyoruz

Ekranlara Damga Vuran Dizilerden Sonra Bir Anda Yok Satmaya Başlayan Ürünleri İnceliyoruz

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.04.2024 - 13:02

Birçok insan izlediği dizilerden gereğinden fazla etkilenebiliyor biliyorsunuz ki. Öyle ki, ekranlarda izlediğimiz popülerleşen yapımlardaki karakterler bir süre sonra hayatımızın bir parçası haline geliyor. Hatta onlara benzediğimiz ya da benzemek istediğimiz bile oluyor. Bunun için de o karakterlere veya diziye ait ürünleri satın almak istiyoruz. 

Hadi gelin dizilerden sonra satışları patlayıp esnafa bayram yaptıran ürünlere bir bakalım...

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Avrupa Yakası - Gaffur Pijamaları

Avrupa Yakası - Gaffur Pijamaları

Muhteşem Yüzyıl - Hürrem Yüzüğü

Muhteşem Yüzyıl - Hürrem Yüzüğü

Aşk-ı Memnu - Bihter Kolyesi (Bihter'in Kısmet Kolyesi)

Aşk-ı Memnu - Bihter Kolyesi (Bihter'in Kısmet Kolyesi)

Fatmagül'ün Suçu Ne? - Fatmagül Kolyesi

Fatmagül'ün Suçu Ne? - Fatmagül Kolyesi

Sıla - Sıla Tokası

Sıla - Sıla Tokası
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Aşk-ı Memnu - Bihter Koltuğu

Aşk-ı Memnu - Bihter Koltuğu

Kurtlar Vadisi - Polat Alemdar Takımları

Kurtlar Vadisi - Polat Alemdar Takımları

Deli Yürek - Yusuf Miroğlu Yüzüğü

Deli Yürek - Yusuf Miroğlu Yüzüğü

Leyla ile Mecnun - Mecnun Hırkası

Leyla ile Mecnun - Mecnun Hırkası

Kiralık Aşk - Defne Bileklikleri

Kiralık Aşk - Defne Bileklikleri
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Şahmaran - Şahsu Küpesi

Şahmaran - Şahsu Küpesi

İnci Taneleri - Dilber Elbisesi

İnci Taneleri - Dilber Elbisesi

Bonus: Nurella Kuşları

Bonus: Nurella Kuşları
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sinan kemal

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