Ekranlara Damga Vuran Dizilerden Sonra Bir Anda Yok Satmaya Başlayan Ürünleri İnceliyoruz
Ekranlara Damga Vuran Dizilerden Sonra Bir Anda Yok Satmaya Başlayan Ürünleri İnceliyoruz
Birçok insan izlediği dizilerden gereğinden fazla etkilenebiliyor biliyorsunuz ki. Öyle ki, ekranlarda izlediğimiz popülerleşen yapımlardaki karakterler bir süre sonra hayatımızın bir parçası haline geliyor. Hatta onlara benzediğimiz ya da benzemek istediğimiz bile oluyor. Bunun için de o karakterlere veya diziye ait ürünleri satın almak istiyoruz.
Hadi gelin dizilerden sonra satışları patlayıp esnafa bayram yaptıran ürünlere bir bakalım...
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Avrupa Yakası - Gaffur Pijamaları
Muhteşem Yüzyıl - Hürrem Yüzüğü
Aşk-ı Memnu - Bihter Kolyesi (Bihter'in Kısmet Kolyesi)
Fatmagül'ün Suçu Ne? - Fatmagül Kolyesi
Sıla - Sıla Tokası
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Aşk-ı Memnu - Bihter Koltuğu
Kurtlar Vadisi - Polat Alemdar Takımları
Deli Yürek - Yusuf Miroğlu Yüzüğü
Leyla ile Mecnun - Mecnun Hırkası
Kiralık Aşk - Defne Bileklikleri
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Şahmaran - Şahsu Küpesi
İnci Taneleri - Dilber Elbisesi
Bonus: Nurella Kuşları
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