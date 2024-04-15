Engellediği Flörtüyle Bayram Tatilinde Karşılaşan Kadın Yaşadığı Şaşkınlıkla İzleyenleri Kahkahaya Boğdu

Bazen hiç karşılaşmamız gereken tanıdıklarımızla en olmadık anlarda denk gelebiliyoruz. İşte o anlarda yaşanan panikle karışık şaşkınlık hissini @mmelisim adlı TikTok kullanıcısının videosunda gözlerinden okuyacaksınız. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İstanbul’da yaşayan genç kadın orada tanıştığı bir adamı işler yolunda gitmeyince engellemişti.
Ancak genç kadın bayram tatilinde yazlığına gidince ne tesadüftür ki o adamla denk geldi.
Yaşanmaması gereken bu karşılaşma karşısında adamın “Hiç selam yok ya” sitemi tüm durumu açıklar nitelikteydi.
İşte o güldüren anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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