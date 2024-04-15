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Engellediği Flörtüyle Bayram Tatilinde Karşılaşan Kadın Yaşadığı Şaşkınlıkla İzleyenleri Kahkahaya Boğdu

Engellediği Flörtüyle Bayram Tatilinde Karşılaşan Kadın Yaşadığı Şaşkınlıkla İzleyenleri Kahkahaya Boğdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 17:57

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Bazen hiç karşılaşmamız gereken tanıdıklarımızla en olmadık anlarda denk gelebiliyoruz. İşte o anlarda yaşanan panikle karışık şaşkınlık hissini @mmelisim adlı TikTok kullanıcısının videosunda gözlerinden okuyacaksınız. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İstanbul’da yaşayan genç kadın orada tanıştığı bir adamı işler yolunda gitmeyince engellemişti.

İstanbul’da yaşayan genç kadın orada tanıştığı bir adamı işler yolunda gitmeyince engellemişti.

Ancak genç kadın bayram tatilinde yazlığına gidince ne tesadüftür ki o adamla denk geldi.

Ancak genç kadın bayram tatilinde yazlığına gidince ne tesadüftür ki o adamla denk geldi.

Yaşanmaması gereken bu karşılaşma karşısında adamın “Hiç selam yok ya” sitemi tüm durumu açıklar nitelikteydi.

Yaşanmaması gereken bu karşılaşma karşısında adamın “Hiç selam yok ya” sitemi tüm durumu açıklar nitelikteydi.

İşte o güldüren anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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