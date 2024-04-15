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Kürtçe Konuşmaya Çalışan Suriyeli Minik Kız Tatlılığıyla Viral Oldu

Kürtçe Konuşmaya Çalışan Suriyeli Minik Kız Tatlılığıyla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 17:32

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@tugba.erlll adlı TikTok fenomeni, sokakta karşılaştığı bir kızla Kürtçe sohbet etmek istedi. Tatlı kız ise Kürtçe konuşmaya çalıştığı anlarla izleyenlere tebessüm ettirdi.

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Minik kıza önce adını sonra nereli olduğunu soran genç kadın Suriye yanıtını aldı.

Minik kıza önce adını sonra nereli olduğunu soran genç kadın Suriye yanıtını aldı.

Ve tatlı kızın Kürtçe bilmesine şaşırdı. Tatlı kız ise okulda öğrendiğini söyledi.

Ve tatlı kızın Kürtçe bilmesine şaşırdı. Tatlı kız ise okulda öğrendiğini söyledi.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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mamamia

Bunca yıllık kürdüm Kürtçe seçmeli ders olduğunu şimdi öğrendim.