Kürtçe Konuşmaya Çalışan Suriyeli Minik Kız Tatlılığıyla Viral Oldu

@tugba.erlll adlı TikTok fenomeni, sokakta karşılaştığı bir kızla Kürtçe sohbet etmek istedi. Tatlı kız ise Kürtçe konuşmaya çalıştığı anlarla izleyenlere tebessüm ettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Minik kıza önce adını sonra nereli olduğunu soran genç kadın Suriye yanıtını aldı.
Ve tatlı kızın Kürtçe bilmesine şaşırdı. Tatlı kız ise okulda öğrendiğini söyledi.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bunca yıllık kürdüm Kürtçe seçmeli ders olduğunu şimdi öğrendim.