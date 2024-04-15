İşitme Engelli Bir Kadın Hayatlarına Dair Merak Edilen Sorulara Açıklık Getirdi: Kapı Çalınca Ne Yapıyorsunuz?

@aslihansavanku TikTok hesabından işitme engellilerin hayatlarına bir pencere açan içerik üreticisi kadın, “İşitme engelliler nasıl yaşıyor?” başlığıyla çektiği bir içerik serisinde merak edilenleri yanıtlıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Serinin ilk videosunda işitme engellilerin kapı çalınca nasıl duyduklarını cevapladı ve kapı zillerinin ışıklı olduğunu söyledi.
Bir diğer merak edilen sorular arasında ise alarm sesini nasıl duydukları yer alıyordu. Buna ise titreşimli saat kullandıklarını söyleyerek yanıt verdi.
Bunlara ek olarak ise nasıl araba kullandıklarını, işaret dili bilmeyenlerle nasıl iletişim kurduklarını da anlattı.
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