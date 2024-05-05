Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Kaynak: https://www.buzzfeednews.com/article/...
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Tüyler ürperten bir mezarlık.
2. Tarihin ilk robotlarından birisi.
3. Sirklerde gösteri yapan Aslan Suratlı Lionel'in fotoğrafı.
4. Ruj Katili tarafından 1946 yılında bırakılan ve "Allah aşkına lütfen ben daha fazla insanı öldürmeden beni yakalayın, kendimi kontrol edemiyorum." yazan notu.
5. Çernobil'in radyoaktif kalıntılarına doğru ilerleyen bir bilim insanı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. 1920'li yıllarda çekilen fotoğrafta ortaya çıkmış hayalet benzeri yansıma.
7. Bir satıcının cam göz koleksiyonu.
8. "Kukla arkadaşlarını" hazırlamakta olan iki gösterici.
9. Elektrik şoku terapisi için denemeler yapılan bir hasta.
10. 1910'lu yıllarda çekilmiş oldukça garip bir fotoğraf.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Evinin önündeki yanmıs hacı çıkartan Luther King Jr. .
12. Madenlerde çalışan çocuklar.
13. Bahçesinde bir dünya iskelet kalıntısı bulan kadın.
14. 1930'lu yıllarda cadılar bayramı.
15. Veba zamanı kullanılan maskelerden birisi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın