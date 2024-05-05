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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 14:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Kaynak: https://www.buzzfeednews.com/article/...

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Tüyler ürperten bir mezarlık.

1. Tüyler ürperten bir mezarlık.

2. Tarihin ilk robotlarından birisi.

2. Tarihin ilk robotlarından birisi.

3. Sirklerde gösteri yapan Aslan Suratlı Lionel'in fotoğrafı.

3. Sirklerde gösteri yapan Aslan Suratlı Lionel'in fotoğrafı.

4. Ruj Katili tarafından 1946 yılında bırakılan ve "Allah aşkına lütfen ben daha fazla insanı öldürmeden beni yakalayın, kendimi kontrol edemiyorum." yazan notu.

4. Ruj Katili tarafından 1946 yılında bırakılan ve "Allah aşkına lütfen ben daha fazla insanı öldürmeden beni yakalayın, kendimi kontrol edemiyorum." yazan notu.

5. Çernobil'in radyoaktif kalıntılarına doğru ilerleyen bir bilim insanı.

5. Çernobil'in radyoaktif kalıntılarına doğru ilerleyen bir bilim insanı.
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6. 1920'li yıllarda çekilen fotoğrafta ortaya çıkmış hayalet benzeri yansıma.

6. 1920'li yıllarda çekilen fotoğrafta ortaya çıkmış hayalet benzeri yansıma.

7. Bir satıcının cam göz koleksiyonu.

7. Bir satıcının cam göz koleksiyonu.

8. "Kukla arkadaşlarını" hazırlamakta olan iki gösterici.

8. "Kukla arkadaşlarını" hazırlamakta olan iki gösterici.

9. Elektrik şoku terapisi için denemeler yapılan bir hasta.

9. Elektrik şoku terapisi için denemeler yapılan bir hasta.

10. 1910'lu yıllarda çekilmiş oldukça garip bir fotoğraf.

10. 1910'lu yıllarda çekilmiş oldukça garip bir fotoğraf.
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11. Evinin önündeki yanmıs hacı çıkartan Luther King Jr. .

11. Evinin önündeki yanmıs hacı çıkartan Luther King Jr. .

12. Madenlerde çalışan çocuklar.

12. Madenlerde çalışan çocuklar.

13. Bahçesinde bir dünya iskelet kalıntısı bulan kadın.

13. Bahçesinde bir dünya iskelet kalıntısı bulan kadın.

14. 1930'lu yıllarda cadılar bayramı.

14. 1930'lu yıllarda cadılar bayramı.

15. Veba zamanı kullanılan maskelerden birisi.

15. Veba zamanı kullanılan maskelerden birisi.

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