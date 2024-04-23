Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Kaynak: https://www.historydefined.net/47-hau...
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Fransa'ya gelen Hintli Askerler, I. Dünya Savaşı, 1914.
2. Genç bir er, 1965'te Da Nang'a Deniz inişi sırasında sahilde bekliyor.
3. Lenin'in düşmüş heykelinin önünde duran çocuk, Etiyopya, 1991.
4. Joe Arridy'nin hiç işlemediği bir suçtan dolayı gaz odasına götürülmeden önce oyuncak trenini başka bir mahkuma verdiği bir fotoğraf.
5. Heath Ledger'in, ölümünden birkaç gün önce son filmi olan The Imaginarium of Doctor Parnassus'tan çekilen fotoğrafı.
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6. Büyük Buhran sırasında çocuklarını satan Amerikalı anne.
7. 2. Dünya Savaşı'nda yakalanan ve sadece 16 yaşındaki Alman uçaksavar askeri.
8. R101 İngiliz Zeplinine binen insanlar.
9. Amerikalı bir asker, 1945'te Okinawa adasındaki iki Japon çocuğuyla erzağını paylaşıyor.
10. Büyük Buhran sırasında iş imkanı için sırada bekleyen erkekler.
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11. 1936 yılından bir Noel yemeği.
12. Anne ve kızı, 1880'de Londra'da Thames'te gezinen uzun bir gemiyi izliyor.
13. İstiridye temizleyicisi olarak çalışan üç çocuk.
14. 5 yaşındaki Harold Walker günde 20 ila 25 kilo pamuk topluyor, Oklahoma, 1916.
15. Bebekler için kullanılması planlanan gaz maskeleri.
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