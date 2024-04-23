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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 12:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Kaynak: https://www.historydefined.net/47-hau...

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Fransa'ya gelen Hintli Askerler, I. Dünya Savaşı, 1914.

1. Fransa'ya gelen Hintli Askerler, I. Dünya Savaşı, 1914.

2. Genç bir er, 1965'te Da Nang'a Deniz inişi sırasında sahilde bekliyor.

2. Genç bir er, 1965'te Da Nang'a Deniz inişi sırasında sahilde bekliyor.

3. Lenin'in düşmüş heykelinin önünde duran çocuk, Etiyopya, 1991.

3. Lenin'in düşmüş heykelinin önünde duran çocuk, Etiyopya, 1991.

4. Joe Arridy'nin hiç işlemediği bir suçtan dolayı gaz odasına götürülmeden önce oyuncak trenini başka bir mahkuma verdiği bir fotoğraf.

4. Joe Arridy'nin hiç işlemediği bir suçtan dolayı gaz odasına götürülmeden önce oyuncak trenini başka bir mahkuma verdiği bir fotoğraf.

5. Heath Ledger'in, ölümünden birkaç gün önce son filmi olan The Imaginarium of Doctor Parnassus'tan çekilen fotoğrafı.

5. Heath Ledger'in, ölümünden birkaç gün önce son filmi olan The Imaginarium of Doctor Parnassus'tan çekilen fotoğrafı.
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6. Büyük Buhran sırasında çocuklarını satan Amerikalı anne.

6. Büyük Buhran sırasında çocuklarını satan Amerikalı anne.

7. 2. Dünya Savaşı'nda yakalanan ve sadece 16 yaşındaki Alman uçaksavar askeri.

7. 2. Dünya Savaşı'nda yakalanan ve sadece 16 yaşındaki Alman uçaksavar askeri.

8. R101 İngiliz Zeplinine binen insanlar.

8. R101 İngiliz Zeplinine binen insanlar.

R101 Fransa'da kısa bir süre sonra düştüğü için yapılan son zeplin yolculuğu olacaktı.

9. Amerikalı bir asker, 1945'te Okinawa adasındaki iki Japon çocuğuyla erzağını paylaşıyor.

9. Amerikalı bir asker, 1945'te Okinawa adasındaki iki Japon çocuğuyla erzağını paylaşıyor.

10. Büyük Buhran sırasında iş imkanı için sırada bekleyen erkekler.

10. Büyük Buhran sırasında iş imkanı için sırada bekleyen erkekler.
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11. 1936 yılından bir Noel yemeği.

11. 1936 yılından bir Noel yemeği.

Akşam yemeği patates, lahana ve turtadan oluşuyordu.

12. Anne ve kızı, 1880'de Londra'da Thames'te gezinen uzun bir gemiyi izliyor.

12. Anne ve kızı, 1880'de Londra'da Thames'te gezinen uzun bir gemiyi izliyor.

13. İstiridye temizleyicisi olarak çalışan üç çocuk.

13. İstiridye temizleyicisi olarak çalışan üç çocuk.

Port Royal, Güney Carolina, ABD. 1909.

14. 5 yaşındaki Harold Walker günde 20 ila 25 kilo pamuk topluyor, Oklahoma, 1916.

14. 5 yaşındaki Harold Walker günde 20 ila 25 kilo pamuk topluyor, Oklahoma, 1916.

15. Bebekler için kullanılması planlanan gaz maskeleri.

15. Bebekler için kullanılması planlanan gaz maskeleri.

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