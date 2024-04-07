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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 08:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Kaynak: https://www.historydefined.net/47-hau...

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Şah karşıtı manifesto dağıtan solcu kadın. Tahran, İran, 1979.

1. Şah karşıtı manifesto dağıtan solcu kadın. Tahran, İran, 1979.

2. New York'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan Alman kaskları ile oluşturulan piramit, 1919.

2. New York'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan Alman kaskları ile oluşturulan piramit, 1919.

3. Caporetto yakınlarındaki Avusturya-Macaristan siper akıncıları, 1917.

3. Caporetto yakınlarındaki Avusturya-Macaristan siper akıncıları, 1917.

4. Manuel adında genç bir karides toplayıcı, 1912.

4. Manuel adında genç bir karides toplayıcı, 1912.

5. Fabrikada çalışan çocuklar.

5. Fabrikada çalışan çocuklar.
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6. Tokyo'lular köpek Hachiko'nun yasını tutuyor.

6. Tokyo'lular köpek Hachiko'nun yasını tutuyor.

7. H.M.S Sussex'in kenarındaki Mitsubishi Kamikaze Zero'nun izi. 1945.

7. H.M.S Sussex'in kenarındaki Mitsubishi Kamikaze Zero'nun izi. 1945.

8. Kurt Cobain'in cenazesinde Nirvana'dan Dave Grohl ve Krist Novoseliç. Seattle, Washington (1994).

8. Kurt Cobain'in cenazesinde Nirvana'dan Dave Grohl ve Krist Novoseliç. Seattle, Washington (1994).

9. Temmuz 1944'te Normandiya'daki Theodore Roosevelt Jr.'ın geçici mezarı.

9. Temmuz 1944'te Normandiya'daki Theodore Roosevelt Jr.'ın geçici mezarı.

10. Vardiyasının sonunda ortak duşa girmeyi bekleyen kömür madencisi, 1958, Almanya.

10. Vardiyasının sonunda ortak duşa girmeyi bekleyen kömür madencisi, 1958, Almanya.
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11. Rus mahkum, Buchenwald'da zalim bir kamp muhafızını teşhis ediyor.

11. Rus mahkum, Buchenwald'da zalim bir kamp muhafızını teşhis ediyor.

12. John F. Kennedy'nin başkentteki cenazesi.

12. John F. Kennedy'nin başkentteki cenazesi.

Kasım 1963.

13. USMC Er Theodore J. Miller, Eniwetok Atolü'ndeki yoğun savaştan sonra bir gemide yardım görüyor.

13. USMC Er Theodore J. Miller, Eniwetok Atolü'ndeki yoğun savaştan sonra bir gemide yardım görüyor.

14. Süngüsüyle beraber poz veren İngiliz askeri.

14. Süngüsüyle beraber poz veren İngiliz askeri.

15. Güzellik uğruna ayakları çocukluğundan beri bağlı olan Çinli bir kadın.

15. Güzellik uğruna ayakları çocukluğundan beri bağlı olan Çinli bir kadın.

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