Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Kaynak: https://www.historydefined.net/47-hau...
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Şah karşıtı manifesto dağıtan solcu kadın. Tahran, İran, 1979.
2. New York'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan Alman kaskları ile oluşturulan piramit, 1919.
3. Caporetto yakınlarındaki Avusturya-Macaristan siper akıncıları, 1917.
4. Manuel adında genç bir karides toplayıcı, 1912.
5. Fabrikada çalışan çocuklar.
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6. Tokyo'lular köpek Hachiko'nun yasını tutuyor.
7. H.M.S Sussex'in kenarındaki Mitsubishi Kamikaze Zero'nun izi. 1945.
8. Kurt Cobain'in cenazesinde Nirvana'dan Dave Grohl ve Krist Novoseliç. Seattle, Washington (1994).
9. Temmuz 1944'te Normandiya'daki Theodore Roosevelt Jr.'ın geçici mezarı.
10. Vardiyasının sonunda ortak duşa girmeyi bekleyen kömür madencisi, 1958, Almanya.
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11. Rus mahkum, Buchenwald'da zalim bir kamp muhafızını teşhis ediyor.
12. John F. Kennedy'nin başkentteki cenazesi.
13. USMC Er Theodore J. Miller, Eniwetok Atolü'ndeki yoğun savaştan sonra bir gemide yardım görüyor.
14. Süngüsüyle beraber poz veren İngiliz askeri.
15. Güzellik uğruna ayakları çocukluğundan beri bağlı olan Çinli bir kadın.
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