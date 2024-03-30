Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Kaynak: https://www.historydefined.net/47-hau...
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Açlıktan ölmek üzere olan Sudanlı bir çocuk Birleşmiş Milletler beslenme merkezine doğru sürünürken, bir akbaba sabırla bir sonraki yemeğini bekliyor.
2. İki kardeş, 1975 civarında Kaliforniya'daki Sequoia Ulusal Parkı'nda bir elektrik fırtınasının heyecanını yaşıyor.
3. Yanlışlıkla Çin'de köprüden atlayan birisini fotoğrafını çeken birisi.
4. Joseph Goebbels, Yahudi fotoğrafçı Alfred Eisenstaedt'e bakıyor (1933).
5. Anne Frank'in babası Otto, kendisinin ve ailesinin saklandığı çatı katını ziyaret ediyor.
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6. Che Guevara'nın son anları. Bolivya, 9 Ekim 1967.
7. Peter isimli bir kölenin kırbaç sonucu aldığı yaralar.
8. 1904'te Coney Island insan Hayvanat Bahçesi'nde sergilenen insanlar.
9. 19'uncu yüzyıldan bir akıl hastası.
10. Bir baba, 1999 Kosova Savaşı sırasında kayıp iki oğlunu arıyor.
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11. Singapur'daki Japon esaretinden serbest bırakıldıktan sonra ingiliz savaş esirleri, 1945.
12. Uganda'da aç bir çocuk ve bir misyoner, 1980.
13. Nikola Tesla'nın son fotoğrafı.
14. Müttefik bombardımanından çıkan mermilerin hepsi 1916'da Alman hatlarına tek bir günde ateşlendi
15. Çinli gerilla savaşçısı Cheng Ben Hua son anlarında gülümsüyor.
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