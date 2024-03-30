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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 15:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Kaynak: https://www.historydefined.net/47-hau...

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1. Açlıktan ölmek üzere olan Sudanlı bir çocuk Birleşmiş Milletler beslenme merkezine doğru sürünürken, bir akbaba sabırla bir sonraki yemeğini bekliyor.

1. Açlıktan ölmek üzere olan Sudanlı bir çocuk Birleşmiş Milletler beslenme merkezine doğru sürünürken, bir akbaba sabırla bir sonraki yemeğini bekliyor.

Bu fotoğraf Pulitzer Ödülü kazandı ancak fotoğrafçı Kevin Carter üç ay sonra kendi canına kıydı.

2. İki kardeş, 1975 civarında Kaliforniya'daki Sequoia Ulusal Parkı'nda bir elektrik fırtınasının heyecanını yaşıyor.

2. İki kardeş, 1975 civarında Kaliforniya'daki Sequoia Ulusal Parkı'nda bir elektrik fırtınasının heyecanını yaşıyor.

Bu fotoğraf çekildikten kısa bir süre sonra yıldırım çarptı. İkisi de hayatta kaldı.

3. Yanlışlıkla Çin'de köprüden atlayan birisini fotoğrafını çeken birisi.

3. Yanlışlıkla Çin'de köprüden atlayan birisini fotoğrafını çeken birisi.

4. Joseph Goebbels, Yahudi fotoğrafçı Alfred Eisenstaedt'e bakıyor (1933).

4. Joseph Goebbels, Yahudi fotoğrafçı Alfred Eisenstaedt'e bakıyor (1933).

5. Anne Frank'in babası Otto, kendisinin ve ailesinin saklandığı çatı katını ziyaret ediyor.

5. Anne Frank'in babası Otto, kendisinin ve ailesinin saklandığı çatı katını ziyaret ediyor.
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6. Che Guevara'nın son anları. Bolivya, 9 Ekim 1967.

6. Che Guevara'nın son anları. Bolivya, 9 Ekim 1967.

7. Peter isimli bir kölenin kırbaç sonucu aldığı yaralar.

7. Peter isimli bir kölenin kırbaç sonucu aldığı yaralar.

8. 1904'te Coney Island insan Hayvanat Bahçesi'nde sergilenen insanlar.

8. 1904'te Coney Island insan Hayvanat Bahçesi'nde sergilenen insanlar.

9. 19'uncu yüzyıldan bir akıl hastası.

9. 19'uncu yüzyıldan bir akıl hastası.

10. Bir baba, 1999 Kosova Savaşı sırasında kayıp iki oğlunu arıyor.

10. Bir baba, 1999 Kosova Savaşı sırasında kayıp iki oğlunu arıyor.

Daha sonra onları buldu.

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11. Singapur'daki Japon esaretinden serbest bırakıldıktan sonra ingiliz savaş esirleri, 1945.

11. Singapur'daki Japon esaretinden serbest bırakıldıktan sonra ingiliz savaş esirleri, 1945.

12. Uganda'da aç bir çocuk ve bir misyoner, 1980.

12. Uganda'da aç bir çocuk ve bir misyoner, 1980.

13. Nikola Tesla'nın son fotoğrafı.

13. Nikola Tesla'nın son fotoğrafı.

14. Müttefik bombardımanından çıkan mermilerin hepsi 1916'da Alman hatlarına tek bir günde ateşlendi

14. Müttefik bombardımanından çıkan mermilerin hepsi 1916'da Alman hatlarına tek bir günde ateşlendi

15. Çinli gerilla savaşçısı Cheng Ben Hua son anlarında gülümsüyor.

15. Çinli gerilla savaşçısı Cheng Ben Hua son anlarında gülümsüyor.

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