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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 13:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Çocuk madencilerin yürek burkan fotoğrafı.

1. Çocuk madencilerin yürek burkan fotoğrafı.

2. Kazanı patlamış trenin ürkütücü fotoğrafı.

2. Kazanı patlamış trenin ürkütücü fotoğrafı.

3. Bilinen en eski dalgıç kıyafeti.

3. Bilinen en eski dalgıç kıyafeti.

4. 16'ıncı yüzyıldan bir veba doktorunun maskesi.

4. 16'ıncı yüzyıldan bir veba doktorunun maskesi.

5. İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan sahte insan kafaları.

5. İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan sahte insan kafaları.
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6. 1900'lu yıllardaki bir dişcinin evindeki duvarlardan çıkan dişler.

6. 1900'lu yıllardaki bir dişcinin evindeki duvarlardan çıkan dişler.

7. Annesi tarafından tutulan bir Viktorya Dönemi bebeği.

7. Annesi tarafından tutulan bir Viktorya Dönemi bebeği.

8. 1920'de Paris'te açılan cehennem temalı kafe.

8. 1920'de Paris'te açılan cehennem temalı kafe.

9. 1930'ların Cadılar Bayramı kostümleri.

9. 1930'ların Cadılar Bayramı kostümleri.

10. Koruyucu elbesisesinde poz veren bir radyoloji hemşiresi.

10. Koruyucu elbesisesinde poz veren bir radyoloji hemşiresi.
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11. Vietnam Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin kolyeleleri.

11. Vietnam Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin kolyeleleri.

12. Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarını ortaya döken fotoğraf.

12. Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarını ortaya döken fotoğraf.

13. Nazilerin Yahudilerden topladıkları alyanslar.

13. Nazilerin Yahudilerden topladıkları alyanslar.

14. Bebekler için kullanılan gaz maskeleri.

14. Bebekler için kullanılan gaz maskeleri.

15. Ebensee Toplama Kampı mahkumları (1945).

15. Ebensee Toplama Kampı mahkumları (1945).

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