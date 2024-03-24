Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Çocuk madencilerin yürek burkan fotoğrafı.
2. Kazanı patlamış trenin ürkütücü fotoğrafı.
3. Bilinen en eski dalgıç kıyafeti.
4. 16'ıncı yüzyıldan bir veba doktorunun maskesi.
5. İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan sahte insan kafaları.
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6. 1900'lu yıllardaki bir dişcinin evindeki duvarlardan çıkan dişler.
7. Annesi tarafından tutulan bir Viktorya Dönemi bebeği.
8. 1920'de Paris'te açılan cehennem temalı kafe.
9. 1930'ların Cadılar Bayramı kostümleri.
10. Koruyucu elbesisesinde poz veren bir radyoloji hemşiresi.
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11. Vietnam Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin kolyeleleri.
12. Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarını ortaya döken fotoğraf.
13. Nazilerin Yahudilerden topladıkları alyanslar.
14. Bebekler için kullanılan gaz maskeleri.
15. Ebensee Toplama Kampı mahkumları (1945).
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