Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Poro olarak bilinen gizli cemiyetin bir parçası olan erkekler 1978'de Sierra Leone'de buluşuyor.
2. "Sütçü Kızlar Grubu", 1910'da Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen bir festivalde sahne alıyor.
3. Bir doktor, 1912'de Londra, ingiltere'de hemşireler onu tutarken, bir kadın oy hakkı mahkumunu burnundan zorla besliyor.
4. 1937'de memleketi Brezilya'da Maymun adam olarak adlandırılan deforme olmuş bir adam.
5. 1960'larda ABD'de bir maske partisi.
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6. 1923'te Fransa'da bir sirkteki gösterisinde gerçek bir iskelet kullanan bir palyaço.
7. Ölmüşlerin anısını saklamak için İngiltere'de çekilen fotoğraflardan birisi.
8. Portekiz'deki Capela dos Ossos'un içi tamamen insan kemiklerinden oluşuyor.
9. Togo'daki Akodessewa Fetiş Pazarı, vudu büyüsüyle ilgili tılsımlar satıyor.
10. 100'den fazla mumya sergilenen Meksika'daki Museo de las Momias.
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11. Çiçek Hastalığı olmuş kadının kolları.
12. Yüz çillerini geçirmek adına ciltlerinin dondurulmasını bile göze almış kadınlardan sadece birisi.
13. Avustralya yerlilerine adeta hayvan muamelesi yapmıştı.
14. Japonya'daki Atom patlamasında buharlaşan birinden geriye kalan tek şey.
15. Yerliler tarafından yendiği tahmin edilen Michael Rockefeller'in yine aynı yerliler ile fotoğrafı.
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