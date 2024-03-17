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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 11:31

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Poro olarak bilinen gizli cemiyetin bir parçası olan erkekler 1978'de Sierra Leone'de buluşuyor.

1. Poro olarak bilinen gizli cemiyetin bir parçası olan erkekler 1978'de Sierra Leone'de buluşuyor.

2. "Sütçü Kızlar Grubu", 1910'da Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen bir festivalde sahne alıyor.

2. "Sütçü Kızlar Grubu", 1910'da Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen bir festivalde sahne alıyor.

3. Bir doktor, 1912'de Londra, ingiltere'de hemşireler onu tutarken, bir kadın oy hakkı mahkumunu burnundan zorla besliyor.

3. Bir doktor, 1912'de Londra, ingiltere'de hemşireler onu tutarken, bir kadın oy hakkı mahkumunu burnundan zorla besliyor.

4. 1937'de memleketi Brezilya'da Maymun adam olarak adlandırılan deforme olmuş bir adam.

4. 1937'de memleketi Brezilya'da Maymun adam olarak adlandırılan deforme olmuş bir adam.

5. 1960'larda ABD'de bir maske partisi.

5. 1960'larda ABD'de bir maske partisi.
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6. 1923'te Fransa'da bir sirkteki gösterisinde gerçek bir iskelet kullanan bir palyaço.

6. 1923'te Fransa'da bir sirkteki gösterisinde gerçek bir iskelet kullanan bir palyaço.

7. Ölmüşlerin anısını saklamak için İngiltere'de çekilen fotoğraflardan birisi.

7. Ölmüşlerin anısını saklamak için İngiltere'de çekilen fotoğraflardan birisi.

Fotoğraf, ortadaki kız vefat ettikten sonra çekilmiş.

8. Portekiz'deki Capela dos Ossos'un içi tamamen insan kemiklerinden oluşuyor.

8. Portekiz'deki Capela dos Ossos'un içi tamamen insan kemiklerinden oluşuyor.

9. Togo'daki Akodessewa Fetiş Pazarı, vudu büyüsüyle ilgili tılsımlar satıyor.

9. Togo'daki Akodessewa Fetiş Pazarı, vudu büyüsüyle ilgili tılsımlar satıyor.

10. 100'den fazla mumya sergilenen Meksika'daki Museo de las Momias.

10. 100'den fazla mumya sergilenen Meksika'daki Museo de las Momias.
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11. Çiçek Hastalığı olmuş kadının kolları.

11. Çiçek Hastalığı olmuş kadının kolları.

12. Yüz çillerini geçirmek adına ciltlerinin dondurulmasını bile göze almış kadınlardan sadece birisi.

12. Yüz çillerini geçirmek adına ciltlerinin dondurulmasını bile göze almış kadınlardan sadece birisi.

13. Avustralya yerlilerine adeta hayvan muamelesi yapmıştı.

13. Avustralya yerlilerine adeta hayvan muamelesi yapmıştı.

14. Japonya'daki Atom patlamasında buharlaşan birinden geriye kalan tek şey.

14. Japonya'daki Atom patlamasında buharlaşan birinden geriye kalan tek şey.

15. Yerliler tarafından yendiği tahmin edilen Michael Rockefeller'in yine aynı yerliler ile fotoğrafı.

15. Yerliler tarafından yendiği tahmin edilen Michael Rockefeller'in yine aynı yerliler ile fotoğrafı.

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