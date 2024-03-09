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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 20:33

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Kaynak: https://www.ebaumsworld.com/pictures/...

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Bir satıcının cam göz koleksiyonu.

1. Bir satıcının cam göz koleksiyonu.

2. 1932 yılında güzelliği elde etmek adına kullanılan garip makine.

2. 1932 yılında güzelliği elde etmek adına kullanılan garip makine.

3. Burma'nın zürafa kadınları.

3. Burma'nın zürafa kadınları.

4. Akıl hastanesinde sessizce acı çeken bir hasta.

4. Akıl hastanesinde sessizce acı çeken bir hasta.

5. Viktorya Dönemi'nde çekilen ürkütücü fotoğraflardan bir diğeri.

5. Viktorya Dönemi'nde çekilen ürkütücü fotoğraflardan bir diğeri.
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6. Kafa koleksiyonuyla beraber gururluca poz veren bir adam.

6. Kafa koleksiyonuyla beraber gururluca poz veren bir adam.

7. "İnsanın kullanışlığı ölünce bile bitmez." yazan bir masanın üzerinde pratik yapan doktor adayları.

7. "İnsanın kullanışlığı ölünce bile bitmez." yazan bir masanın üzerinde pratik yapan doktor adayları.

8. Sanatçı Peter Beard, 1968'de Kenya'da bacakları timsahın ağzındayken günlüğüne yazıyor.

8. Sanatçı Peter Beard, 1968'de Kenya'da bacakları timsahın ağzındayken günlüğüne yazıyor.

9. 1924'te İngiltere'de yüz ve boyunundaki kanseri tedavi etmek için tasarlanmış özel bir maske giyen adam.

9. 1924'te İngiltere'de yüz ve boyunundaki kanseri tedavi etmek için tasarlanmış özel bir maske giyen adam.

10. Bir kadın fotoğrafçı, 1910'da Almanya'nın Berlin kentini araştırırken zor ve tehlikeli bir fotoğraf çekiyor.

10. Bir kadın fotoğrafçı, 1910'da Almanya'nın Berlin kentini araştırırken zor ve tehlikeli bir fotoğraf çekiyor.
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11. Gaz maskesi takan liseli kızlar, 1944'te Japonya'da bir geçit töreninde yürüyor.

11. Gaz maskesi takan liseli kızlar, 1944'te Japonya'da bir geçit töreninde yürüyor.

12. ABD'li Suç Patronu Giuseppe Morello, 1902'de ABD'nin NYC kentinde tutuklama fotoğrafı için poz veriyor.

12. ABD'li Suç Patronu Giuseppe Morello, 1902'de ABD'nin NYC kentinde tutuklama fotoğrafı için poz veriyor.

Eli doğuştan deforme olmuş ve pençe gibi görünüyordu.

13. Bir adam, 1914'te İngiltere'nin Londra kentinde bir kadın hakları yürüyüşü sırasında bir süfrajeti yere vurduktan sonra polisle boğuşuyor.

13. Bir adam, 1914'te İngiltere'nin Londra kentinde bir kadın hakları yürüyüşü sırasında bir süfrajeti yere vurduktan sonra polisle boğuşuyor.

14. 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda "Silahtan Üfleme" olarak bilinen bir yöntemle adam infaz ediliyor.

14. 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda "Silahtan Üfleme" olarak bilinen bir yöntemle adam infaz ediliyor.

15. 1998 yılında Japonya'daki bir akıl hastanesinde köpek maskesi takan bir akıl hastası.

15. 1998 yılında Japonya'daki bir akıl hastanesinde köpek maskesi takan bir akıl hastası.

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