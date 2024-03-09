Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Kaynak: https://www.ebaumsworld.com/pictures/...
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bir satıcının cam göz koleksiyonu.
2. 1932 yılında güzelliği elde etmek adına kullanılan garip makine.
3. Burma'nın zürafa kadınları.
4. Akıl hastanesinde sessizce acı çeken bir hasta.
5. Viktorya Dönemi'nde çekilen ürkütücü fotoğraflardan bir diğeri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kafa koleksiyonuyla beraber gururluca poz veren bir adam.
7. "İnsanın kullanışlığı ölünce bile bitmez." yazan bir masanın üzerinde pratik yapan doktor adayları.
8. Sanatçı Peter Beard, 1968'de Kenya'da bacakları timsahın ağzındayken günlüğüne yazıyor.
9. 1924'te İngiltere'de yüz ve boyunundaki kanseri tedavi etmek için tasarlanmış özel bir maske giyen adam.
10. Bir kadın fotoğrafçı, 1910'da Almanya'nın Berlin kentini araştırırken zor ve tehlikeli bir fotoğraf çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Gaz maskesi takan liseli kızlar, 1944'te Japonya'da bir geçit töreninde yürüyor.
12. ABD'li Suç Patronu Giuseppe Morello, 1902'de ABD'nin NYC kentinde tutuklama fotoğrafı için poz veriyor.
13. Bir adam, 1914'te İngiltere'nin Londra kentinde bir kadın hakları yürüyüşü sırasında bir süfrajeti yere vurduktan sonra polisle boğuşuyor.
14. 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda "Silahtan Üfleme" olarak bilinen bir yöntemle adam infaz ediliyor.
15. 1998 yılında Japonya'daki bir akıl hastanesinde köpek maskesi takan bir akıl hastası.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda