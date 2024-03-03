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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 15:17

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Lawson ailesinin öldürürmeden önceki son fotoğrafları:

1. Lawson ailesinin öldürürmeden önceki son fotoğrafları:

2. Jersey'in canavarı olarak bilinen bir seri katilin maskeli ürkütücü bir fotoğrafı:

2. Jersey'in canavarı olarak bilinen bir seri katilin maskeli ürkütücü bir fotoğrafı:

3. Beyninde ikizi büyümekte olan 1 yaşındaki bir bebek.

3. Beyninde ikizi büyümekte olan 1 yaşındaki bir bebek.

4. Lon Chaney adlı palyaço kılığındaki bir aktörün bu fotoğrafı yüreklere korku sarıyor:

4. Lon Chaney adlı palyaço kılığındaki bir aktörün bu fotoğrafı yüreklere korku sarıyor:

5. Oldukça gerçekçi görünmesine rağmen sadece sahne performansı yapan bir kadın:

5. Oldukça gerçekçi görünmesine rağmen sadece sahne performansı yapan bir kadın:
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6. The Amityville Horror filmine konu olan cinayetin olay yerinden bir kare:

6. The Amityville Horror filmine konu olan cinayetin olay yerinden bir kare:

7. 1946 yılında çekilmiş, misafirlerin kim olduğu bilinmeyen bir yemek masası:

7. 1946 yılında çekilmiş, misafirlerin kim olduğu bilinmeyen bir yemek masası:

8. Bir çocuğun elinden çıkmış gibi gözüken bu ürkütücü yazıda 'Allah aşkına ben daha fazla insanı öldürmeden beni yakalamayın. Kendimi kontrolo edemiyorum.' yazıyor.

8. Bir çocuğun elinden çıkmış gibi gözüken bu ürkütücü yazıda 'Allah aşkına ben daha fazla insanı öldürmeden beni yakalamayın. Kendimi kontrolo edemiyorum.' yazıyor.

9. 1952 yılında Salem'de çekilmiş bu fotoğrafta yukarıdaki 3 daire dikkatleri üstüne çekiyor:

9. 1952 yılında Salem'de çekilmiş bu fotoğrafta yukarıdaki 3 daire dikkatleri üstüne çekiyor:

10. Bir fotoğraf karesine yansımış hayalet silüeti:

10. Bir fotoğraf karesine yansımış hayalet silüeti:
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11. Bir koleksiyoncunun cam göz koleksiyonu:

11. Bir koleksiyoncunun cam göz koleksiyonu:

12. Oyuncak bebek fabrikasındaki bebek kafaları:

12. Oyuncak bebek fabrikasındaki bebek kafaları:

13. 1865 yılında bir kadın adeta bir oyuncak bebek misali poz vermiş:

13. 1865 yılında bir kadın adeta bir oyuncak bebek misali poz vermiş:

14. Deney kurbanı bir hasta:

14. Deney kurbanı bir hasta:

15. Bir ölüm meleğinin ziyaretini simgeleyen 1863 yılında çekilmiş bu fotoğraf:

15. Bir ölüm meleğinin ziyaretini simgeleyen 1863 yılında çekilmiş bu fotoğraf:

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