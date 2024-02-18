Çocukken Farkına Varmadan İşledikleri Suçları Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Çocukken Farkına Varmadan İşledikleri Suçları Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yıllar sonra eylemlerinin yasalarla bağdaşmadığını anlayan 15 kişinin trajikomik hikayelerini ele alıyoruz. Bu kişiler, yaptıklarının yasalara aykırı olduğunu fark etmeleriyle birlikte hem şaşırtıcı hem de komik bir durumla karşı karşıya kalmışlar.
Sizin de benzer tecrübeleriniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Dünyayı gezerken bir keresinde havaalanında mahsur kalmıştım ve gerekli vizem olmadığı için akşamı geçiremeyecektim."
2. "10 yaşımdayken marketteki bayramlık şekerlerin bedava olduğunu düşünerek 15-20 tane yemiştim."
3. "Küçükken internetten sürekli film indirirdim."
4. "Üniversitedeyken her gün girdiğim bir marketten alışveriş yapar ve en son bir adet gazete alıp eve geçerdim."
5. "Yazın Tayland'a gideceğim için ülkenin kültürü ve tarihi hakkında kitaplar okuyordum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Okul bilgisiyarında dolar bastırdım ve öğretmenim polisi aradı."
7. "Can sıkıntısından kendi yayımı yapmıştım ama ülkemde yay sahibi olamayacağımızı öğrendim."
8. "Şehirimizdeki korunaklı parktan tarihi bir taş aldım ama elinde sonunda yerine geri götürmeyi planlıyorum."
9. "Küçükken bol bol havai fişeklerle ve torpillerle oynadım ama bunlar da yasa dışıymış.
10. "Arabamı satmıştım ve yeni aldığım arabaya eski plakamı taktım."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Bir arkadaşım neredeyse her yağmurlu günde yeni bir şemsiyeyle dönüyordu."
12. "Küçükken para biriktirmeyi seviyordum ve arkadaşlarımın birçoğu bu huyumu seviyordu."
13. "Markette alışveriş yaparken elim çok doluydu ve çıkarken elimdeki ananasın parasını ödemeyi unuttum."
14. "Komşumun postalarını okuyordum."
15. "6 yaşımdayken çok meraklı bir çocuktum ve 112'nin sürekli telefonlarıma dönüp dönmeyeceğini merak ederek bir günde 6 kez aradım."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda