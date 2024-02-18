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Çocukken Farkına Varmadan İşledikleri Suçları Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

Çocukken Farkına Varmadan İşledikleri Suçları Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 23:31

Yıllar sonra eylemlerinin yasalarla bağdaşmadığını anlayan 15 kişinin trajikomik hikayelerini ele alıyoruz. Bu kişiler, yaptıklarının yasalara aykırı olduğunu fark etmeleriyle birlikte hem şaşırtıcı hem de komik bir durumla karşı karşıya kalmışlar. 

Sizin de benzer tecrübeleriniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Dünyayı gezerken bir keresinde havaalanında mahsur kalmıştım ve gerekli vizem olmadığı için akşamı geçiremeyecektim."

1. "Dünyayı gezerken bir keresinde havaalanında mahsur kalmıştım ve gerekli vizem olmadığı için akşamı geçiremeyecektim."

'Daha sonrasında havalanı çalışanlarından birisi bir para miktarı söyledi ama yerel birimde olduğu için anlayamadım ve 100 dolar çekip verdim. Adam parayı cebine attı ve o an rüşvet vermiş olduğumu fark ettim...'

2. "10 yaşımdayken marketteki bayramlık şekerlerin bedava olduğunu düşünerek 15-20 tane yemiştim."

2. "10 yaşımdayken marketteki bayramlık şekerlerin bedava olduğunu düşünerek 15-20 tane yemiştim."

3. "Küçükken internetten sürekli film indirirdim."

3. "Küçükken internetten sürekli film indirirdim."

'Daha sonra bu indirdiğim filmleri başka sitelere yükleyerek arkadaşlarımla paylaşırdım. Yıllar sonra bir üniversite dersinde yaptığımın çok büyük bir suç olduğunu ve filmleri internete yüklediğim için büyük cezalar alabileceğimi öğrendim.'

4. "Üniversitedeyken her gün girdiğim bir marketten alışveriş yapar ve en son bir adet gazete alıp eve geçerdim."

4. "Üniversitedeyken her gün girdiğim bir marketten alışveriş yapar ve en son bir adet gazete alıp eve geçerdim."

'Bir gün erkek arkadaşım beni gördü ve yaptığımın çalmak olduğunu söyledi. Onca zaman boyunca gazetenin parasını ödemiyordum.'

5. "Yazın Tayland'a gideceğim için ülkenin kültürü ve tarihi hakkında kitaplar okuyordum."

5. "Yazın Tayland'a gideceğim için ülkenin kültürü ve tarihi hakkında kitaplar okuyordum."

'Kralın biyografisini bitiremediğim için yanımda götürmüştüm ve beni gören öğrencilerden birisi aslında bu kitabın yasaklı olduğunu ve yakalanırsam hapise girebileceğimi söyledi.'

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6. "Okul bilgisiyarında dolar bastırdım ve öğretmenim polisi aradı."

6. "Okul bilgisiyarında dolar bastırdım ve öğretmenim polisi aradı."

'Daha 7'inci sınıftaydım ve yaptığımın yasadışı olduğunu bilmiyordum.'

7. "Can sıkıntısından kendi yayımı yapmıştım ama ülkemde yay sahibi olamayacağımızı öğrendim."

7. "Can sıkıntısından kendi yayımı yapmıştım ama ülkemde yay sahibi olamayacağımızı öğrendim."

8. "Şehirimizdeki korunaklı parktan tarihi bir taş aldım ama elinde sonunda yerine geri götürmeyi planlıyorum."

8. "Şehirimizdeki korunaklı parktan tarihi bir taş aldım ama elinde sonunda yerine geri götürmeyi planlıyorum."

9. "Küçükken bol bol havai fişeklerle ve torpillerle oynadım ama bunlar da yasa dışıymış.

9. "Küçükken bol bol havai fişeklerle ve torpillerle oynadım ama bunlar da yasa dışıymış.

10. "Arabamı satmıştım ve yeni aldığım arabaya eski plakamı taktım."

10. "Arabamı satmıştım ve yeni aldığım arabaya eski plakamı taktım."

'Aylar sonra aslında bu yaptığımın yasadışı olduğunu öğrendim.'

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11. "Bir arkadaşım neredeyse her yağmurlu günde yeni bir şemsiyeyle dönüyordu."

11. "Bir arkadaşım neredeyse her yağmurlu günde yeni bir şemsiyeyle dönüyordu."

'Sonunda koleksiyon yapıp yapmadığını sordum ve 'bankalardan bedava' aldığını söyledi. Başka insanların şemsiyesini alıp çıkıyormuş...'

12. "Küçükken para biriktirmeyi seviyordum ve arkadaşlarımın birçoğu bu huyumu seviyordu."

12. "Küçükken para biriktirmeyi seviyordum ve arkadaşlarımın birçoğu bu huyumu seviyordu."

'Öncesinde bir arkadaşım benden borç istedi ve birkaç hafta sonra ekstra para ile geri ödedi. Daha sonra bütün olay büyüdü ve tanımadığım kişiler bile benden para alıyordu. Daha sonrasında sıkılıp bıraktım ama yasadışı olduğunu yıllar sonra fark ettim.'

13. "Markette alışveriş yaparken elim çok doluydu ve çıkarken elimdeki ananasın parasını ödemeyi unuttum."

13. "Markette alışveriş yaparken elim çok doluydu ve çıkarken elimdeki ananasın parasını ödemeyi unuttum."

'Ertesi gün geri dönüp ödedim ama 24 saatliğine ananası çalmış sayılırdım.'

14. "Komşumun postalarını okuyordum."

14. "Komşumun postalarını okuyordum."

15. "6 yaşımdayken çok meraklı bir çocuktum ve 112'nin sürekli telefonlarıma dönüp dönmeyeceğini merak ederek bir günde 6 kez aradım."

15. "6 yaşımdayken çok meraklı bir çocuktum ve 112'nin sürekli telefonlarıma dönüp dönmeyeceğini merak ederek bir günde 6 kez aradım."

'Sonunda eve polis gelmişti...'

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