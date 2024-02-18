Çocukken Farkına Varmadan İşledikleri Suçları Paylaşarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

'Öncesinde bir arkadaşım benden borç istedi ve birkaç hafta sonra ekstra para ile geri ödedi. Daha sonra bütün olay büyüdü ve tanımadığım kişiler bile benden para alıyordu. Daha sonrasında sıkılıp bıraktım ama yasadışı olduğunu yıllar sonra fark ettim.'