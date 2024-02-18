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Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Derecede İlginç Raslantılar Yaşayarak Bizleri Şaşırtan 18 Kişi

Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Derecede İlginç Raslantılar Yaşayarak Bizleri Şaşırtan 18 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 23:01

Hayatın içerisinde karşımıza çıkan ve bizi hayrete düşüren olağanüstü tesadüfler vardır. Bu tesadüfler bazen o kadar şaşırtıcıdır ki, gerçek olup olmadığına inanmakta zorlanırız. İşte karşınızda, hayatları boyunca yaşadıkları bu inanılmaz rastlantılarla bizleri hayrete düşüren 18 kişinin hikayeleri.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/michaelabram...
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1. "Havadan geçen bir martı, büyük bir başarıyla cebime dışkılamayı başardı. İnanılmaz."

1. "Havadan geçen bir martı, büyük bir başarıyla cebime dışkılamayı başardı. İnanılmaz."

2. "Akrabalarımdan birisi hamileyken bir kez daha hamile kaldı ve aynı anda iki bebek doğurdu."

2. "Akrabalarımdan birisi hamileyken bir kez daha hamile kaldı ve aynı anda iki bebek doğurdu."

'İkiz değiller ve hamile kalması farklı zamanlarda gerçekleşti.'

3. "Okulumun kütüphanesinde atlarla ilgili bir kitap ararken çok eski bir kitaba rastladım ve çok ilgimi çekti."

3. "Okulumun kütüphanesinde atlarla ilgili bir kitap ararken çok eski bir kitaba rastladım ve çok ilgimi çekti."

'İçerisine baktığımda son alan kişinin 20 yıl önce aynı okulda okuyan annem olduğunu gördüm.'

4. "Çocukken sahilde oynuyorduk ve aniden denizden gelen bir yüz dolar gördüm."

4. "Çocukken sahilde oynuyorduk ve aniden denizden gelen bir yüz dolar gördüm."

'Arkadan daha fazlası da geliyordu ve büyük bir heycanla parayı toplamaya başladık. Daha sonra etrafta sörf yapmakta olan bir adamın cüzdanından çıktığını öğrendik ve adamın cüzdanıyla beraber bütün paraları geri verdik. Teşekkür olarak yüz doların bizde kalmasına izin verdi.'

5. "Her hafta iş yerime farklı CD'ler götürürdüm ve böylece istediğim müzikleri açabilirdim."

5. "Her hafta iş yerime farklı CD'ler götürürdüm ve böylece istediğim müzikleri açabilirdim."

'Bir keresinde sevdiğim bir grup olan The Wildhearts'ın şarkıcısı 

Ginger Wildheart'ın dükkanıma geldiğini fark ettim. Çılgınca olansa o hafta onun şarkılarını yanıma almış olmamdı. Hemen imzasını istedim ve bugün hala o CD'yi saklıyorum.'

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6. "Oda arkadaşımla beraber evimizi toplarken Disney şarkıları dinlemeyi seviyoruz."

6. "Oda arkadaşımla beraber evimizi toplarken Disney şarkıları dinlemeyi seviyoruz."

'Yine temizlik yaptığımız günlerden birisinde Alexa'dan bir Disney şarkısı çalışmasını istedim. Tam o sırada, oda arkadaşım evimizdeki kedilerden birisini aldı ve Aslan Kral'daki gibi kollarının üzerine kaldırdı. Tam kediyi yere koyarken Alexa, Aslan Kral'dan şarkı çalmaya başladı ve hep o anın özel olduğunu düşündüm.'

7. "Yeni bir şehre taşınmıştım ve tanıştığım bir kızla bowling oynamaya gidiyorduk."

7. "Yeni bir şehre taşınmıştım ve tanıştığım bir kızla bowling oynamaya gidiyorduk."

'Arabada konuşurken konu Justine Bateman'e geldi ve ikimizde uzun süredir onu televizyonlarda görmediğimizi söyledik. Bowling yerine vardığımızdaysa tam orada Justine vardı. Evrene bir soru sorduk ve cevabı geldi.'

8. "Normalde Avrupa'da yaşıyorum ama tatil için Sri Lanka'ya gitmiştim ve orada tanıştığım bir çocukla arkadaş olmuştuk."

8. "Normalde Avrupa'da yaşıyorum ama tatil için Sri Lanka'ya gitmiştim ve orada tanıştığım bir çocukla arkadaş olmuştuk."

'Yıllar sonra bir otelde çalışan ve çocuğa çok benzeyen bir garson gördüm. Şansımı deneyerek onu tanıyıp tanımadığını sordum ve kardeş olduklarını öğrendim. O zamana kadar kardeşi olduğunu bile bilmiyordum ama sadece çok benziyorlardı!'

9. "Bahçemdeki yaprakları toplamıştım ve poşete koymak için eğiliyordum."

9. "Bahçemdeki yaprakları toplamıştım ve poşete koymak için eğiliyordum."

'Farkında olmadan çok eğildim ve poşet, gözümü çizmeyi başardı. Daha sonra tedavi görmek için hastaneye gitmem gerekti...'

10. "İnternette takılırken çok tatlı bebeğe sahip bir kadın gördüm ve hemen bebeğini ne kadar tatlı bulduğumu yazdım."

10. "İnternette takılırken çok tatlı bebeğe sahip bir kadın gördüm ve hemen bebeğini ne kadar tatlı bulduğumu yazdım."

'Arkadaş olduk ve mesajlaşmaya devam ettik. Yıllar sonrasında onun yaşadığı şehre gidecektim ve bu sırada ikiz kardeşiyle de tanıştım. İkiz kardeşiyle birbirimize aşık olduk ve evlendik. Bundan 5-6 yıl sonra kadın hastalandı ve iyileşesiye kadar çocuğuna bakmamızı rica etti. Ne yazık ki asla hastalığından iyileşemedi ve sonunda çocuğunu biz büyüttük. En başta tanışmamıza neden olan bebeği şimdi beni anne diye çağırıyor ve yakında onu ve kardeşlerini evlat edineceğiz.

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11. "Annem ve babam, sırasıyla dokuz ve yedi olmak üzere çok sayıda çocuğu olan ailelerden. İkisinin de Frances adında iki yaş küçük bir kız kardeşi var ve ikisi de göbek adlarıyla anılıyor. Bu kadınların her ikisinin de Robin adında ortanca bir kızı var ve her iki Robin de ailede kızıl saçlı tek kişi."

11. "Annem ve babam, sırasıyla dokuz ve yedi olmak üzere çok sayıda çocuğu olan ailelerden. İkisinin de Frances adında iki yaş küçük bir kız kardeşi var ve ikisi de göbek adlarıyla anılıyor. Bu kadınların her ikisinin de Robin adında ortanca bir kızı var ve her iki Robin de ailede kızıl saçlı tek kişi."

12. "Kuzenim, benimle aynı isime sahip birisiyle evlendi."

12. "Kuzenim, benimle aynı isime sahip birisiyle evlendi."

'İsmimizin aynı olması çok garip olmasa da, kızla annelerimizin ve kardeşlerimizin ismi de aynı. Sadece baba isimleri farklı.'

13. "Yeni açılan bir konser salonunda gösteri izlemeye gitmiştim."

13. "Yeni açılan bir konser salonunda gösteri izlemeye gitmiştim."

'Tuvalete gittikten sonra arkadaş grubumdan ayrıldım ve telefonumu evde bıraktığım için çevremden birisinden telefonunu rica etmeye karar verdim. İlk arkadaş canlısı gözüken kişiye sordum ki, aslında liseden müzik öğretmenimmiş. 18 yıl geçtiği için neredeyse kadını tanıyamayacaktım.'

14. "Küçükken kız kardeşimle dans dersi alıyorduk ve her yılın sonunda bütün öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bir tişört verirlerdi."

14. "Küçükken kız kardeşimle dans dersi alıyorduk ve her yılın sonunda bütün öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bir tişört verirlerdi."

'Yıllar sonra Kanada'ya gittik ve orada bir ikinci el kıyafet satan bir dükkana girdik. Dükkanın içerisinde ilginç bir tişört gördük ve raftan aldığımızda isimlerimizin yazılı olduğu tişörtlerden birisi olduğunu fark ettik. Dans stüdyosundan yüz binlerce kilometre uzakta aynı tişörtü bulabilmiş olmak çok garipti.'

15. "Ben ve eşim 2019'da Çin'e tatile gittik ve Manchester'dan bir çiftle arkadaş olduk (Cambridge yakınlarında yaşıyoruz)."

15. "Ben ve eşim 2019'da Çin'e tatile gittik ve Manchester'dan bir çiftle arkadaş olduk (Cambridge yakınlarında yaşıyoruz)."

'2021'de York'a gittik ve bir dükkandan çıkarken onlarla karşılaştık. 2022'de Polonya'da Krakow'daydık ve onları ana meydanda gördük. Beraber bir şeyler içtik ve 2023 yazında aynı seyir için rezervasyon yaptığımızı öğrendik.'

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16. "Yıllar önce müzik festivalinde bir kızla tanıştık ve numarasını verdi ama daha sonra hiç konuşmadık."

16. "Yıllar önce müzik festivalinde bir kızla tanıştık ve numarasını verdi ama daha sonra hiç konuşmadık."

'Bir gün başka bir konsere giderken başka bir kızla tanıştım ve telefonunun şarjı bittiği için arkadaşını aramak ve nerede olduğunu sormak istediğini söyledi. Aradağı arkadaşıysa yıllar önce tanıştığım kızdı!'

17. "Arkadaşımın adı Aaron ve annesi, soyadı Aaron olan bir adamla evlendi."

17. "Arkadaşımın adı Aaron ve annesi, soyadı Aaron olan bir adamla evlendi."

'Şimdi ismi Aaron Aaron oldu.'

18. Ve son olarak, "Kızım Wyoming'deki bir kayak merkezindeki kiralık dükkanda çalıştı. Bir müşteriden bilgi alıyordu ve adresini sordu. 108 Beechwood Caddesi dediler. Onlara bunun komik olduğunu söyledi çünkü evdeki WiFi şifresi de 108 Beechwood'du. Babasına söylediğinde, bu insanları, babasının büyüdüğü aynı evde yaşadıkları ortaya çıktı!"

18. Ve son olarak, "Kızım Wyoming'deki bir kayak merkezindeki kiralık dükkanda çalıştı. Bir müşteriden bilgi alıyordu ve adresini sordu. 108 Beechwood Caddesi dediler. Onlara bunun komik olduğunu söyledi çünkü evdeki WiFi şifresi de 108 Beechwood'du. Babasına söylediğinde, bu insanları, babasının büyüdüğü aynı evde yaşadıkları ortaya çıktı!"

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