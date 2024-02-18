Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Derecede İlginç Raslantılar Yaşayarak Bizleri Şaşırtan 18 Kişi
Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Derecede İlginç Raslantılar Yaşayarak Bizleri Şaşırtan 18 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/michaelabram...
Hayatın içerisinde karşımıza çıkan ve bizi hayrete düşüren olağanüstü tesadüfler vardır. Bu tesadüfler bazen o kadar şaşırtıcıdır ki, gerçek olup olmadığına inanmakta zorlanırız. İşte karşınızda, hayatları boyunca yaşadıkları bu inanılmaz rastlantılarla bizleri hayrete düşüren 18 kişinin hikayeleri.
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1. "Havadan geçen bir martı, büyük bir başarıyla cebime dışkılamayı başardı. İnanılmaz."
2. "Akrabalarımdan birisi hamileyken bir kez daha hamile kaldı ve aynı anda iki bebek doğurdu."
3. "Okulumun kütüphanesinde atlarla ilgili bir kitap ararken çok eski bir kitaba rastladım ve çok ilgimi çekti."
4. "Çocukken sahilde oynuyorduk ve aniden denizden gelen bir yüz dolar gördüm."
5. "Her hafta iş yerime farklı CD'ler götürürdüm ve böylece istediğim müzikleri açabilirdim."
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6. "Oda arkadaşımla beraber evimizi toplarken Disney şarkıları dinlemeyi seviyoruz."
7. "Yeni bir şehre taşınmıştım ve tanıştığım bir kızla bowling oynamaya gidiyorduk."
8. "Normalde Avrupa'da yaşıyorum ama tatil için Sri Lanka'ya gitmiştim ve orada tanıştığım bir çocukla arkadaş olmuştuk."
9. "Bahçemdeki yaprakları toplamıştım ve poşete koymak için eğiliyordum."
10. "İnternette takılırken çok tatlı bebeğe sahip bir kadın gördüm ve hemen bebeğini ne kadar tatlı bulduğumu yazdım."
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11. "Annem ve babam, sırasıyla dokuz ve yedi olmak üzere çok sayıda çocuğu olan ailelerden. İkisinin de Frances adında iki yaş küçük bir kız kardeşi var ve ikisi de göbek adlarıyla anılıyor. Bu kadınların her ikisinin de Robin adında ortanca bir kızı var ve her iki Robin de ailede kızıl saçlı tek kişi."
12. "Kuzenim, benimle aynı isime sahip birisiyle evlendi."
13. "Yeni açılan bir konser salonunda gösteri izlemeye gitmiştim."
14. "Küçükken kız kardeşimle dans dersi alıyorduk ve her yılın sonunda bütün öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bir tişört verirlerdi."
15. "Ben ve eşim 2019'da Çin'e tatile gittik ve Manchester'dan bir çiftle arkadaş olduk (Cambridge yakınlarında yaşıyoruz)."
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16. "Yıllar önce müzik festivalinde bir kızla tanıştık ve numarasını verdi ama daha sonra hiç konuşmadık."
17. "Arkadaşımın adı Aaron ve annesi, soyadı Aaron olan bir adamla evlendi."
18. Ve son olarak, "Kızım Wyoming'deki bir kayak merkezindeki kiralık dükkanda çalıştı. Bir müşteriden bilgi alıyordu ve adresini sordu. 108 Beechwood Caddesi dediler. Onlara bunun komik olduğunu söyledi çünkü evdeki WiFi şifresi de 108 Beechwood'du. Babasına söylediğinde, bu insanları, babasının büyüdüğü aynı evde yaşadıkları ortaya çıktı!"
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