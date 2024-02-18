Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Derecede İlginç Raslantılar Yaşayarak Bizleri Şaşırtan 18 Kişi

'Arkadaş olduk ve mesajlaşmaya devam ettik. Yıllar sonrasında onun yaşadığı şehre gidecektim ve bu sırada ikiz kardeşiyle de tanıştım. İkiz kardeşiyle birbirimize aşık olduk ve evlendik. Bundan 5-6 yıl sonra kadın hastalandı ve iyileşesiye kadar çocuğuna bakmamızı rica etti. Ne yazık ki asla hastalığından iyileşemedi ve sonunda çocuğunu biz büyüttük. En başta tanışmamıza neden olan bebeği şimdi beni anne diye çağırıyor ve yakında onu ve kardeşlerini evlat edineceğiz.