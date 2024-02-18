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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 19:31

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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Ayı avlarken kullanılan ürkütücü zırh.

Ayı avlarken kullanılan ürkütücü zırh.

Bir kalp oymasının içerisinde saklanmış gerçek insan kalbi.

Bir kalp oymasının içerisinde saklanmış gerçek insan kalbi.

1920'li yıllardan Cadılar Bayramı'na ait bir görüntü.

1920'li yıllardan Cadılar Bayramı'na ait bir görüntü.

Akıl hastaları üzerinde kullanılan 17. yüzyıldan kalma bir maske.

Akıl hastaları üzerinde kullanılan 17. yüzyıldan kalma bir maske.

Suçlular üzerinde kullanılan bir eziyet aleti.

Suçlular üzerinde kullanılan bir eziyet aleti.
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1900'lü yıllarda en az 40 kişiyi öldüren ve vampir olduğu söylenen Auguste Delagrange'in kalbi.

1900'lü yıllarda en az 40 kişiyi öldüren ve vampir olduğu söylenen Auguste Delagrange'in kalbi.

Çin'in ayak bağlama geleneğinin neler yaptığını gözler önüne seren fotoğraf.

Çin'in ayak bağlama geleneğinin neler yaptığını gözler önüne seren fotoğraf.

Neredeyse 9 metrelik bir anakando yılanın iskeleti.

Neredeyse 9 metrelik bir anakando yılanın iskeleti.

4 bacağa sahip Myrtle Corbin'in fotoğrafı.

4 bacağa sahip Myrtle Corbin'in fotoğrafı.

New York'ta en az 30 bomba saldırısı düzenlemiş George Metesky'in fotoğrafı.

New York'ta en az 30 bomba saldırısı düzenlemiş George Metesky'in fotoğrafı.
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Çernobil'in Fil Ayağı olarak bilinen ölümcül radyoaktif kalıntısı.

Çernobil'in Fil Ayağı olarak bilinen ölümcül radyoaktif kalıntısı.

Çift yüzlü Edward Mordrake'in fotoğrafı olduğuna inanılan görsel.

Çift yüzlü Edward Mordrake'in fotoğrafı olduğuna inanılan görsel.

Nevada Çölü'nde nükleer testler için kullanılan mankenler.

Nevada Çölü'nde nükleer testler için kullanılan mankenler.

Küba'daki Kolon Mezarlığında kemiklerle oynayan adamlar.

Küba'daki Kolon Mezarlığında kemiklerle oynayan adamlar.

Omurilik ve beyin.

Omurilik ve beyin.

Kısacası bizi biz yapan en önemli nokta.

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