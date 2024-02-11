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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 12:31

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Kaynak: https://groovyhistory.com/50-creepy-p...

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Cadılar Bayramı'nda fotoğraf çektiren çocuklar.

1. Cadılar Bayramı'nda fotoğraf çektiren çocuklar.

2. En güzel gözlere sahip kadını seçmek için yapılmış bir yarışmadan bir fotoğraf.

2. En güzel gözlere sahip kadını seçmek için yapılmış bir yarışmadan bir fotoğraf.

3. 1978'li yıllarda kelimenin tam anlamıyla beyin satmakta olan bir dükkanın fotoğrafı.

3. 1978'li yıllarda kelimenin tam anlamıyla beyin satmakta olan bir dükkanın fotoğrafı.

4. Avustralya'nın örümcek ağı kaplı bahçeleri.

4. Avustralya'nın örümcek ağı kaplı bahçeleri.

5. Tampa, Florida'da göğe doğru giden devasa su kütlesi.

5. Tampa, Florida'da göğe doğru giden devasa su kütlesi.
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6. Dev ahtapot, Oregon'daki bir tüplü dalıcıyı tankına geri çekmeye çalışıyor.

6. Dev ahtapot, Oregon'daki bir tüplü dalıcıyı tankına geri çekmeye çalışıyor.

7. 1892'de diş hekiminin ofisine gitmek böyleydi.

7. 1892'de diş hekiminin ofisine gitmek böyleydi.

8. Bebeklerini koruyan bir anne kırkayak.

8. Bebeklerini koruyan bir anne kırkayak.

9. Apatani kabile kadınları, diğer kabilelerin çirkin görünümleri nedeniyle onları kaçırmalarını önlemek için burun tıkacı takıyorlardı.

9. Apatani kabile kadınları, diğer kabilelerin çirkin görünümleri nedeniyle onları kaçırmalarını önlemek için burun tıkacı takıyorlardı.

10. Protezler icat edilmeden önce protez olarak kullanılmak üzere ölü askerlerin ağzından dişler çekilirdi.

10. Protezler icat edilmeden önce protez olarak kullanılmak üzere ölü askerlerin ağzından dişler çekilirdi.
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11. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD askerlerinin kullandıkları vücut zırhı.

11. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD askerlerinin kullandıkları vücut zırhı.

12. 1886'da Deve Kız olarak bilinen Ella Harper.

12. 1886'da Deve Kız olarak bilinen Ella Harper.

13. 1875'li yıllarda Mısır'da mumya satan bir adam.

13. 1875'li yıllarda Mısır'da mumya satan bir adam.

14. 'Mask' filmine kaynak olmuş Roy L. "Rocky" Dennis'in fotoğrafı.

14. 'Mask' filmine kaynak olmuş Roy L. "Rocky" Dennis'in fotoğrafı.

15. Katolik Kilisesi, 15. yüzyılda “açgözlü elleri olanları cezalandırmak için" bir el kırma makinesi kullanırdı.

15. Katolik Kilisesi, 15. yüzyılda “açgözlü elleri olanları cezalandırmak için" bir el kırma makinesi kullanırdı.

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