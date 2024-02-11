Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Kaynak: https://groovyhistory.com/50-creepy-p...
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Cadılar Bayramı'nda fotoğraf çektiren çocuklar.
2. En güzel gözlere sahip kadını seçmek için yapılmış bir yarışmadan bir fotoğraf.
3. 1978'li yıllarda kelimenin tam anlamıyla beyin satmakta olan bir dükkanın fotoğrafı.
4. Avustralya'nın örümcek ağı kaplı bahçeleri.
5. Tampa, Florida'da göğe doğru giden devasa su kütlesi.
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6. Dev ahtapot, Oregon'daki bir tüplü dalıcıyı tankına geri çekmeye çalışıyor.
7. 1892'de diş hekiminin ofisine gitmek böyleydi.
8. Bebeklerini koruyan bir anne kırkayak.
9. Apatani kabile kadınları, diğer kabilelerin çirkin görünümleri nedeniyle onları kaçırmalarını önlemek için burun tıkacı takıyorlardı.
10. Protezler icat edilmeden önce protez olarak kullanılmak üzere ölü askerlerin ağzından dişler çekilirdi.
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11. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD askerlerinin kullandıkları vücut zırhı.
12. 1886'da Deve Kız olarak bilinen Ella Harper.
13. 1875'li yıllarda Mısır'da mumya satan bir adam.
14. 'Mask' filmine kaynak olmuş Roy L. "Rocky" Dennis'in fotoğrafı.
15. Katolik Kilisesi, 15. yüzyılda “açgözlü elleri olanları cezalandırmak için" bir el kırma makinesi kullanırdı.
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