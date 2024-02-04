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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 21:46

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Krampus isimli karakterle fotoğraf çekilmiş bu bebeğin fotoğrafı.

1. Krampus isimli karakterle fotoğraf çekilmiş bu bebeğin fotoğrafı.

2. "Aslan Yüzlü Lionel" isimli çocuğun ününün zirvesinde çekilmiş fotoğrafı.

2. "Aslan Yüzlü Lionel" isimli çocuğun ününün zirvesinde çekilmiş fotoğrafı.

3. Ruj Katili tarafından 1946'da yazılan bu çocuksu karalamada: "Tanrı aşkına, daha fazla kişiyi öldürmeden beni yakalayın. Kendimi kontrol edemiyorum," yazıyor.

3. Ruj Katili tarafından 1946'da yazılan bu çocuksu karalamada: "Tanrı aşkına, daha fazla kişiyi öldürmeden beni yakalayın. Kendimi kontrol edemiyorum," yazıyor.

4. 1986'da Çernobil'in radyoaktif karanlığına inen yalnız bir bilim adamı.

4. 1986'da Çernobil'in radyoaktif karanlığına inen yalnız bir bilim adamı.

5. 1920 dolaylarında bir çekim sırasında filme alınan bir hayalet.

5. 1920 dolaylarında bir çekim sırasında filme alınan bir hayalet.
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6. Bir satıcının cam göz koleksiyonu.

6. Bir satıcının cam göz koleksiyonu.

7. Bir oyuncak fabrikasındaki oyuncak bebek kafaları.

7. Bir oyuncak fabrikasındaki oyuncak bebek kafaları.

8. Fotoğrafı için bir oyuncak bebek şeklinde poz vermeye karar vermiş bu kadın.

8. Fotoğrafı için bir oyuncak bebek şeklinde poz vermeye karar vermiş bu kadın.

9. Deneysel elektrik stimülasyonu uygulanan bir hasta.

9. Deneysel elektrik stimülasyonu uygulanan bir hasta.

10. Günlük işinin musallat olduğu bir cenaze sahibinin bu ürkütücü fotoğraf.

10. Günlük işinin musallat olduğu bir cenaze sahibinin bu ürkütücü fotoğraf.
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11. İki yüze sahip bir oyuncak bebek.

11. İki yüze sahip bir oyuncak bebek.

1920'ler

12. 1930'ların ürkütücü cadılar bayramı kostümleri.

12. 1930'ların ürkütücü cadılar bayramı kostümleri.

13. 1930'lu yıllarda Mickey Mouse fanları toplantısından bir kare.

13. 1930'lu yıllarda Mickey Mouse fanları toplantısından bir kare.

14. Sibirya Ayısı avlarken kullanılan bir zırh.

14. Sibirya Ayısı avlarken kullanılan bir zırh.

15. Garip fotoğraflarıyla içimizi ürperten bu çocuklar.

15. Garip fotoğraflarıyla içimizi ürperten bu çocuklar.

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