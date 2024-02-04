Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Krampus isimli karakterle fotoğraf çekilmiş bu bebeğin fotoğrafı.
2. "Aslan Yüzlü Lionel" isimli çocuğun ününün zirvesinde çekilmiş fotoğrafı.
3. Ruj Katili tarafından 1946'da yazılan bu çocuksu karalamada: "Tanrı aşkına, daha fazla kişiyi öldürmeden beni yakalayın. Kendimi kontrol edemiyorum," yazıyor.
4. 1986'da Çernobil'in radyoaktif karanlığına inen yalnız bir bilim adamı.
5. 1920 dolaylarında bir çekim sırasında filme alınan bir hayalet.
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6. Bir satıcının cam göz koleksiyonu.
7. Bir oyuncak fabrikasındaki oyuncak bebek kafaları.
8. Fotoğrafı için bir oyuncak bebek şeklinde poz vermeye karar vermiş bu kadın.
9. Deneysel elektrik stimülasyonu uygulanan bir hasta.
10. Günlük işinin musallat olduğu bir cenaze sahibinin bu ürkütücü fotoğraf.
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11. İki yüze sahip bir oyuncak bebek.
12. 1930'ların ürkütücü cadılar bayramı kostümleri.
13. 1930'lu yıllarda Mickey Mouse fanları toplantısından bir kare.
14. Sibirya Ayısı avlarken kullanılan bir zırh.
15. Garip fotoğraflarıyla içimizi ürperten bu çocuklar.
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