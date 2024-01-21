Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Hareket eden bir uçaktan düşen Keith Sapsford'un son anları.
2. Everest Dağı'nda donmuş bir tırmanıcının fotoğrafı.
3. Bir toprak kayması sonucu sıkışan Omayra Sanchez'in son anlarından bir fotoğrafı.
4. İkinci Dünya Savaşı sırasında gördüklerinden dolayı şoka girmiş bir askerin fotoğrafı.
5. Kingsbury Run'ın Deli Kasabı olarak bilinen seri katilin kurbanlarından birisinin fotoğrafı.
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6. Okuduğu okula silahlı saldırı yapan James Holmes'in çektiği fotoğraflardan birisi.
7. Ural Dağları'nda gizemli şartlar halinde ölmüş 9 kayakçının kayıplara karışmadan önce çekilen son fotoğrafı.
8. Yanan 13 katlı bir binadan düşen iki itfaiye görevlisinin son fotoğrafı.
9. Bir çocukla gösteri yapan bıçak fırlatıcısının tüyler ürperten fotoğrafı.
10. Cenaze maskesi yapılan iki adamın fotoğrafı.
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11. İkinci Dünya Savaşı sırasında çocukları korkutmamak için tasarlanmış Mickey Mouse gaz maskesi.
12. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir kutlama yapan Rus askerlerinin giydiği ürkütücü kostümleri.
13. 1930'lu yıllardan kalma bir Cadılar Bayramı fotoğrafı.
14. İnfaz edilen Romanov ailesinin son anlarını geçirdiği odası.
15. Tıp öğrencileri tarafından tamamiyle vücudundan ayrılmış bir insan sinir sistemi.
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