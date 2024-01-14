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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 16:16

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Uzun yıllar istismar edilen Genie Wiley'in kurtarıldıktan sonraki tüyler ürpertici fotoğrafı.

1. Uzun yıllar istismar edilen Genie Wiley'in kurtarıldıktan sonraki tüyler ürpertici fotoğrafı.

2. Kuklasıyla beraber tabuta konulmuş bir adam.

2. Kuklasıyla beraber tabuta konulmuş bir adam.

3. 1800'lerde çekilmiş ürkütücü bir aile fotoğrafı.

3. 1800'lerde çekilmiş ürkütücü bir aile fotoğrafı.

4. Ted Bundy'nin cinayetlerinde kullandığı aletleri.

4. Ted Bundy'nin cinayetlerinde kullandığı aletleri.

5. İnsan deneyleri gerçekleştiren Birim 731'in ürkütücü fotoğrafı.

5. İnsan deneyleri gerçekleştiren Birim 731'in ürkütücü fotoğrafı.
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6. Atom bombasından sonra Hiroşima'da kalmış bir insan gölgesi.

6. Atom bombasından sonra Hiroşima'da kalmış bir insan gölgesi.

7. 1800'lü yıllardan bir Cadılar Bayramı kostümü.

7. 1800'lü yıllardan bir Cadılar Bayramı kostümü.

8. Amerika'nın en şeytani katillerinden John Wayne Gacy'nin çocukluk fotoğrafı.

8. Amerika'nın en şeytani katillerinden John Wayne Gacy'nin çocukluk fotoğrafı.

9. Kendisini öldüren Mark David Chapman'la aynı karede çekilmiş John Lennon fotoğrafı.

9. Kendisini öldüren Mark David Chapman'la aynı karede çekilmiş John Lennon fotoğrafı.

10. 1946'da gerçekleşen Hilo Tsunamisi'nden bir fotoğraf.

10. 1946'da gerçekleşen Hilo Tsunamisi'nden bir fotoğraf.
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11. Venzone'un mumyaları.

11. Venzone'un mumyaları.

12. Arıza yapan bir türbinde son anlarını geçiren iki adamın son fotoğrafı.

12. Arıza yapan bir türbinde son anlarını geçiren iki adamın son fotoğrafı.

13. 1914'de patlayan Sakurajima Yanardağı'nın patlama anı.

13. 1914'de patlayan Sakurajima Yanardağı'nın patlama anı.

14. Ormanda kaybolmadan önce Daylenn Pua'nun çekilen son fotoğrafı.

14. Ormanda kaybolmadan önce Daylenn Pua'nun çekilen son fotoğrafı.

15. Lübnan'da bir akıl hastanesinde radyatöre bağlı çocuklar.

15. Lübnan'da bir akıl hastanesinde radyatöre bağlı çocuklar.

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