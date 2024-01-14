Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Uzun yıllar istismar edilen Genie Wiley'in kurtarıldıktan sonraki tüyler ürpertici fotoğrafı.
2. Kuklasıyla beraber tabuta konulmuş bir adam.
3. 1800'lerde çekilmiş ürkütücü bir aile fotoğrafı.
4. Ted Bundy'nin cinayetlerinde kullandığı aletleri.
5. İnsan deneyleri gerçekleştiren Birim 731'in ürkütücü fotoğrafı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Atom bombasından sonra Hiroşima'da kalmış bir insan gölgesi.
7. 1800'lü yıllardan bir Cadılar Bayramı kostümü.
8. Amerika'nın en şeytani katillerinden John Wayne Gacy'nin çocukluk fotoğrafı.
9. Kendisini öldüren Mark David Chapman'la aynı karede çekilmiş John Lennon fotoğrafı.
10. 1946'da gerçekleşen Hilo Tsunamisi'nden bir fotoğraf.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Venzone'un mumyaları.
12. Arıza yapan bir türbinde son anlarını geçiren iki adamın son fotoğrafı.
13. 1914'de patlayan Sakurajima Yanardağı'nın patlama anı.
14. Ormanda kaybolmadan önce Daylenn Pua'nun çekilen son fotoğrafı.
15. Lübnan'da bir akıl hastanesinde radyatöre bağlı çocuklar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın