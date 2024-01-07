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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 09:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Giydiği yüzme kıyafetinden dolayı zamanında büyük bir kargaşayla karşılaşmış kadın yüzücü.

1. Giydiği yüzme kıyafetinden dolayı zamanında büyük bir kargaşayla karşılaşmış kadın yüzücü.

2. Hitler'in kendi hayatını almadan önceki son fotoğrafı.

2. Hitler'in kendi hayatını almadan önceki son fotoğrafı.

3. Hitler'in Papa'yla tanıştığı anı gösteren fotoğraf.

3. Hitler'in Papa'yla tanıştığı anı gösteren fotoğraf.

4. Sıcağın altında beklemeyi kaldıramayan askerlerden birisi bayılıyor.

4. Sıcağın altında beklemeyi kaldıramayan askerlerden birisi bayılıyor.

5. İkinci Dünya Savaşı sırasında açlıktan sokaktaki bir attan yiyecek toplayan bir aile.

5. İkinci Dünya Savaşı sırasında açlıktan sokaktaki bir attan yiyecek toplayan bir aile.
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6. Polonya'daki Yahudilerin koyulduğu Varşova Gettosu'ndaki hayatı gösteren bir fotoğraf.

6. Polonya'daki Yahudilerin koyulduğu Varşova Gettosu'ndaki hayatı gösteren bir fotoğraf.

7. Kuş avlamak için kullanılan ve tek atışta 50 kuşu öldürebilen bir silah.

7. Kuş avlamak için kullanılan ve tek atışta 50 kuşu öldürebilen bir silah.

Bugün, ekolojik dengeye olan etkilerinden dolayı yasaklanmış durumdalar.

8. Buzdolaplarından önce buza ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösteren bir fotoğraf.

8. Buzdolaplarından önce buza ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösteren bir fotoğraf.

Gördüğünüz kadınlar başka evlerde kullanılmak üzere buz taşıyor.

9. Amerika'nın Büyük Buhran dönemind çocuklarını satan bir annenin fotoğrafı.

9. Amerika'nın Büyük Buhran dönemind çocuklarını satan bir annenin fotoğrafı.

10. Sovyet Rusya'nın ilk kozmonot köpeği.

10. Sovyet Rusya'nın ilk kozmonot köpeği.
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11. 1920 ve 1933 arasında ABD'de alkol yasaklanmıştı ve burada yakılmak üzere toplanmış dev alkol varillerini görebilirsiniz.

11. 1920 ve 1933 arasında ABD'de alkol yasaklanmıştı ve burada yakılmak üzere toplanmış dev alkol varillerini görebilirsiniz.

12. Ünlü Titanik batmadan önce çekilmiş son fotoğraflarından.

12. Ünlü Titanik batmadan önce çekilmiş son fotoğraflarından.

13. İkinci Dünya Savaşı'nda gaz koruyu maske ve bebek arabası ile yürüyüşe çıkmış bir kadın.

13. İkinci Dünya Savaşı'nda gaz koruyu maske ve bebek arabası ile yürüyüşe çıkmış bir kadın.

14. Mussolini'nin İtalyan Faşist Partisi'nin karargahı.

14. Mussolini'nin İtalyan Faşist Partisi'nin karargahı.

15. Hidrojen bombası deneniyor.

15. Hidrojen bombası deneniyor.

Bombanın patlamasından sonra çevredeki birçok ada yaşanamaz hale geldi.

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