Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Giydiği yüzme kıyafetinden dolayı zamanında büyük bir kargaşayla karşılaşmış kadın yüzücü.
2. Hitler'in kendi hayatını almadan önceki son fotoğrafı.
3. Hitler'in Papa'yla tanıştığı anı gösteren fotoğraf.
4. Sıcağın altında beklemeyi kaldıramayan askerlerden birisi bayılıyor.
5. İkinci Dünya Savaşı sırasında açlıktan sokaktaki bir attan yiyecek toplayan bir aile.
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6. Polonya'daki Yahudilerin koyulduğu Varşova Gettosu'ndaki hayatı gösteren bir fotoğraf.
7. Kuş avlamak için kullanılan ve tek atışta 50 kuşu öldürebilen bir silah.
8. Buzdolaplarından önce buza ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösteren bir fotoğraf.
9. Amerika'nın Büyük Buhran dönemind çocuklarını satan bir annenin fotoğrafı.
10. Sovyet Rusya'nın ilk kozmonot köpeği.
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11. 1920 ve 1933 arasında ABD'de alkol yasaklanmıştı ve burada yakılmak üzere toplanmış dev alkol varillerini görebilirsiniz.
12. Ünlü Titanik batmadan önce çekilmiş son fotoğraflarından.
13. İkinci Dünya Savaşı'nda gaz koruyu maske ve bebek arabası ile yürüyüşe çıkmış bir kadın.
14. Mussolini'nin İtalyan Faşist Partisi'nin karargahı.
15. Hidrojen bombası deneniyor.
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