Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Ölümüyle Birinci Dünya Savaşı'nı başlattığı düşünülen Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın suikaste uğradığı gün çekilmiş fotoğrafı.
2. Eskiden kadın mayolarının belirli bir boyda olması gerekiyordu.
3. Saigon'u terk eden son helikoptere binmek için kavga eden Amerikalılar ve Vietnamlılar.
4. Bebeklerin hava alması için yapılmış balkonlardan bir örnek.
5. İlk çelik yeleklerden birisi için yapılan testten kalan görsel.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Somme Savaşı'nda çekilen bir fotoğraf.
7. Empire State Binası'ndan atlayarak intihar eden ve 'en güzel intihar' olarak adlandırılan Evelyn McHale'in fotoğrafı.
8. Benzer bir şekilde bir Amerikan futbol kaskı deneniyor.
9. 1930'lu yıllarda çekildiği söylenen büyük bir böcek yakalamış avcının fotoğrafı.
10. 1922'de keşfedilen Tutankhamun'un altın lahitini inceleyen Howard Carter.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. ABD'nin içki yasağı döneminde camdan dışarı dökülen alkol.
12. Benzer bir şekilde ABD'nin içki yasağı döneminde gizlice ülkeye alkol kaçıran kadınlar.
13. Dünyaya gelmiş en acımasız liderlerden birisi olarak bilinen Hitler'in çocukluk fotoğrafı.
14. Savaş sırasında gaz maskesi takmış bir şekilde oynayan İngiltereli çocuklar.
15. Elektrik çarptıktan sonra baygın yapan arkadaşına suni tenefüs yapan işçinin 'hayat öpücüğü' isimli fotoğrafı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda