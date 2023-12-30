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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 15:16

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Ölümüyle Birinci Dünya Savaşı'nı başlattığı düşünülen Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın suikaste uğradığı gün çekilmiş fotoğrafı.

1. Ölümüyle Birinci Dünya Savaşı'nı başlattığı düşünülen Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın suikaste uğradığı gün çekilmiş fotoğrafı.

2. Eskiden kadın mayolarının belirli bir boyda olması gerekiyordu.

2. Eskiden kadın mayolarının belirli bir boyda olması gerekiyordu.

Burdaysa kısa olduğu düşünülen bir mayo ölçülüyor.

3. Saigon'u terk eden son helikoptere binmek için kavga eden Amerikalılar ve Vietnamlılar.

3. Saigon'u terk eden son helikoptere binmek için kavga eden Amerikalılar ve Vietnamlılar.

4. Bebeklerin hava alması için yapılmış balkonlardan bir örnek.

4. Bebeklerin hava alması için yapılmış balkonlardan bir örnek.

5. İlk çelik yeleklerden birisi için yapılan testten kalan görsel.

5. İlk çelik yeleklerden birisi için yapılan testten kalan görsel.
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6. Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Somme Savaşı'nda çekilen bir fotoğraf.

6. Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Somme Savaşı'nda çekilen bir fotoğraf.

Yaklaşık bir milyon asker hayatını kaybetmişti.

7. Empire State Binası'ndan atlayarak intihar eden ve 'en güzel intihar' olarak adlandırılan Evelyn McHale'in fotoğrafı.

7. Empire State Binası'ndan atlayarak intihar eden ve 'en güzel intihar' olarak adlandırılan Evelyn McHale'in fotoğrafı.

8. Benzer bir şekilde bir Amerikan futbol kaskı deneniyor.

8. Benzer bir şekilde bir Amerikan futbol kaskı deneniyor.

9. 1930'lu yıllarda çekildiği söylenen büyük bir böcek yakalamış avcının fotoğrafı.

9. 1930'lu yıllarda çekildiği söylenen büyük bir böcek yakalamış avcının fotoğrafı.

Fotoğrafın  gerçek olup olmadığı tam olarak bilinmese de, oldukça ilginç olduğunu belirtmemiz lazım.

10. 1922'de keşfedilen Tutankhamun'un altın lahitini inceleyen Howard Carter.

10. 1922'de keşfedilen Tutankhamun'un altın lahitini inceleyen Howard Carter.

Keşifinden sonra Howard Carter büyük bir ün kazanmıştı.

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11. ABD'nin içki yasağı döneminde camdan dışarı dökülen alkol.

11. ABD'nin içki yasağı döneminde camdan dışarı dökülen alkol.

12. Benzer bir şekilde ABD'nin içki yasağı döneminde gizlice ülkeye alkol kaçıran kadınlar.

12. Benzer bir şekilde ABD'nin içki yasağı döneminde gizlice ülkeye alkol kaçıran kadınlar.

O zamanlar polislerin kadınları araması yasal değildi ve böylece kadınlar kolaylıkla alkol kaçırabiliyorlar.

13. Dünyaya gelmiş en acımasız liderlerden birisi olarak bilinen Hitler'in çocukluk fotoğrafı.

13. Dünyaya gelmiş en acımasız liderlerden birisi olarak bilinen Hitler'in çocukluk fotoğrafı.

Hitler en arkada ve ortada duran çocuk.

14. Savaş sırasında gaz maskesi takmış bir şekilde oynayan İngiltereli çocuklar.

14. Savaş sırasında gaz maskesi takmış bir şekilde oynayan İngiltereli çocuklar.

15. Elektrik çarptıktan sonra baygın yapan arkadaşına suni tenefüs yapan işçinin 'hayat öpücüğü' isimli fotoğrafı.

15. Elektrik çarptıktan sonra baygın yapan arkadaşına suni tenefüs yapan işçinin 'hayat öpücüğü' isimli fotoğrafı.

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