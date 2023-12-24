Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Kaynak: https://www.boredpanda.com/dark-histo...
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Vietnam Savaşı sırasında ölen 58 bin 307 Amerikan askerinin kolyeleri.
2. "Tanrım, eğer genç ölürsem beni cennete gönder, çünkü zaten cehennemdeyim." yazan bir duvarın önünde fotoğraf çektiren Hırvat askeri.
3. Blanche Monnier, Aristokrat annesi ve erkek kardeşi tarafından Fransa'nın Poitiers kentinde bir odada esir tutulan genç bir kadındı.
4. 10 Mayıs 1945'te Hunt, Idaho'daki bir yer değiştirme merkezi kampından eve dönmüş bir Japon ailenin karşılaştığı görüntü.
5. Kardeşi sırtında bir şekilde gezen ve savaştan bıkmış Koreli bir kız.
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6. "Siyahiler efendilerinizin sözünü dinleyin," yazan ve siyahilere verilmek için hazırlanmış bir İncil.
7. Omagh Bombalaması'ndan hemen önce çekilmiş nadir bir fotoğraf.
8. 1922'de hiçbir koruma veya uyarı olmaksızın radyum içeren boyalar kullanan genç kadınlar.
9. 1939 yılında Madison Meydanı Bahçesi'nde gerçekleşen ve 20 bin Amerikalının katıldığı Nazi mitingi.
10. Çanakkale, Anzak'taki savaşlarda yer alan Avustralyalılar.
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11. Nagazaki, Japonya'da patlatılan atom bombası.
12. İdam edileceklerini düşünen Çinli askerler, Koreli bir askere bağışlanmaları için yalvarıyor.
13. Berlin Duvarı'nın Batı Kesimindeki kadın Doğu Berlin'deki arkadaşlarını ve akrabalarını görmek için bekliyor.
14. Amerika'da uygulanan ve sadece "renkli" insanların içebildiği su çeşmesi.
15. İlk atomik bombanın görüntüsü.
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