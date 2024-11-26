Avrupa'nın Göz Kamaştıran Turizm Cennetleri Şehir Sakinlerinden Onlarca Kat Fazla Turist Ağırlıyor!

Avrupa'nın bir zamanlar 'gizli hazineleri' olarak anılan yerleri, şimdilerde turizimin merkezi haline geldi. Her yıl milyonların ziyaret ettiği bazı yerler var ki adeta aşırı turizimin etkisi altında. Holidu tarafından yapılan araştırma, bu yılın başında turistlerin, yerleşik halkın sayısını aştığı yerleri belirledi. Listede ilk 10'a giren şehirlerde her şehir sakini başına düşen turist sayısı 36'ya kadar yükseliyor.

İşte, ziyaretçi akına uğrayan o göz kamaştırıcı şehirler...