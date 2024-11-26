Avrupa'nın Göz Kamaştıran Turizm Cennetleri Şehir Sakinlerinden Onlarca Kat Fazla Turist Ağırlıyor!
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Avrupa'nın Göz Kamaştıran Turizm Cennetleri Şehir Sakinlerinden Onlarca Kat Fazla Turist Ağırlıyor!
Kaynak: https://www.express.co.uk/travel/arti...
Avrupa'nın bir zamanlar 'gizli hazineleri' olarak anılan yerleri, şimdilerde turizimin merkezi haline geldi. Her yıl milyonların ziyaret ettiği bazı yerler var ki adeta aşırı turizimin etkisi altında. Holidu tarafından yapılan araştırma, bu yılın başında turistlerin, yerleşik halkın sayısını aştığı yerleri belirledi. Listede ilk 10'a giren şehirlerde her şehir sakini başına düşen turist sayısı 36'ya kadar yükseliyor.
İşte, ziyaretçi akına uğrayan o göz kamaştırıcı şehirler...
Avrupa ülkelerinde dikkat çeken turizm dalgası git gide büyüyor! Milyonlarca insan adeta dünyanın en güzel şehirlerini keşfe çıkıyor.
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10. Tallinn
9. Dublin
8. Amsterdam
7. Heraklion
6. Floransa
5. Reykjavik
4. Rodos
3. Bruges
2. Venedik
1. Dubrovnik
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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