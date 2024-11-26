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Avrupa'nın Göz Kamaştıran Turizm Cennetleri Şehir Sakinlerinden Onlarca Kat Fazla Turist Ağırlıyor!

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Avrupa'nın Göz Kamaştıran Turizm Cennetleri Şehir Sakinlerinden Onlarca Kat Fazla Turist Ağırlıyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 10:59

Avrupa'nın bir zamanlar 'gizli hazineleri' olarak anılan yerleri, şimdilerde turizimin merkezi haline geldi. Her yıl milyonların ziyaret ettiği bazı yerler var ki adeta aşırı turizimin etkisi altında. Holidu tarafından yapılan araştırma, bu yılın başında turistlerin, yerleşik halkın sayısını aştığı yerleri belirledi. Listede ilk 10'a giren şehirlerde her şehir sakini başına düşen turist sayısı 36'ya kadar yükseliyor. 

İşte, ziyaretçi akına uğrayan o göz kamaştırıcı şehirler...

Kaynak: https://www.express.co.uk/travel/arti...

Avrupa ülkelerinde dikkat çeken turizm dalgası git gide büyüyor! Milyonlarca insan adeta dünyanın en güzel şehirlerini keşfe çıkıyor.

Avrupa ülkelerinde dikkat çeken turizm dalgası git gide büyüyor! Milyonlarca insan adeta dünyanın en güzel şehirlerini keşfe çıkıyor.

2014 yılında Münih'te kurulan tatil organizasyon sitesi Holidu tarafından yapılan araştırma, dünyaca ünlü başkentleri sollayarak bu yılın başında; en yüksek turist-yerleşik halk oranına ulaşan destinasyonları listeledi. Listenin zirvesindeki şehir, bu yıl yerli halktan 36 kat fazla misafir ağırladı.  

Üstelik bu listede Londra, Barselona, Paris, Fransa ya da İstanbul yok!

10. Tallinn

10. Tallinn

İskandinav ve Doğu Avrupa kültürünün bir araya geldiği Tallinn, Estonya'nın başkenti. Tallinn'da bu yılın başında her şehir sakinine 10 turist düştü. Yani Tallinn, bu yıl şehir sakinlerinden 10 kat fazla ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçilerden çoğu ise şehri, Avrupa'nın en iyileri arasında değerlendirdi.

9. Dublin

9. Dublin

Sırada, İrlanda Cumhuriyeti'nden bir başka büyük şehir olan Dublin var. İrlanda'nın başkenti ve en büyük şehri olan Dublin'in en kalabalık yerlerinden biri olan Temple Bar bu yıl 3.5 milyon ziyaretçinin tercihi oldu. 

Araştırma verilerine göre, her şehir sakinine 11 turist düştü.

8. Amsterdam

8. Amsterdam

Bir başkent daha: Hollanda'nın başkenti Amsterdam da listede. Bildiğiniz gibi şehir, Avrupa'nın en önemli turizm merkezlerinden biri. Bu yıl ise şehrin her sakinine 12 turist düştü!

7. Heraklion

7. Heraklion

Akdeniz'in en büyük beşinci adası Girit'ten eşsiz bir şehir! Yunanistan'ın Girit Adası'nın en büyük şehri olan Heraklion, yani Kandiye; ülkenin ise en büyük dördüncü şehri. Heraklion'un mavi plajları ve eşsiz tarihi yerleri bu yıl her şehir sakinine 13 turist düşmesiyle bir hayli kalabalıktı.

6. Floransa

6. Floransa

İtalya'nın tartışmasız en romantik yerlerinden biri... Michelangelo'nun Davut heykeli, Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu ve Brunelleschi'nin kubbesi gibi birbirinden eşsiz yapılarıyla Floransa, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı. Her şehir sakinine 13 turist düştü.

5. Reykjavik

5. Reykjavik

Listenin ilk beşine giren başkent ise İzlanda nüfusunun yarısına sahip olan Reykjavik oldu. Faxaflöî körfezi sahilindeki bu düzenli ve huzurlu şehir, Ocak ayında turist vergilerini yürürlüğe koyarak kalabalığı azaltmak adına önlem aldı. 

Yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Reykjavik'nin her sakinine bu yıl 16 turist düştü.

4. Rodos

4. Rodos

Listeye giren ikinci Yunan Adası ise Rodos oldu. Akdeniz sahillerinin tadını çıkarmak isteyenler mavi ile yeşilin buluştuğu, tarihi dokunun benzersiz olduğu Rodos'u tercih etti. Şehrin her sakinine ise 21 turist düştü!

3. Bruges

3. Bruges

Belçika'nın masalsı şehri Bruges'un listede olması şaşırtıcı değildi. Özellikle Noel dönemleri aşırı kalabalık olan şehir, Orta Çağ'dan kalma mimarisi, çikolataları, Belçika birası ve danteli ile ilgi çekiyor. Şehirin bu yıl her sakinine 21 turist düştü.

2. Venedik

2. Venedik

Simgesel bir İtalya şehri daha listede! UNESCO'nun tehlike altındaki şehirler listesine aldığı Venedik, birbirinden kanallarla ayrılmış ve tarihi köprülerle bağlanan 118 adadan oluşuyor. Bütünüyle Dünya Mirası listesinde yer alan Venedik'in lagününe kruvaziyer gemilerinin girmesi yasaklandı. 

Ayrıca İzlanda'nın Reykjavik'i gibi Venedik'te de gezi vergileri bulunuyor. Yine de bu yıl her şehir sakinine 21 turist düştü.

1. Dubrovnik

1. Dubrovnik

Listenin zirvesinde Avrupa'nın en kalabalık tatil şehri, Dubrovnik yer alıyor. Hırvatistan'ın 'tarihi kıyı mücevheri' olarak anılan bu göz kamaştırıcı şehir, Orta Çağ'dan kalma eserlerle Adriyatik Denizi sahilinde uzanıyor. Şehrin tarihi alanları 1979'den beri UNESCO Dünya Mirası listesinde. 

Şehrin her sakinine düşen turist sayısı ise listenin gerisinden çok daha yüksek bir miktarda. Bu yılın başında her şehir sakinine 36 turist düştü! Özellikle de surlarla çevrili Eski Kent, kalabalığın merkezi oluyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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