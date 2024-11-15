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Hayvanlar Tarafından Ele Geçirilmiş Yerlere Yolculuk! İşte Gerçek Hayvan Krallıkları

Hayvanlar Tarafından Ele Geçirilmiş Yerlere Yolculuk! İşte Gerçek Hayvan Krallıkları

Hayvanlar Alemi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 16:16

Yaşadığınız şehrin istila edildiğini düşünün! Fakat insanlar tarafından değil, hayvanlar tarafından... Dünyanın dört bir yanındaki bu kasaba ya da adalarda ev sahibi insanlar değil hayvanlar. Kimileri üremek için göç ediyor, kimileri ise insanlar tarafından çoğaltıldı ve bir daha engellenemedi! Tatilinizi benzersiz kılacak fotoğraflarla taçlandırmak ya da belgesel tadında bir seyahate çıkmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz hayvanlar tarafından ele geçirilen 14 yeri kaçırmayın deriz! 

İşte, başlıyoruz... 

Kaynak

1. Avustralya'nın Christmas Adası'nda yengeç istilası

1. Avustralya'nın Christmas Adası'nda yengeç istilası

Her yıl 50 milyon yengeç, üremek için ormandan kıyıya göç ediyor. Milyonlarca yengecin yağmur mevsiminin son çeyreğinde yaptığı bu göç, hükümet yetkililerinin yolların altına tüneller inşa etmesine neden oldu. Yengeç köprüsü de bulunan Christmas Adası'ndaki kesintisiz yengeç dalgası görülmeye değer.

2. Sırada atların ele geçirdiği Amerika'daki Assateague Adası var!

2. Sırada atların ele geçirdiği Amerika'daki Assateague Adası var!

Maryland ve Virginia arasındaki bir bariyer adası olan Assateague, yüzlerce vahşi ata ev sahipliği yapıyor. Yerel halk adadaki at popülasyonunu, sömürge döneminde meydana gelen gemi kazanın atları buraya getirdiğini söylüyor. Ancak bu şehir efsanesinin kesin bir dayanağı bulunmuyor.

Plajda güneşlenen atlar görmek için ise Assateague Adası son derece ideal!

3. Japonya'da sevimli dostlarımız kedilerle dolu Tashirojima Adası

3. Japonya'da sevimli dostlarımız kedilerle dolu Tashirojima Adası

Adanın 100 kişilik nüfusuna birkaç yüz kedi eşlik ediyor. 18. yüzyılın ortalarında tekstil için ipekböceği yetirilen adada fareleri kovmak adına çoğaltılan kediler bir süre sonra Tashirojima'nın gerçek sahibi haline gelmişler!

4. Yine Japonya, bu kez adresimiz Miyajima Adası: Sika geyikleri

4. Yine Japonya, bu kez adresimiz Miyajima Adası: Sika geyikleri

Adada yaklaşık olarak 1.200 geyiğin var olduğu tahmin ediliyor. Burada ise yerel halk geyiklerin kutsal birer haberci olduğuna inanıyor. 1637 yılına kadar adada geyik öldürmenin cezası ölümdü. Geyikler günümüzde ise Japon yasaları tarafından korunuyor.

5. Onlar, II. Dünya Savaşı'nda denek olarak kullanılan tavşanların torunları olabilir mi?

5. Onlar, II. Dünya Savaşı'nda denek olarak kullanılan tavşanların torunları olabilir mi?

Japonya'daki Okunoshima Adası'nın ev sahipleri ise yüzlerce yabani tavşan! II. Dünya Savaşı'nda denek olarak kullanan tavşanların torunları olduğuna dair iddialar olsa da konuya ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Ancak turistler onları çok seviyor.

6. Zao Tilki Köyü, Japonya

6. Zao Tilki Köyü, Japonya

Kara tilkileri, platin tilkiler ve kutup tilkileri de dahil 6 farklı türün bulunduğu adaya girmek ücretli!

7. Rotamızı Kauai, Hawaii'ye çeviriyoruz: Bu kez ev sahiplerimiz tavuklar

7. Rotamızı Kauai, Hawaii'ye çeviriyoruz: Bu kez ev sahiplerimiz tavuklar

Binlerce tavuğun yaşadığı Kauai'da tavukların sayısı kontrol altında tutulmuyor.

8. Tayland'daki Phi Phi Adası: Maymun Plajı

8. Tayland'daki Phi Phi Adası: Maymun Plajı

Sevimli maymun dostlarımıza gözlük, saat gibi değerli eşyalarınızı ve çantalarınızı kaptırmayın.

9. Norveç, Runde Adası'nda ise gökyüzünün hakimi kuşlar var!

9. Norveç, Runde Adası'nda ise gökyüzünün hakimi kuşlar var!

İskandinavya'nın en geniş deniz kuşu türlerine ev sahipliği yapan ada, her yıl yuvalama mevsimi boyunca 500.000'den fazla deniz kuş tarafından ele geçiriliyor. Nisan ve Temmuz ayları kuş gözlemi yapmak isteyenler için bir hayli önemli bir tercih oluyor.

10. Güney Afrika, Seal Adası'nda ise bizi foklar karşılıyor.

10. Güney Afrika, Seal Adası'nda ise bizi foklar karşılıyor.

Fok Adası, üreme mevsiminde tahmini 64.000 Cape kürklü fokunun üreme alanı oluyor.

11. İşte tam bir şirinlik adası Yeni Zelanda: Ev sahipleri ise koyunlar

11. İşte tam bir şirinlik adası Yeni Zelanda: Ev sahipleri ise koyunlar

Bir zamanlar ülke ekonomisinin ana kaynağı olan koyunların sayısı aslında 1980'lere göre bir hayli azaldı. Zira o dönemlerde kişi başına 22 koyun düşüyordu.

12. Escobar'dan yadigar: Kolombiya, Puerto Triunfo Kabası'ndaki su aygırları

12. Escobar'dan yadigar: Kolombiya, Puerto Triunfo Kabası'ndaki su aygırları

Puerto Triunfo Kasabasında, ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın lüks arazisi Hacienda Napoles'teki özel hayvanat bahçesinde tutulan su aygırlarının torunları ile tanışın! Geçtiğimiz yıllarda hükümet popülasyonu kontrol altına almak adına çalışmalar başlatmıştı.

13. İngiltere, Dean Ormanı: Bu ormanda gezebilir misiniz?

13. İngiltere, Dean Ormanı: Bu ormanda gezebilir misiniz?

Cevabınız 'evet' ise yeniden düşünün çünkü İngiltere'nin Galler sınırındaki bu eski ormanlık alan kalabalık bir yaban domuzu nüfusuna sahip.

14. Son durağımız Brezilya: Burası engereklerle dolu...

14. Son durağımız Brezilya: Burası engereklerle dolu...

Brezilya kıyılarındaki 110 dönümlük Ilha da Queimada Grande adası, 'Yılan Adası' olarak da biliniyor. Dünyanın en ölümcül zehirli yılanları ile dolu bu adada tehlike büyük!

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