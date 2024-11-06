Ayrılığın Astrolojik Çalma Listesi! İşte Burçların Ayrılık Sonra Hislerine Tercüman Olacak Şarkılar!
Ayrılığın Astrolojik Çalma Listesi! İşte Burçların Ayrılık Sonra Hislerine Tercüman Olacak Şarkılar!
Şüphesiz ki aşk acısına ve ayrılığa hepimiz farklı tepkiler veriririz! Zira, burçların ilişkilere bakış açıları gibi ayrılık sonrası tepkileri de birbirinden farklıdır. Kiminle dans ettiğinizi bilmek istiyorsanız, bu çalma listesini iyi dinleyin. 12 şarkıda size burçların ayrılığa bakışını anlatacağız. Dahası burçların ayrılık sonrası rotalarını da keşfederek şarkılarla eski sevgiliniz hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracağız. Sahi, ayrılık sonrası hangi burç hangi şarkıyı dinler?
Gelin, öğrenelim!
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1. İlk şarkımız, biten ilişkinin ardından adeta bana ne diyen Koç burçlarına geliyor!
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2. Kaosun ardından huzuru bulan Boğa burçlarının kahkahalarına eşik eden ise Sezen Aksu olmalı.
3. Biten aşkın ardından pek de acı çekmeyen İkizler burçlarına "Bi' Daha" yakışır! Ee sıradaki aşk ne zaman?
4. Ayrılığın acısını atlatmakta zorlanacak duygusal anlar yaşayacak olan Yengeç burçlarının yaralarını bu şarkı saracak...
5. İlişkide sarsılan egolarını ve bitmek bilmeyen öz güvenlerini tazeleyen Aslan burçlarına "Güle Güle Şekerim" demek yakışır!
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6. Gelin, her şeyi bir daha bir daha tüm detayları ile düşünecek olan Başak burçlarının zor anlarında beraber dertlenelim!
7. Önce biraz hüzün diyen Terazi burçları ise yeni aşka geçmeden enerjilerini Teoman'da bulacak!
8. Ayrılığın depresyonunu en iyi onlar yaşar: Akrep burçlarına bir klasik yakışır, "Cam Kırıkları"
9. Yedekte kim var diye düşünürken dans edecek olan Yay burçlarının enerjisi Ajda Pekkan'da saklı!
10. Aslında ilişki diyince daha yolun başında bu şarkı onlara gelmeli: Oğlak burçları için ciddiyet! 👇
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11. Özgür ruhuna ket vuracak sorun ortadan kalktıysa sevgili Kova, şimdi "Koyver Kendini..."
12. Hüzünün rengi Balık burçları ile son bulan çalma listemizin sonu "Gidemediklerimiz" olmalı!
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