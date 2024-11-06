Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler , Astroloji
Ayrılığın Astrolojik Çalma Listesi! İşte Burçların Ayrılık Sonra Hislerine Tercüman Olacak Şarkılar!

Ayrılığın Astrolojik Çalma Listesi! İşte Burçların Ayrılık Sonra Hislerine Tercüman Olacak Şarkılar!

müzik astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 20:21

Şüphesiz ki aşk acısına ve ayrılığa hepimiz farklı tepkiler veriririz! Zira, burçların ilişkilere bakış açıları gibi ayrılık sonrası tepkileri de birbirinden farklıdır. Kiminle dans ettiğinizi bilmek istiyorsanız, bu çalma listesini iyi dinleyin. 12 şarkıda size burçların ayrılığa bakışını anlatacağız. Dahası burçların ayrılık sonrası rotalarını da keşfederek şarkılarla eski sevgiliniz hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracağız. Sahi, ayrılık sonrası hangi burç hangi şarkıyı dinler? 

Gelin, öğrenelim! 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk şarkımız, biten ilişkinin ardından adeta bana ne diyen Koç burçlarına geliyor!

1. İlk şarkımız, biten ilişkinin ardından adeta bana ne diyen Koç burçlarına geliyor!

Melike Şahin - Bedelini Ödedim

2. Kaosun ardından huzuru bulan Boğa burçlarının kahkahalarına eşik eden ise Sezen Aksu olmalı.

2. Kaosun ardından huzuru bulan Boğa burçlarının kahkahalarına eşik eden ise Sezen Aksu olmalı.

Sezen Aksu - Gülümse

3. Biten aşkın ardından pek de acı çekmeyen İkizler burçlarına "Bi' Daha" yakışır! Ee sıradaki aşk ne zaman?

3. Biten aşkın ardından pek de acı çekmeyen İkizler burçlarına "Bi' Daha" yakışır! Ee sıradaki aşk ne zaman?

Levent Yüksel - Bi' Daha

4. Ayrılığın acısını atlatmakta zorlanacak duygusal anlar yaşayacak olan Yengeç burçlarının yaralarını bu şarkı saracak...

4. Ayrılığın acısını atlatmakta zorlanacak duygusal anlar yaşayacak olan Yengeç burçlarının yaralarını bu şarkı saracak...

Mabel Matiz - Yaşım Çocuk

5. İlişkide sarsılan egolarını ve bitmek bilmeyen öz güvenlerini tazeleyen Aslan burçlarına "Güle Güle Şekerim" demek yakışır!

5. İlişkide sarsılan egolarını ve bitmek bilmeyen öz güvenlerini tazeleyen Aslan burçlarına "Güle Güle Şekerim" demek yakışır!

Sertab Erener - Güle Güle Şekerim

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Gelin, her şeyi bir daha bir daha tüm detayları ile düşünecek olan Başak burçlarının zor anlarında beraber dertlenelim!

6. Gelin, her şeyi bir daha bir daha tüm detayları ile düşünecek olan Başak burçlarının zor anlarında beraber dertlenelim!

Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

7. Önce biraz hüzün diyen Terazi burçları ise yeni aşka geçmeden enerjilerini Teoman'da bulacak!

7. Önce biraz hüzün diyen Terazi burçları ise yeni aşka geçmeden enerjilerini Teoman'da bulacak!

Teoman - İstanbul'da Sonbahar

8. Ayrılığın depresyonunu en iyi onlar yaşar: Akrep burçlarına bir klasik yakışır, "Cam Kırıkları"

8. Ayrılığın depresyonunu en iyi onlar yaşar: Akrep burçlarına bir klasik yakışır, "Cam Kırıkları"

Şebnem Ferah - Cam Kırıkları

9. Yedekte kim var diye düşünürken dans edecek olan Yay burçlarının enerjisi Ajda Pekkan'da saklı!

9. Yedekte kim var diye düşünürken dans edecek olan Yay burçlarının enerjisi Ajda Pekkan'da saklı!

Ajda Pekkan - O Benim Dünyam

10. Aslında ilişki diyince daha yolun başında bu şarkı onlara gelmeli: Oğlak burçları için ciddiyet! 👇

10. Aslında ilişki diyince daha yolun başında bu şarkı onlara gelmeli: Oğlak burçları için ciddiyet! 👇

Burak Kut - Benimle Oynama

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Özgür ruhuna ket vuracak sorun ortadan kalktıysa sevgili Kova, şimdi "Koyver Kendini..."

11. Özgür ruhuna ket vuracak sorun ortadan kalktıysa sevgili Kova, şimdi "Koyver Kendini..."

Bedük - Koyver Kendini

12. Hüzünün rengi Balık burçları ile son bulan çalma listemizin sonu "Gidemediklerimiz" olmalı!

12. Hüzünün rengi Balık burçları ile son bulan çalma listemizin sonu "Gidemediklerimiz" olmalı!

Hümeyra - Gidemediklerimiz

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın