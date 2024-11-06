Aynı Erkek Tarafından Aldatılan İki Kadının Yüzleşmesi Herkesi Hayrete Düşürdü "Üzmüşler Aşkımı Kıyamam"

Senaryo yine aynı, bir erkek iki kadın! Ama bu kez aldatılan iki kadını yüzleşmesi herkesi şaşırttı! Biri 'çok üzmüşler aşkımı kıyamıyorum ona' derken diğer öfke püskürttü. 'Bu nasıl rahatlık' dedirten cinsten yüzleşmede kim haklı kim haksız karar sizin!

İşte, detaylar...