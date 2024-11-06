Aynı Erkek Tarafından Aldatılan İki Kadının Yüzleşmesi Herkesi Hayrete Düşürdü "Üzmüşler Aşkımı Kıyamam"
Aynı Erkek Tarafından Aldatılan İki Kadının Yüzleşmesi Herkesi Hayrete Düşürdü "Üzmüşler Aşkımı Kıyamam"
Senaryo yine aynı, bir erkek iki kadın! Ama bu kez aldatılan iki kadını yüzleşmesi herkesi şaşırttı! Biri 'çok üzmüşler aşkımı kıyamıyorum ona' derken diğer öfke püskürttü. 'Bu nasıl rahatlık' dedirten cinsten yüzleşmede kim haklı kim haksız karar sizin!
İşte, detaylar...
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Aynı erkek tarafından aldatılan iki kadının WhatsApp üzerinden yüzleşmesi X'te gündem oldu! Onur marketteyken konuşan Beyza ve Yağmur'un arasında geçen diyalog herkesi hayrete düşürdü.
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"Onur" hiç yokmuş meğer...
"Ben sevgilisiyim sen kimsin?.."
"Pek önemli biri sayılmaz"
Ona ne şüphe: "Onur çok iyi biri"
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"Bana tam bir tarih ver..."
"Hayırlı olsun aldatılmışsın!"
"5 gün önce buluştuğu sevgilisi..."
"Peki, şeyden haberin var mı?.."
"Onur'a selamımı söyle de ki..."
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"Bir dahakine eski sevgilisi, yeni sevgilisini görünce kardeşim diye tanımasın."
"Ne var ki yani seninle gönül eğlendirdi. Gene bana geldi": Bir kadın kendine neden bunu yapar ki?
"... daha çok aldatılmalar"
"Sevgilinin tasmasını sıkı tut kaçıp bana gelmesin!"
Sosyal medya kullanıcılarının da bu duruma tepkileri gecikmedi 👇
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Ve işte "Onur'un savunma" 👇
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