İlk Günden Kısıtlamak İstemediği Sevgilisi Partide Tanıştığı Kızın Annesine Kahvaltıya Gidince Olanlar Oldu
İlk Günden Kısıtlamak İstemediği Sevgilisi Partide Tanıştığı Kızın Annesine Kahvaltıya Gidince Olanlar Oldu
İlk günden kısıtlamak istemediği sevgilisinin rahatlığı sosyal medyayı dahi gerdi! 'Bu kadar da olur mu?' dedirten rahatlığı ile 1 yıl önce partide tanıştığı kızın annesine kahvaltıya giden adam sinirlerinizi zıplatacak.
İşte detaylar...
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Merak ediyoruz, "Kıskanmıyorum" diyen var mı aranızda?
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Tabii tıpkı @delininyjldizi adlı X kullanıcısı gibi kıskandığını hissettirmemeye çalışan ya da kısıtlamak istemeyenler olabilir, aramızda!
Ancak bu durum kısa zamanda başımıza iş açar, orası kesin! Gelin, Sıla'nın yaşadıklarına birlikte göz atalım 👇
Demek bu ilk de değil... "2-3 defa" 👇
"Telefonu nefes nefese açınca..." 👇
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"Peki, ben partide tanıştığım bir erkeğin evinde kahvaltı etsem?" 👇
Sonun böyle olacağı belliydi! 👇
Haliyle bu ilişki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! 👇
"Sena'nın annesi kahvaltı hazırlamış, gelin diyor" mesajından sonra... 👇
Sanki hatırlamıyor... 👇
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"Erkek arkadaşlarını bile şu şekil kıskanırken..." 👇
Ama kadın hisseder 👇
İşte aradığımız adanmışlık: "Hayatımda biri olunca sadece o" 👇
"Dünyanın en seküler insanı gibi davranırken duvar yumruklamak"👇
Sena yengedir o! 👇
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"Senaryo bunlar" diyenler de oldu! 👇
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