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İlk Günden Kısıtlamak İstemediği Sevgilisi Partide Tanıştığı Kızın Annesine Kahvaltıya Gidince Olanlar Oldu

İlk Günden Kısıtlamak İstemediği Sevgilisi Partide Tanıştığı Kızın Annesine Kahvaltıya Gidince Olanlar Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 21:15

İlk günden kısıtlamak istemediği sevgilisinin rahatlığı sosyal medyayı dahi gerdi! 'Bu kadar da olur mu?' dedirten rahatlığı ile 1 yıl önce partide tanıştığı kızın annesine kahvaltıya giden adam sinirlerinizi zıplatacak. 

İşte detaylar...

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Merak ediyoruz, "Kıskanmıyorum" diyen var mı aranızda?

Tabii tıpkı @delininyjldizi adlı X kullanıcısı gibi kıskandığını hissettirmemeye çalışan ya da kısıtlamak istemeyenler olabilir, aramızda!

Tabii tıpkı @delininyjldizi adlı X kullanıcısı gibi kıskandığını hissettirmemeye çalışan ya da kısıtlamak istemeyenler olabilir, aramızda!
twitter.com

Ancak bu durum kısa zamanda başımıza iş açar, orası kesin! Gelin, Sıla'nın yaşadıklarına birlikte göz atalım 👇

Ancak bu durum kısa zamanda başımıza iş açar, orası kesin! Gelin, Sıla'nın yaşadıklarına birlikte göz atalım 👇

Demek bu ilk de değil... "2-3 defa" 👇

Demek bu ilk de değil... "2-3 defa" 👇

"Telefonu nefes nefese açınca..." 👇

"Telefonu nefes nefese açınca..." 👇
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"Peki, ben partide tanıştığım bir erkeğin evinde kahvaltı etsem?" 👇

"Peki, ben partide tanıştığım bir erkeğin evinde kahvaltı etsem?" 👇

Sonun böyle olacağı belliydi! 👇

Sonun böyle olacağı belliydi! 👇

Haliyle bu ilişki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! 👇

Haliyle bu ilişki sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! 👇
twitter.com

"Sena'nın annesi kahvaltı hazırlamış, gelin diyor" mesajından sonra... 👇

Sanki hatırlamıyor... 👇

Sanki hatırlamıyor... 👇
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"Erkek arkadaşlarını bile şu şekil kıskanırken..." 👇

Ama kadın hisseder 👇

Ama kadın hisseder 👇
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İşte aradığımız adanmışlık: "Hayatımda biri olunca sadece o" 👇

İşte aradığımız adanmışlık: "Hayatımda biri olunca sadece o" 👇
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"Dünyanın en seküler insanı gibi davranırken duvar yumruklamak"👇

"Dünyanın en seküler insanı gibi davranırken duvar yumruklamak"👇
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Sena yengedir o! 👇

Sena yengedir o! 👇
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"Senaryo bunlar" diyenler de oldu! 👇

"Senaryo bunlar" diyenler de oldu! 👇
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