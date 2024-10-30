İlk Günden Kısıtlamak İstemediği Sevgilisi Partide Tanıştığı Kızın Annesine Kahvaltıya Gidince Olanlar Oldu

İlk günden kısıtlamak istemediği sevgilisinin rahatlığı sosyal medyayı dahi gerdi! 'Bu kadar da olur mu?' dedirten rahatlığı ile 1 yıl önce partide tanıştığı kızın annesine kahvaltıya giden adam sinirlerinizi zıplatacak.

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