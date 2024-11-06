Seçimi Donald Trump Kazandı Astrolog Dinçer Güner Uyardı "Barış Getireceğini Düşünenler Büyük Yanılgı İçinde!"

Üstelik burç değiştirecek 5 gezegenden 3'ü jenerasyon gezegeni! Kolektif gezegen olarak da bilinen jenerasyon gezegenleri ise Neptün, Plüton ve Uranüs'tür! Ve güçlü dönüşümlere işaret ederler...

Tam da bu noktada Güner'e göre 2025 yılında; devlet ve devlet işlerini yöneten Plüton, Kova burcuna, maneviyatı temsil eden Neptün, Koç burcuna, toplumun gidişatına yön veren Uranüs, İkizler burcuna geçecek. Dahası, karmanın efendisi Satürn Koç burcuna ve son olarak da şansı temsil eden Jüpiter Yengeç burcuna geçecek.