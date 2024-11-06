Seçimi Donald Trump Kazandı Astrolog Dinçer Güner Uyardı "Barış Getireceğini Düşünenler Büyük Yanılgı İçinde!"
Seçimi Donald Trump Kazandı Astrolog Dinçer Güner Uyardı "Barış Getireceğini Düşünenler Büyük Yanılgı İçinde!"
Dünyanın gündemine oturan ABD seçimleri 5 Kasım'da gerçekleşti. Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki yarışın kazananı ve ABD'nin 47. başkanı ise Trump oldu. Seçimin ardından astrologlardan yorum ise gecikmedi. Ünlü astrolog Dinçer Güner, 'barış için Trump' diyenlere tarihe geçecek 2025 açıklamasında bulundu. Görünen o ki 2025'ten de aradığımızı bulamayacağız!
İşte, detaylar...
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Amerika, 5 Kasım'da başkanını seçmek üzere sandığa gitti! Aylar süren seçim çalışmaları, temmuz ayına bomba gibi düşen Trump'a suikast girişimi ve Biden'ın çekilerek yerine Kamala Harris'i aday göstermesi derken uzun süren bir yarış sona erdi.
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Amerika'nın 47. Başkanı Donald Trump, 277 delege ile rakibi Harris'in önüne geçti. Trump'ın zafer kutlamaları başlarken ünlü astrologların sözleri de dikkat çekti.
Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, henüz 14 Ekim tarihinde seçimi Trump'ın kazanacağını bildiğini sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.
Daha sonraki açıklama ise ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi ve şimdiden tülerimizi diken diken etti: "2025 senesinde 5 baba gezegen burç değiştirecek!"
Plüton'dan Uranüs'e, Jüpiter'den Neptün'e gökyüzünde her şey birbirine girecek!
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Tüm bu güçlü geçişlerin neticesinde Dinçer Güner, "Trump'lı dünyanın barış getireceğini düşünenleri" uyarıyor: "Büyük bir yanılgı içindeler..."
Son olarak bilmelisiniz ki Güner'in en son "tarih sayfalarında yer alacak" dediği süreçte, Covid-19 patlamış! 👇
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