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Seçimi Donald Trump Kazandı Astrolog Dinçer Güner Uyardı "Barış Getireceğini Düşünenler Büyük Yanılgı İçinde!"

Seçimi Donald Trump Kazandı Astrolog Dinçer Güner Uyardı "Barış Getireceğini Düşünenler Büyük Yanılgı İçinde!"

Donald Trump astrocentergelecekbenim abd seçimleri
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 18:42

Dünyanın gündemine oturan ABD seçimleri 5 Kasım'da gerçekleşti. Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki yarışın kazananı ve ABD'nin 47. başkanı ise Trump oldu. Seçimin ardından astrologlardan yorum ise gecikmedi. Ünlü astrolog Dinçer Güner, 'barış için Trump' diyenlere tarihe geçecek 2025 açıklamasında bulundu. Görünen o ki 2025'ten de aradığımızı bulamayacağız!

İşte, detaylar...

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Amerika, 5 Kasım'da başkanını seçmek üzere sandığa gitti! Aylar süren seçim çalışmaları, temmuz ayına bomba gibi düşen Trump'a suikast girişimi ve Biden'ın çekilerek yerine Kamala Harris'i aday göstermesi derken uzun süren bir yarış sona erdi.

Amerika, 5 Kasım'da başkanını seçmek üzere sandığa gitti! Aylar süren seçim çalışmaları, temmuz ayına bomba gibi düşen Trump'a suikast girişimi ve Biden'ın çekilerek yerine Kamala Harris'i aday göstermesi derken uzun süren bir yarış sona erdi.

Amerika'nın 47. Başkanı Donald Trump, 277 delege ile rakibi Harris'in önüne geçti. Trump'ın zafer kutlamaları başlarken ünlü astrologların sözleri de dikkat çekti.

Amerika'nın 47. Başkanı Donald Trump, 277 delege ile rakibi Harris'in önüne geçti. Trump'ın zafer kutlamaları başlarken ünlü astrologların sözleri de dikkat çekti.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, henüz 14 Ekim tarihinde seçimi Trump'ın kazanacağını bildiğini sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, henüz 14 Ekim tarihinde seçimi Trump'ın kazanacağını bildiğini sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Detaylar Haberimizde 👇

Daha sonraki açıklama ise ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi ve şimdiden tülerimizi diken diken etti: "2025 senesinde 5 baba gezegen burç değiştirecek!"

Daha sonraki açıklama ise ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi ve şimdiden tülerimizi diken diken etti: "2025 senesinde 5 baba gezegen burç değiştirecek!"

Plüton'dan Uranüs'e, Jüpiter'den Neptün'e gökyüzünde her şey birbirine girecek!

Plüton'dan Uranüs'e, Jüpiter'den Neptün'e gökyüzünde her şey birbirine girecek!

Üstelik burç değiştirecek 5 gezegenden 3'ü jenerasyon gezegeni! Kolektif gezegen olarak da bilinen jenerasyon gezegenleri ise Neptün, Plüton ve Uranüs'tür! Ve güçlü dönüşümlere işaret ederler...

Tam da bu noktada Güner'e göre 2025 yılında; devlet ve devlet işlerini yöneten Plüton, Kova burcuna, maneviyatı temsil eden Neptün, Koç burcuna, toplumun gidişatına yön veren Uranüs, İkizler burcuna geçecek. Dahası, karmanın efendisi Satürn Koç burcuna ve son olarak da şansı temsil eden Jüpiter Yengeç burcuna geçecek.

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Tüm bu güçlü geçişlerin neticesinde Dinçer Güner, "Trump'lı dünyanın barış getireceğini düşünenleri" uyarıyor: "Büyük bir yanılgı içindeler..."

Tüm bu güçlü geçişlerin neticesinde Dinçer Güner, "Trump'lı dünyanın barış getireceğini düşünenleri" uyarıyor: "Büyük bir yanılgı içindeler..."

Sık sık yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken astrolog Güner, durumun ehemmiyetini vurgulamak adına 2025 yılının 'tarih sayfalarında' yerini alacağını söylüyor!

Son olarak bilmelisiniz ki Güner'in en son "tarih sayfalarında yer alacak" dediği süreçte, Covid-19 patlamış! 👇

Son olarak bilmelisiniz ki Güner'in en son "tarih sayfalarında yer alacak" dediği süreçte, Covid-19 patlamış! 👇

Bakalım önümüzdeki sene neler olacak?..

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