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Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Daha Önce Yazdığı Astrolojik Öngörüsünü Patlama Sonrası Hatırlattı

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Daha Önce Yazdığı Astrolojik Öngörüsünü Patlama Sonrası Hatırlattı

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 14:55

Son dönemlerde ülkemizde peşe peşe yaşanan acı olaylar, tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü astrolog ise korku dolu olaylar hakkındaki astrolojik öngörüsünü 19 Ekim'de yayınlamıştı: 'Savaş, Deprem ve Patlamalar Geliyor mu?' diyerek tarih veren Can Aydoğmuş, bir kez daha uyardı! 

İşte, detaylar...

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Elim gitmese de "Uyarı niteliğinde yazmalıyım" diyen ünlü astrolog Can Aydoğmuş, 16 Kasım tarihini işaret etti.

Elim gitmese de "Uyarı niteliğinde yazmalıyım" diyen ünlü astrolog Can Aydoğmuş, 16 Kasım tarihini işaret etti.

Astrolojide mutsuzluğun habercisi Satürn-Ay transitini ele alan Aydoğmuş, 19 Ekim'de kaleme aldığı yazısında Mayıs 2025'e kadar olacakları anlatmıştı!

Astrolojide mutsuzluğun habercisi Satürn-Ay transitini ele alan Aydoğmuş, 19 Ekim'de kaleme aldığı yazısında Mayıs 2025'e kadar olacakları anlatmıştı!

'Türkiye savaşa girecek mi?' sorusuna da yanıt veren astrolog, Satürn'ün 16 Kasım 2024 tarihinde düz harekete geçeceğinden söz etmişti. Bugünden 25 gün öncesi ve sonrası içi uyarıda bulunmuş, deprem, doğal afet ve ekonomik zorlukların tetiklenebileceğini de eklemişti.

2025 yılının Mart ayından sonrası için ise "mutluluk ve rahatlık dönemi" diyen Aydoğmuş, bu tarihten itibaren hayatımıza etki edecek Satürn'ün gücünü dikkatle dile getirdi.

2025 yılının Mart ayından sonrası için ise "mutluluk ve rahatlık dönemi" diyen Aydoğmuş, bu tarihten itibaren hayatımıza etki edecek Satürn'ün gücünü dikkatle dile getirdi.

Ancak 2025'e kadar neler yaşayacağımız ise hâlâ hepimiz için belirsiz. Tam da bu noktada, sosyal medya platformu X'te 'Sizi seven bir Can' kullanıcı adıyla yer alan astrolog yaptığı paylaşımla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Astrolojik öngörüsünü, "Daha önce defalarca yazmak istedim elim gitmedi yazamadım. Uyarı niteliğinde yazmalıyım." ifadeleriyle dile getirdi.

Astrolojik öngörüsünü, "Daha önce defalarca yazmak istedim elim gitmedi yazamadım. Uyarı niteliğinde yazmalıyım." ifadeleriyle dile getirdi.

Tarih verdi! 16 Kasım 2024 tarihinin, 25 gün öncesi ve sonrası için uyardı. 2025 yılının Haziran ayına kadar özellikle de Satürn'ün etkisine gireceğimiz Mart 2025'e kadar dikkat! Bu aralıkta Mart ayının sonunda da 1 aylık süreç son derece kritik.

"Patlamalar, terör olayları, silahlı saldırı veya çeşitli tatsız gerginlikler olabileceği astrolojik olarak görülüyor."

"Patlamalar, terör olayları, silahlı saldırı veya çeşitli tatsız gerginlikler olabileceği astrolojik olarak görülüyor."

'Zaten 2024 yaz öncesi bu yazın iyi olacağını ama Kasım dönemi öncesi ve sonrası zor döneme girileceğini sonra 2025 Mayıs -Haziran'da rahatlayacağımız döneme gireceğimizi YouTube kanalımda ve tüm sosyal medyamda yazdım ve söyledim. Aynı zamanda en son köşe yazımın başlığında vurguladım. Beni takip edenler anlattıklarımdan zaten anlamıştır. Dilerim üzücü olaylar olmasın. Acılar yaşanmasın.'

İşte, Can Aydoğmuş'un İlk Uyarı Yazısı 👇

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