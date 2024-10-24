Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Daha Önce Yazdığı Astrolojik Öngörüsünü Patlama Sonrası Hatırlattı

'Zaten 2024 yaz öncesi bu yazın iyi olacağını ama Kasım dönemi öncesi ve sonrası zor döneme girileceğini sonra 2025 Mayıs -Haziran'da rahatlayacağımız döneme gireceğimizi YouTube kanalımda ve tüm sosyal medyamda yazdım ve söyledim. Aynı zamanda en son köşe yazımın başlığında vurguladım. Beni takip edenler anlattıklarımdan zaten anlamıştır. Dilerim üzücü olaylar olmasın. Acılar yaşanmasın.'