Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Daha Önce Yazdığı Astrolojik Öngörüsünü Patlama Sonrası Hatırlattı
Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Daha Önce Yazdığı Astrolojik Öngörüsünü Patlama Sonrası Hatırlattı
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Elim gitmese de "Uyarı niteliğinde yazmalıyım" diyen ünlü astrolog Can Aydoğmuş, 16 Kasım tarihini işaret etti.
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Astrolojide mutsuzluğun habercisi Satürn-Ay transitini ele alan Aydoğmuş, 19 Ekim'de kaleme aldığı yazısında Mayıs 2025'e kadar olacakları anlatmıştı!
2025 yılının Mart ayından sonrası için ise "mutluluk ve rahatlık dönemi" diyen Aydoğmuş, bu tarihten itibaren hayatımıza etki edecek Satürn'ün gücünü dikkatle dile getirdi.
Astrolojik öngörüsünü, "Daha önce defalarca yazmak istedim elim gitmedi yazamadım. Uyarı niteliğinde yazmalıyım." ifadeleriyle dile getirdi.
"Patlamalar, terör olayları, silahlı saldırı veya çeşitli tatsız gerginlikler olabileceği astrolojik olarak görülüyor."
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