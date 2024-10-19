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Savaş, Deprem ve Patlamalar Geliyor mu?

etiket Savaş, Deprem ve Patlamalar Geliyor mu?

Can Aydoğmuş
Can Aydoğmuş - yazio
19.10.2024 - 19:49

Sevgili Takipçilerim,

Satürn, 2023 Ocak ile 2025 Mayıs arasında Türkiye’nin çocuklar ve gençlerle ilgili evlerine uzaktan transit yaptığı için, bu dönemde çocuklar hakkında birçok üzücü gerçekle her gün sarsılıyoruz.  Aslında uzun zamandır var olan ama görünmeyen gerçekler, Satürn’ün etkisiyle ortaya çıkıyor. Bu süreçte, çocuklara zarar veren veya onları suistimal eden kişiler, ilahi adalet ile yüzleşiyor.

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2024 Kasım ortası ile 2025 Mayıs arasında da benzer haberleri ne yazık ki daha sık görmemiz mümkün.

2024 Kasım ortası ile 2025 Mayıs arasında da benzer haberleri ne yazık ki daha sık görmemiz mümkün.

Satürn, bu zorlu ama arındırıcı etkisiyle, toplumun bu konularda farkındalık kazanmasını sağlıyor ve düzenin iyileşmesine katkıda bulunuyor.

Astrolojik öngörülerimin yıllar içinde gerçekleşmesi nedeniyle son dönemde birçok soru alıyorum. En çok merak edilen konuların başında ise şu geliyor:

Türkiye savaşa girecek mi?

Türkiye’nin astroloji haritasını incelediğimde, 2025 Haziran ile 2026 Mayıs arasında ülkemizin büyük bir rahatlama dönemine gireceğini öngörüyorum. Bu süreçte Türk halkının mutluluğunda gözle görülür bir artış olacak. Çünkü Türkiye’nin haritasında Ay’ın üzerine Jüpiter transiti gerçekleşiyor. Jüpiter ve Ay’ın birleşimi, astrolojide mutluluk, huzur ve refah anlamına gelir.

Şu anda Türkiye’yi en çok zorlayan gezegen Satürn, 2023 Ocak ayından bu yana Türkiye’nin Ay burcuna transit yapıyor. Satürn-Ay transiti astrolojide genellikle mutsuzluk, kısıtlanma ve duygusal baskı anlamına gelir. Ancak bu zorlu dönem 2025 Mayıs ayında sona erecek ve yerini Jüpiter’in transiti alacak.

Jüpiter transiti, mutluluk ve iyimserlik getirdiği için 2025’in sonu ve 2026’nın başı itibarıyla içim çok rahat ve umut doluyum. Bu dönem, Türkiye için pozitif gelişmelerin ve huzurun hâkim olduğu bir süreç olacak.

Elbette, Satürn’ün 16 Kasım 2024'te düz harekete geçmesi, 25 gün öncesi ve sonrası için depremler, doğal afetler ve ekonomik sıkıntıları tetikleyebilir. Ancak 2025 Haziran'da Satürn'ün etkisinin sona erecek olması ve Jüpiter’in olumlu transiti başlayacağı için içim oldukça rahat!

Bu nedenle, Kasım 2024’te bir savaş başlayıp 2025 Haziran’da sona ermesi pek mümkün görünmüyor. Bu öngörüyle, Türkiye'nin savaşa girmesini beklemiyorum. İşin özeti: Türkiye savaşa girmiyor! Evet, sınırlarda bazı olaylar yaşanabilir ya da diğer ülkelerle gerginlikler olabilir, ancak ülke olarak büyük çaplı bir savaşa dahil olmayız.

Yine de Kasım 2024’te Satürn'ün düz harekete geçmesiyle, özellikle devlet yöneticileri, eğitim sistemi, hukuk, adalet sistemi, üniversiteler ve akademik alanlar için oldukça zorlayıcı bir dönemin başlayacağını söylemeliyiz. Bu süreç, bu alanlardaki yöneticiler için ciddi sınavlar anlamına gelebilir.

Zaten 2022 yılında, 2023 Ocak ile 2025 Mayıs arasının, devlet, üniversiteler, mahkemeler, davalar, eğitim sistemi ve devletin başındaki insanlar için oldukça zor bir dönem olacağını defalarca vurgulamış ve anlatmıştım. Gerçek takipçilerim, bu sürecin farkındalığına önceden sahip oldukları için hazırlıklıydı.

İstanbul Üniversitesi için de zorlu bir süreç yaşanacağını ve bunun zamanlamasını tam tarihiyle birlikte öngörmüştüm.

Ancak Satürn’ün öğrettiği derslerin ardından, Jüpiter’in gelişiyle bizleri mutluluk ve rahatlık dolu bir dönem bekliyor!

Ancak Satürn’ün öğrettiği derslerin ardından, Jüpiter’in gelişiyle bizleri mutluluk ve rahatlık dolu bir dönem bekliyor!

Önemli bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum: Satürn, 2025’in Mart sonu ve Nisan başında burç değiştirerek sıfır dereceden geçecek. Daha önceki gözlemlerime göre, Satürn sıfır dereceye geldiğinde Türkiye'de önemli olaylar ve depremler yaşanmış. Bu nedenle, 2025 Mart sonu ve Nisan başından itibaren, özellikle Nisan’ın ilk 25 günü içinde depremler ve astrolojik olarak başka büyük olaylar gerçekleşebilir. Patlamalar ve çeşitli gelişmeler de bu dönemde yaşanabilir.

Ancak yine hatırlatmak isterim ki, Türkiye bir deprem ülkesidir ve her zaman hazırlıklı olmalıyız. Astrolojik öngörüler bir uyarı niteliği taşır; bu yüzden farkındalıkla ve önlem alarak hareket etmek en doğrusu olacaktır.

Bunun yanında, ani bir erken seçim gündeminin ortaya çıkmasını ve erken seçim tarihinin açıklanmasını 2025 yılı içinde bekliyorum. Hatta bu sürecin sonunda, 2025 yılı içerisinde hükümetin değişebileceğini öngörüyorum. En kötü ihtimalle 2025 yılının sonuna kadar bir hükümet değişimi yaşanabilir. Mevcut hükümetin başındaki isimlerin aniden görevini bırakması ya da görevlerini sürdüremeyecek bir noktaya gelmeleri de mümkün görünüyor. Elbette, bunların hepsi yalnızca astrolojik bir öngörü.

Sevginin kaynağının gücü yaşamımızda tezahür etsin ve içimiz, sevginin kaynağının gücüyle dolup taşsın.

Sizi seven bir Can...

Kısa kısa

Türkiye savaşa girecek mi?

• Türkiye'nin 2025 Haziran’a kadar savaşa girmesi beklenmiyor. Bazı sınır olayları veya ülkelerle gerginlikler yaşanabilir, ancak büyük bir savaş ihtimali düşük görünüyor.

Deprem ve doğal afetler olacak mı?

• 2024 Kasım ayında Satürn'ün düz harekete geçmesiyle ve 2025 Mart sonu - Nisan başında burç değiştirmesiyle, depremler ve doğal afetler tetiklenebilir. Özellikle 2025 Nisan’ın ilk 25 günü içinde önemli olaylar beklenebilir.

Ekonomik ve toplumsal zorluklar yaşanacak mı?

• Satürn transiti nedeniyle 2023 Ocak’tan 2025 Mayıs’a kadar Türkiye’de eğitim, hukuk, devlet yönetimi gibi alanlarda zor bir dönem öngörülüyor. Kasım 2024 itibarıyla bu alanlarda yöneticiler ve sistemler ciddi sınavlardan geçebilir.

Erken seçim ve hükümet değişimi bekleniyor mu?

• 2025 yılında ani bir erken seçim gündeminin açıklanması ve hükümet değişikliği ihtimali yüksek. Hatta mevcut hükümetin liderlerinin görevden ayrılması veya görevlerini sürdüremeyecek duruma gelmeleri de mümkün.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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